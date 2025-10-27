Pomalejší dobíjení, nečekané brzdění. Jaké je hodnocení po 100 tisících km s Teslou Y

Model Ypsilon přibyl do garáže autoklubu na podzim roku 2022, a jak testeři přiznávají, nejprve jej využívali výhradně k jízdám na dlouhé trasy. Od května loňského roku však redakci sloužil v každodenním provozu, což se projevilo průměrným denním nájezdem 165 kilometrů - dohromady 70 tisíc kilometrů za pouhých 14 měsíců.
Jak autoklub poznamenává, pozoruhodných 100 tisíc kilometrů během tří let zvládla tesla ujet i přesto, že do ní zhruba v polovině testu na parkovišti nabouralo jiné auto a její následná oprava trvala šest týdnů.
I na další nepříjemné události měl zkoušený exemplář docela smůlu. Už při pouhých 246 najetých kilometrech se měnilo prasklé sklo u dveřích řidiče, čelní okno pak následovalo při 5860 kilometrech a znovu v 63 tisících. Když měla tesla na počítadle 90 tisíc, úder kamínku sklo znovu poškodil, tentokrát však šlo zachránit včasnou opravou.
Tesle se ale nevyhýbaly ani jiné závady. V 55 tisících přestaly fungovat obě dvě přístupové karty, když odometr ukazoval 78 293 km, měnilo se zadní zavěšení kol a přední trojúhelníková ramena.
Všechny uvedené opravy proběhly v rámci garance zdarma, škody zase uhradila pojišťovna. První servisní prohlídka pak proběhla až v 92 527 kilometrech a spočívala ve výměně interiérového HEPA filtru, stěračů čelního skla, byl také zkontrolován stav brzdové kapaliny. Účet zněl na 323 eur, tedy zhruba 7500 korun.
Těsně před koncem testu, při 99 tisících najetých kilometrech, došlo k výměně vadného senzoru tlaku v pneumatikách. Tou dobou už bylo auto po záruce, zhruba 2500 korun tak musel ADAC zaplatit z vlastní kapsy. Mimochodem - standardní záruka Tesly je čtyřletá, ale omezená nájezdem 80 tisíc km.
Testeři na Ypsilonu oceňovali prostorný interiér a talent pro jízdu na dlouhé vzdálenosti. Dojezd se pohyboval od 300 do 400 kilometrů v závislosti na stylu jízdy a počasí, přičemž většinu cest absolvoval vůz při dálničním tempu. Za těchto okolností je celková průměrná spotřeba 21,2 kWh/h na 100 kilometrů u verze se dvěma motory a pohonem všech kol vlastně velmi dobrá, i když číslo nezahrnuje ztráty vzniklé při dobíjení.
A když už je řeč o doplňování energie, i tady pěl ADAC jen samou chválu. Na Superchargerech Tesly totiž k autu stačí jen připojit kabel a nabíjení se spustí samo, bez nutnosti přikládat čip nebo spouštět aplikaci v telefonu. Dobíjecí stojan si s autem vše vykomunikuje sám.
Naopak, kritika se na Ypsilon snesla za nedostatečný komfort odpružení a nepraktické ovládání. "To sahá od zapuštěných klik dveří, které se extrémně obtížně ovládají, až po frustraci z nutnosti volit funkce téměř výhradně prostřednictvím centrální obrazovky. Jedinými fyzickými tlačítky v Modelu Y jsou ta na elektrické ovládání oken, na výstražná světla ve stropnici a ještě dvě otočná tlačítka na volantu," vypočítává autoklub.
Jako "neužitečné" zhodnotil ADAC dostupné asistenční systémy, některé označil za "otravné nebo dokonce nebezpečné". Adaptivní tempomat, asistent řízení a asistent změny jízdního pruhu jsou podle testerů nedotažené. "I když se rozpoznávání dopravních značek v průběhu let díky aktualizacím softwaru trochu zlepšilo, stále pravidelně zobrazovalo nesprávné značky. Důvěra v systémy Tesly zůstala nízká, takže je mnoho uživatelů trvale deaktivovalo," píše se v hodnocení.
Největší kritika však směřovala na takzvaného autopilota, který naznačuje funkcionalitu, kterou vozidlo ve skutečnosti nenabízí. Za příplatek 100 tisíc korun je k dispozici "vylepšený autopilot", který zahrnuje také asistenci při změně jízdního pruhu, funkci "Přivolání" a "Navigace s autopilotem".
Alternativně lze za 200 tisíc korun zakoupit balíček s "plným potenciálem autonomní jízdy", který zahrnuje i "asistent pro semafory a zastavení na značce Stop" - a také vágní slib, že vozidlo bude jednoho dne schopno autonomní jízdy.
"Funkce jako "Přivolání" nebo "Navigace s autopilotem" jsou však podle autoklubu spíše jen pro parádu. Asistent pro změnu jízdního pruhu reaguje pomalu, manévr se při silnějším provozu často přeruší. "Celkově je chování systému nezralé. Vyskytlo se několik situací, kdy řidič musel nečekaně zasáhnout, aby nedošlo k něčemu horšímu," uvádí ADAC.
V průběhu let došlo k řadě aktualizací softwaru, které chování autopilota změnilo. "Nechvalně známé fantomové brzdění, při kterém vozidlo bez zjevného důvodu prudce brzdí, se tím výrazně omezilo. Místo toho se však nyní častěji vyskytuje "brzdění z opatrnosti", konstatuje hodnotící zpráva. Podle ní "vozidlo interpretuje neškodné každodenní situace jako potenciálně nebezpečné a preventivně brzdí - například při přiblížení se k protijedoucím vozidlům ve městech, na křižovatkách nebo když se k sobě auta přiblížují na dálnici".
Vyskytly se i případy, kdy Tesla v pravém pruhu brzdila, když ji vlevo vysokou rychlostí předjíždělo jiné auto. "Zatímco u konvenčního tempomatu držíte nohu nad brzdovým pedálem, u Tesly musíte držet pravou nohu nad plynovým pedálem, abyste mohli rychle korigovat příliš opatrný systém - a zabránili tomu, že do vás zezadu někdo narazí," uvádí autoklub.
S velkou aktualizací softwaru v prosinci 2023 přišlo i kontroverzní opatření: Vnitřní kamera začala sledovat pozornost řidiče. Každý, kdo se příliš dlouho dívá na displej nebo z bočního okna, riskuje, že mu bude funkce autopilota zablokována po zbytek cesty. Pokud něco takového udělá pětkrát za sebou v krátkém časovém úseku, je podle ADAC funkce zablokována dokonce na celý týden.
Jako velmi dobrou zhodnotil autoklub stav baterie, po 100 tisících kilometrech byla její kapacita na úrovni SoH 91 až 92 procent. Přitom prý byla pravidelně dobíjena na maximum a velmi často i na rychlonabíječkách.
Těsně před závěrem testu však ADAC zaznamenal úbytek maximálního dobíjecího výkonu. Zatímco před třemi lety ležel dobíjecí vrchol na 257 kW, nyní jen lehce přesáhl 200 kW.