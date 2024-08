Mají shořet v pekle, nebo podporovat kampaň? Trump bojuje s příznivci elektroaut

"Ať shoří v pekle," psal o příznivcích elektromobilů ještě loni o Vánocích Donald Trump na sociální síti. Jenže teď republikánský kandidát na amerického prezidenta otočil a bateriovým autům vyjádřil opatrnou podporu. Ne však proto, že by jim přišel na chuť. Jeho názor dokázaly zvrátit peníze.

Když začnete hledat, jaký vztah má vlastně Donald Trump k elektromobilům v posledních měsících, kdy už naplno běží kampaň před podzimními volbami, musíte jednoznačně nabýt dojmu, že negativní. Na konci prosince napsal na sociální síť Truth Social (kterou vlastní) již citovaná slova o tom, že, kromě mnoha dalších skupin, mají příznivci toho elektromobilového šílenství shořet v pekle.

V květnu deník The New York Times přišel s textem, v němž pro změnu cituje Trumpa, který napadal podpůrné programy pro nákup i výrobu elektromobilů. Ty zavedla vláda končícího demokratického prezidenta Joea Bidena, Trump by je ale rád zvrátil a zavedl třeba stoprocentní clo na elektroauta dovážená z Mexika. NYT sice tvrdí, že Trumpovi by se přechod na elektromobily zastavit nepovedlo, pravděpodobně by jej ale mohl výrazně zbrzdit.

"Jsem pro elektrická auta. Musím být, protože mě Elon (Musk - pozn. red.) hodně podpořil," změnil ale najednou rétoriku Trump minulý týden na setkání s příznivci v Atlantě. Zakladatel automobilky Tesla sice koncem července popřel zprávy, podle nichž měl Trumpově kampani dávat každý měsíc 45 milionů dolarů (přes miliardu korun), vzhledem k aktuálním slovům prezidentského kandidáta však i tak musel být Muskův příspěvek vysoký.

Nutno podotknout, že už v polovině července pro magazín Fortune mluvil stratég republikánské kampaně Michael Murphy o tom, že Trump si po podpoře Muska vykalkuloval, že by bylo lepší od ostré kritiky elektromobilů trochu ustoupit. "Za to bych Elona pochválil," řekl Murphy.

Na mítinku v Atlantě si samozřejmě Trump neodpustil kritiku elektromobilů, které jsou podle něj nadále dobré jen pro určitou úzkou skupinu lidí a na trhu chce všechny typy aut, které si umíme představit. Údajně Muskovi také vysvětlil, že nepočítá s tím, že by každý Američan jezdil elektromobilem, navíc se opět také postavil proti již zmíněnému Bidenovu plánu na podporu prodejů elektroaut v USA.

Britský deník The Guardian také připomněl, že Trump dříve šířil o elektromobilech spoustu polopravd, generalizací či rovnou lží: například, že nefungují v chladném počasí, případně, že neujedou dlouhou vzdálenost. Trump také výrazně nadsazoval sumy, které podle něj Bidenova administrativa utratila za výstavbu dobíjecích stanic.

Jen pár dní po slovech o podpoře elektroaut kvůli Elonu Muskovi pak Donald Trump dostal Teslu Cybertruck. Ne od zakladatele Tesly a majitele sociální sítě X, ale influencera a streamera Adina Rosse, k němuž kandidát na prezidenta zavítal na rozhovor.

Darovaný Cybertruck má navíc na karoserii Trumpovu fotku, kterou fotografové pořídili těsně po pokusu o atentát v polovině července, americkou vlajku a na frunku nápis "Make America great again", což je heslo Trumpovi kampaně. "To je krása," řekl Trump poté, co auto uviděl poprvé. Následně také chválil polep se svou fotografií.

Make America Great Again 🇺🇸 pic.twitter.com/8wnX5VtrTO — adin (@adinross) August 5, 2024

Kontroverzní streamer, který byl kvůli homofobním a rasistickým názorům vyhozen z platformy Twitch a nyní svá videa zveřejňuje na platformě Kick, ale zároveň podle zahraničních médií mohl porušit zákon. Jednotlivci totiž mohou prezidentským kandidátům dát dar ve výši maximálně 3300 dolarů (necelých 77 tisíc korun). A to Cybertruck a hodinky Rolex, které od něj Trump také dostal, dalece převyšují. Ross tuto skutečnost ale nijak blíže nekomentoval. Mimochodem většinu rozhovoru vedl Adin Ross s Trumpem právě v interiéru Cybertrucku.