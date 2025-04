Trumpova cla? Skoro jako generátor náhodných čísel. Přestřelil, hodnotí analytici

Zavedení amerických cel zřejmě letos zpomalí růst české ekonomiky, který tak nedosáhne dříve očekávaných dvou procent. Shodují se na tom oslovení analytici. Americký prezident Donald Trump podle nich nakonec přistoupil k tvrdším clům vůči Evropské unii, než trh očekával. Zároveň upozorňují, že není jasné, na základě čeho Trump výši cel určil.

"Pokud by platila daná výše cel i v příštích měsících, což u Donalda Trumpa není vůbec jisté, jednalo by se o tvrdý zásah pro evropskou, stejně tak českou ekonomiku. Razantní zvýšení míry protekcionismu výrazně přibrzdí mezinárodní obchod, na který jsme kriticky navázaní skrze silnou integraci do dodavatelsko-odběratelských řetězců," upozornil analytik ČSOB Dominik Rusinko.

Podle něj se dá očekávat i zhoršení podnikatelské i spotřebitelské důvěry v ekonomiku. "Je zjevné, že náš letošní odhad růstu okolo dvou procent budeme významně přepisovat směrem dolů," dodal Rusinko.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel uvedl, že dopad amerických cel zpomalí český hospodářský růst zhruba o 0,3 procentního bodu ročně. Makroekonomická prognóza ČBA z letošního února očekávala letos růst HDP o 2,1 procenta, příští rok 2,4 procenta.

"Oznámená cla byla celkově na straně pesimističtějších scénářů," míní analytik Komerční banky Kevin Tran Nguyen. Podle něj sice nelze vyloučit zmírnění cel v budoucnu, už nyní je ale jejich dopad negativní. "Vysoká cla otevírají cestu k vyjednávání, zároveň ale jejich vysoké počáteční úrovně představují šokovou terapii pro globální obchod," uvedl.

Podle analytiků přitom není jasné, podle čeho americká administrativa výši cel pro jednotlivé země určila. "Jak je výše těchto cel počítána? Nejsme daleko od generátoru náhodných čísel. Americká administrativa jednoduše vzala obchodní deficit zboží s danou zemí děleno vývozy dané země do USA. Z toho se vezme z nejasného důvodu polovina a celní sazba je na světě. To je opravdu bizarní, neboť vztah k celní politice je v tomto ohledu minimální," uvedl Rusinko.

Trump označuje cla za reciproční, tedy že odrážejí obchodní bariéry vůči americkému zboží ze strany ostatních zemí. "Nutno dodat, že tato cla na americké zboží nejsou skutečná cla, ale jedná se o vnímanou míru cel Trumpovou administrativou, která zahrnuje například i míru manipulace dané země s měnou, jestli daná země aplikuje zvláštní daň na americký dovoz, jak se chová k americkým exportérům a podobně," řekl analytik BH Securities Timur Barotov.

Analytik Natlandu Petr Bartoň považuje Trumpovy informace o údajných zahraničních clech vůči USA za nereálné. "Absolutně neodpovídají realitě, a to ani po započítání DPH v tamních zemích, které rád Trump připočítává," míní Bartoň. Trump v minulosti označoval za způsob celní ochrany i vyšší sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) v zahraničí, analytici nicméně upozorňují, že DPH se platí z veškerého zboží, ne pouze z dovozů.