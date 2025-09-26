ADAC otestoval rekordních 31 zimních pneumatik, jedenáct značek výrazně neuspělo

Michelin, Continental nebo Goodyear, pneumatiky těchto výrobců zná patrně každý. Kdo si některou z nich pořídí, málokdy šlápne vedle, protože špatná pneumatika od zvučné značky by pro výrobce znamenala dlouhodobé poškození reputace.
Stále více motoristů si však pořizuje pneumatiky na internetu, a tam se kromě známých značek dají pořídit i ty zcela neznámé: Kdo někdy slyšel o značce Radar, Evergreen nebo Petlas? První jmenovaná pochází ze Singapuru, druhá z Číny a třetí je turecká.
Důvod, proč dá někdo přednost značce Syron před Goodyearem, není třeba hledat dlouho. Zatímco v prvním případě lze jednu pneumatiku pořídit už za patnáct stovek, druhá je víc než dvojnásobně dražší.
Těžko ale říct, jestli motorista koupí značky Syron, mimochodem německé, skutečně ušetří. Obě gumy totiž dělí ve společném testu německého klubu ADAC, rakouského ÖAMTC a švýcarského ACS dalších 29 pneumatik různých výrobců. Zatímco Goodyear Ultragrip Performance 3 test s mírným náskokem před Michelinem Pilot Alpin 5 a Bridgestone Blizzak 6 vyhrál, Syron Everest 2 skončil poměrně jednoznačně poslední, jak ostatně dokládají podrobné tabulky níže.
Zrovna na příkladu těchto dvou pneumatik lze dobře demonstrovat, jak může být šetření ošidné. Zatímco Goodyear dokázal z rychlosti 80 km/h zastavit na mokré vozovce už po 31,7 metru, auto obuté do gum značky Syron v tu chvíli stále jelo rychlostí 46 km/h. Zastavit se mu podařilo až po dalších šestnácti metrech, přesněji po ujetí 47,1 m.
Brzdná dráha na mokru 80 - 0 km/h
Pravidlo, že levná guma je automaticky špatná guma, však neplatí ve všech případech. Testeři označili hned dva takové modely za bezpečné, konkrétně slovenský Matador MP93 Nordicca a italský Momo W-20 North Pole. Oba dva však pokulhávají v hodnocení z pohledu ekologie, což znamená, že se rychleji opotřebovávají, a tudíž vyhoví spíše motoristům, kteří toho v zimě moc nenajezdí.
První místa v testu však obsadily jen po všech stránkách vyvážené pneumatiky, u kterých není v rozporu bezpečná jízda a trvanlivost. Celkem šest jich dosáhlo na hodnocení "dobrá": Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6 a Dunlop Winter Sport 5. Všechny patří do nejvyšší cenové kategorie.
Pak jsou tu ovšem také cenově dostupnější pneumatiky s konkrétními slabinami, které však celkově nejsou špatné: Kleber Krisalp HP3, Nokian Tyres Snowproof P, Ceat WinterDrive, Uniroyal WinterExpert, Fulda Kristall Control HP2, Semperit Speed-Grip 5, GT Radial WinterPro 2 Sport a Giti GitiWinter W2. V jejich případě ovšem platí, že by se měl zájemce o jejich koupi více zaměřit na detaily. Pokud bude gumy používat například v horských oblastech, pak by měly vykazovat dobré hodnocení jízdy na sněhu. Jestliže ale v místech, kde se s autem obvykle pohybuje, málo sněží a spíše prší, budou v tomto případě důležitější jízdní vlastnosti na mokru.
Hned tři pneumatiky ze střední cenové kategorie, Firestone Winterhawk 4, Maxxis Premitra Snow WP6 a Apollo Aspire XP Winter však nemůže autoklub s klidným svědomím doporučit. "Firestone je sice sama o sobě dobrá zimní pneumatika, protože vyniká jízdou na ledu a sněhu. Ale k čemu to všechno je, když je na suché vozovce měkká a těžko ovladatelná, zejména při náhlých manévrech? Maxxis a Apollo jsou na tom podobně," píše se v hodnocení ADAC.
Závěr testu je vcelku jednoznačný - kdo si připlatí, dostane ve většině případů i lepší kvalitu. Kdo naopak šetří, s pneumatikou, která bude po všech stránkách dobrá, počítat nemůže. Právě mezi levnými modely jsou však patrné největší rozdíly. Najdeme tu gumy slabé jen v určitých disciplínách, avšak i takové, které mohou být v některých případech docela trvanlivé, avšak jejich jízdní vlastnosti jsou veskrze katastrofální.