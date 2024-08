Noční můra Rusů je tu. Čínský Zeekr chce na dálku blokovat auta z šedých dovozů

Automobilka Zeekr bude blokovat palubní multimediální systémy vozů vyrobených pro domácí čínský trh, ale používaných v jiných zemích. Auta, která opustila montážní linku po 15. červenci, obdrží do palubního systému výstražné upozornění.

Značka Zeekr nemá v Rusku oficiální zastoupení, přesto její elektrické modely patří v zemi k nejoblíbenějším. Jak upozorňuje zpravodajský server Kommersant, Zeekry se začaly do země dovážet v roce 2022 formou takzvaného paralelního dovozu. Poptávka ruských motoristů po elektromobilech v posledních měsících navíc prudce roste, za první pololetí letošního roku ve srovnání se stejným obdobím loni dokonce několikanásobně. V prodejích přitom vede právě Zeekr, následován Teslou a Nissanem.

Teď však kazašský portál Tengri Auto přišel s varováním, že vozům, které byly vyrobeny pro čínský trh a neoficiálně vyvezeny do zahraničí, jejich výrobce na dálku omezí některé funkce. Na displeji infotainmentu se má objevit varování, že se vozidlo nachází "mimo servisní oblast" a řidič bude vyzván, ať se s ním vrátí do Číny.

"Pokud je toto varování ignorováno, další upozornění už deaktivuje funkce obrazovky a vyzve uživatele, aby kontaktoval Zeekr s žádostí o pomoc," řekl zástupce automobilky kazašskému portálu. Podle Zeekru takové opatření pomůže zajistit bezpečnost zákazníků, kteří si prostřednictvím oficiálního distributora kupují auta, která "splňují místní zákony a požadavky".

"S vozem se můžete vrátit do Číny, na jejímž území budou funkce obrazovky fungovat normálně. V opačném případě byste měli peníze za nefunkční auto požadovat od zprostředkovatele, který vám vůz prodal," myje si nad celou situací ruce automobilka.

Podle Tengri Auto omezení platí pouze na neautorizovaný vývoz automobilů mimo Čínu a nevztahuje se na cizince, kteří si Zeekr koupí v Číně a tam jej také používají. "Pokud se však cizinec rozhodne vrátit do země svého trvalého pobytu a chce s sebou vzít svůj vůz, musí příslušnou dokumentaci zaslat společnosti Zeekr a získat od ní povolení k vývozu vozu pro osobní potřebu," píše Tengri Auto.

Fakt, že se první automobilka rozhodla bojovat proti šedým dovozům, Rusy mimořádně znepokojuje. Právě tento způsob prodeje nových aut se v zemi rozmohl poté, co Rusko před dvěma lety napadlo Ukrajinu a západoevropské automobilky ze země odešly, zatímco ty čínské se zde ještě nestihly etablovat. Postupem Zeekru by mohl vzniknout precedens, který může inspirovat také jiné automobilky. A nemusely by být nutně jen z Číny, mezi bohatými Rusy jsou stále v oblibě německá auta prémiových značek, za které platí překupníkům dvojnásobné ceny.

Zásahy výrobce do fungování auta však nemusí být nutně vedeny jen zájmem ochránit trh. O tom, že by čínský komunistický režim mohl v případě konfliktu znehybněním aut na dálku uvrhnout do chaosu Evropu či Spojené státy, se diskutuje už delší dobu. Taková možnost přitom není nereálná, místní automobilky musí v rámci "zájmů národní bezpečnosti" již teď předávat státním orgánům data o provozu. Týká se to všech značek, které chtějí působit na čínském trhu.