Škoda nečekaně ukázala naživo novinku. Peaq má detail, od kterého se dnes ustupuje

Automobilka Škoda překvapila, když při otevření nové továrny na baterie v Mladé Boleslavi nečekaně ukázala naživo svůj chystaný vrchol nabídky, sedmimístný elektromobil Peaq. Na místě si ho prohlédli i premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu Karel Havlíček. Největší elektromobil značky bude mít vůbec jako první škodovka v sériové verzi diskutabilní vysouvací kliky.
Škoda překvapivě předvedla svůj nový sedmimístný elektromobil Peaq novinářům, hostům a politikům při příležitosti otevření nové továrny na baterky v Mladé Boleslavi. Auto si prohlíželi premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Podívejte se na video:
Auto zatím kryje maskování, odhalit se má oficiálně ještě letos. První novinářské jízdy s prototypy mají proběhnout ve druhé polovině března.
O modelu Peaq zatím výrobce zveřejnil jen základní informace, ale víme, že půjde o dosud největší a nejvyšší model v nabídce značky. Toto sedmimístné plně elektrické SUV vychází z koncepční studie Vision 7S a je koncipované jako vlajková loď značky. Slibuje, že nabídne prostor a praktičnost.
Fotografie ani videa novináři pořizovat nesměli, do vozu jsme si ale mohli sednout a také prozkoumat kufr. Druhé dveře jsou nadprůměrně dlouhé, do druhé i třetí řady se tak bude nastupovat pohodlně i proto, že druhá řada sedadel je široce posuvná.
Největším překvapením jsou elektronicky výsuvné kliky dveří. Od nich přitom automobilky v současnosti spíše ustupují, a to z bezpečnostních důvodů. Půjde tak o první Škodu, která je bude mít v sériové podobě.
Například Andreas Mindt, šéfdesignér Volkswagenu, který od 1. března nastupuje také na pozici vedoucího designu pro celý koncern Volkswagen, v loňském rozhovoru pro HN uvedl: „Zapuštěné kliky dveří nemám rád. Nepřijde mi to praktické, a navíc se ukazuje, že to ani není zrovna bezpečné, vždyť už došlo ve světě k tragickým případům, kdy auto nešlo po nehodě otevřít a lidé v něm uhořeli.“
Dostupné informace také naznačují, že vůz bude mít možnost pohonu zadních nebo všech kol a nabídne velkou baterii s odhadovanou kapacitou okolo 86–89 kWh, která by mohla zajistit dojezd až zhruba 600 km na jedno nabití podle předběžných odhadů.
Peaq tak míří do segmentu velkých rodinných elektrických SUV, kde doposud neměla přímou nabídku.
Škoda přitom letos představuje ještě druhý elektromobil z opačného konce nabídky. Nejmenší Epiq má premiéru naplánovanou na květen při příležitosti Mistrovství světa v hokeji. Cenu ani jedné novinky Škoda zatím nezveřejnila, s malým Epiqem má ambici přiblížit se ceně od 600 tisíc korun.
K tomu ostatně mají přispět i baterie, které se v hale začaly v pátek oficiálně vyrábět. „Jejich cena je v porovnání se stávajícími bateriemi, které v Mladé Boleslavi vyrábíme, levnější o zhruba 30 procent. Jde o klíčový faktor, který pomůže při cenotvorbě,“ uvedl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.
Rektor Univerzity Karlovy jedná s Prázným o návratu do vedení katolické fakulty
Vedení Univerzity Karlovy jedná s bývalým proděkanem Katolické teologické fakulty Alešem Prázným o jeho možném návratu do vedení fakulty. Mohl by se opět stát proděkanem. V pátek to uvedla mluvčí univerzity a členka kolegia rektora Michaela Lagronová.
Německá tajná služba bude stranu AfD dál sledovat, uvedl ministr vnitra
Německá tajná služba bude dál sledovat stranu Alternativa pro Německo (AfD), protože jsou v ní proudy, které se staví proti demokratickému zřízení země. Řekl to v pátek německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v reakci na čtvrteční rozhodnutí správního soudu v Kolíně nad Rýnem.
ŽIVĚPo Hillary Clintonové čeká grilování v kauze Epstein i jejího muže, exprezidenta USA
Bývalý americký prezident Bill Clinton dnes bude ve městě Chappaqua ve státě New York svědčit za zavřenými dveřmi před sněmovním výborem pro dohled, který vyšetřuje kauzu sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina a síť jeho kontaktů. Jeho manželka Hillary Clintonová svědčila před výborem ve čtvrtek.
ŽIVĚPrezident Zelenskyj pozval slovenského premiéra Fica na návštěvu Ukrajiny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica na Ukrajinu k projednání všech existujících otázek mezi oběma zeměmi. Oznámila to ukrajinská prezidentská kancelář po pátečním telefonátu mezi oběma představiteli. Pozvání následovalo po sporu mezi Bratislavou a Kyjevem o dodávky ruské ropy ropovodem Družba. V tuto chvíli není zřejmé, zda Robert Fico pozvání přijal.
Soud vyhověl návrhu na ukončení léčby seniora odsouzeného za terorismus
Soud v pátek vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky do vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým činem. Soudce mladoboleslavského okresního soudu Tomáš Křivský uvedl, že léčba splnila účel a neexistuje nebezpečí, že by osmasedmdesátiletý Balda opakoval jednání, pro něž byl stíhán.