Přeskočit na obsah
Benative
6. 4. Vendula
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Papež Lev XIV. na závěr velikonočních oslav kritizoval krveprolití ve válkách

ČTK

Papež Lev XIV. na Velikonoční pondělí, před tisícovkami lidí na Svatopetrském náměstí v Římě znovu pranýřoval krveprolití ve válkách a v konfliktních oblastech. Vzpomněl i na svého předchůdce Františka, který zemřel přesně před rokem, a označil ho za příklad víry a lásky, píše agentura APA.

Vatican Pope
Papež Lev XIV. na Velikonoční pondělí.Foto: CTK
Reklama

Pod zářícím jarním sluncem papež zakončil velikonoční slavnosti, které začaly na Zelený čtvrtek. Z Apoštolského paláce pronesl promluvu Regina Coeli (Královna nebes) a podle APA vyzval k modlitbám za národy sužované válkou, za křesťany pronásledované pro jejich víru a „za děti, kterým je odepřeno právo na vzdělání“.

Související

Lev XIV. také připomněl svého předchůdce Františka, který byl podle něj zářným příkladem víry a lásky.

V neděli, na Boží hod velikonoční, první americký papež sloužil velikonoční mši v bazilice svatého Petra a pronesl své první tradiční požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu), v níž zopakoval svou výzvu k světovému míru. „Kdo má v rukou zbraně, ať je složí, kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír,“ vyzval a upozornil, že si lidé zvykají na násilí a vzdávají se mu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Senátor za Prahu 5 a 13 a zároveň předseda hnutí SEN 21 Václav Láska v březnu roku 2026

Reklama
Reklama
Reklama