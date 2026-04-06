Astronauti z mise Artemis II se dostali rekordně daleko od Země

Posádka mise Artemis II zlomila dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).
Čtyři astronauti v kosmické lodi Orion dnes překonali hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 v roce 1970.
„Po pádu syrského režimu byl izraelský útok otázkou času,“ říká vojenský analytik
Vláda USA byla povzbuzena úspěchem ve Venezuele a nepochopila, že izraelské a americké cíle se liší a že Izraeli stačí pouhá destabilizace Íránu, tvrdí analytik Matej Riško.
Papež Lev XIV. na závěr velikonočních oslav kritizoval krveprolití ve válkách
Papež Lev XIV. na Velikonoční pondělí, před tisícovkami lidí na Svatopetrském náměstí v Římě znovu pranýřoval krveprolití ve válkách a v konfliktních oblastech. Vzpomněl i na svého předchůdce Františka, který zemřel přesně před rokem, a označil ho za příklad víry a lásky, píše agentura APA.
Totální degradace, vytáčí Rakoncaje průvody na Everest. Sám ho přitom nikdy nezdolal
Z pískovcových skal Českého ráje až na K2, víc než třicet expedic absolvovaných po celém světě. Z celkových čtrnácti osmitisícovek jich zdolal osm, z toho šest jako první Čech. Tohle všechno stihl za svůj život fenomén Josef Rakoncaj. Právě dnes slaví 75. narozeniny.
Na ulici v Kobylisích napadl útočník muže, který bojuje o život. Policie po něm pátrá
Na ulici v pražských Kobylisích napadl ve čtvrtek neznámý útočník kolemjdoucího muže a opakovaně ho udeřil do hlavy. Napadený utrpěl poranění mozku a je v ohrožení života. Po pachateli policisté pátrají a žádají o pomoc i veřejnost.
Láska vyřadil Žantovského i Žáčka. Teď jde na známého šéfa školy. A zkusí i velkou Prahu
Když Aktuálně.cz nedávno přineslo reportáž o tom, jak se studenti jedné ze škol rozhodli dostat svého ředitele do Senátu, bylo pravděpodobné, že mu bude stát v cestě dosavadní senátor Václav Láska. Ten nyní potvrdil, že se pokusí své křeslo už podruhé obhájit, a zároveň oznámil smělé plány se svým hnutím SEN 21. Rád by s ním pronikl mezi politickou elitu a zkusí i pražský magistrát.