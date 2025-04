„Nedává to smysl,“ říkají odborníci. Trumpova celní tabulka náhodných čísel

Americký prezident Donald Trump včera představil plán, který výrazně mění americkou obchodní politiku. Zavádí celoplošná cla ve výši minimálně 10 procent na veškerý dovoz, a k tomu tzv. odvetná opatření, která se dotknou desítek států, včetně těch v Evropské unii. Jenomže odborníci si lámou hlavou, jak na výši odvetných cel Trump a jeho tým přišli.

Při představování celní tabulky Trump zdůraznil, že cílem je napravit dlouhodobě nevýhodné obchodní vztahy a ochránit americkou ekonomiku před neférovými praktikami jiných států. Na země Evropské unie uvalil cla 20 procent. "Pokud chcete nulová cla, vyrábějte svoje produkty tady v Americe," prohlásil Trump před Bílým domem.

Obchodní přebytek jako klíč

Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila je výpočet Trumpových odvetných cel jednoduchý. Jde o obchodní deficit dané země vydělený číslem o exportu do USA. "Vezmi obchodní přebytek, vyděl ho exportem a pak to všechno dej, co, třeba na polovinu. Proč na polovinu? Proč ne," vysvětluje Navrátil.

To, že za čísly stojí obchodí přebytek, si myslí i novinář Martin Weiss: "Kolikrát můžete číst, že Trump chápe mezinárodní obchod jako bilanci u firmy, tedy že deficit znamená, že ho okrádají? A odmítat uvěřit tomu, že by takovou blbost myslel vážně? Jenže myslí. Ta cla jsou procentuální přebytek v obchodu s USA."

Desetinná čárka

Ekonom Petr Bartoň si hraje s myšlenkou desetinné čárky. "Někdo v (Trumpově) tabulce jenom posunul desetinnou čárku. Skutečná cla Evropské unie na USA jsou nyní 3,9 procenta. Trump má v tabulce u EU 39 procent. Jenom posunul desetinnou čárku, vydělil dvěma, zaokrouhlil nahoru, a tak vzniklo 20 % na EU. Tak jednoduché to je," míní Bartoň.

Čína čelí novému 34procentnímu clu, které se přidává k již existujícím dovozním poplatkům zavedeným začátkem roku. Podobně výrazně se zvedne clo na produkty pocházející z Vietnamu, a to téměř o polovinu.

V seznamu států, které nebyly zmíněny ve středečním oznámení, figurovaly Mexiko a Kanada, se kterými mají Spojené státy uzavřenou dlouhodobou dohodu o volném obchodu. I přesto se ani těmto zemím nevyhýbají důsledky nové obchodní strategie.

Cla se nevyhnula ani tučňákům

Na řadu produktů z Kanady a Mexika se již dříve vztahovala cla, která nová politika pouze rozšiřuje. Významným příkladem jsou v zahraničí vyráběné automobily - ty budou od čtvrtka zatíženy 25procentním clem. Kanada jakožto klíčový dodavatel vozidel a automobilových komponentů do USA tímto opatřením výrazně utrpí.

Trump zahrnul do nových desetiprocentních cel i vzdálené neobydlené sopečné ostrovy, jejichž jedinými "obyvateli" jsou kolonie tučňáků. Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy, ležící nedaleko Antarktidy a spravované Austrálií jako její vnější území, patří k nejodlehlejším koutům planety. Diplomat Jan Sechter za tímto krokem vidí Trumpovu snahu zamezit obcházení: "Dostaly sazbu 10 procent, protože Austrálie, ke které patří, má také 10 procent. Jinak by se Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy brzy staly fakturační adresou pro dovozy z Austrálie do USA."