"Vyndej popelnici, moc tě miluju." Škodovka si výbavou pro Enyaq vystřelila z Britů

Inovativní systém pro "zaneprázdněné páry" přichystala Škoda svým zákazníkům ve Velké Británii. K elektrickým modelům Elroq a Enyaq nabídla možnost rozesílat do okolí světelné zprávy prostřednictvím nové funkce ŠkodAlert. Škoda jen, že byl zrovna 1. duben.

"Osvětlená plocha Tech-Deck se skládá z několika řad malých LED pixelů, které lze naprogramovat tak, aby hláskovaly zprávy na přední části vozu. Systém využívá různé radiofrekvenční ID přenášené klíčenkou vozidla, aby zajistil zobrazení správné zprávy, když se zamýšlený příjemce přiblíží k vozu," lákala Škoda začátkem dubna na novou funkci, údajně dostupnou ve Velké Británii.

Majitel elektrických škodovek s novým designovým prvkem Modern Solid by tak mohl svým blízkým "naprogramovat i delší zprávu, například připomínku k provedení domácí práce nebo dokonce oblíbenou báseň".

Automobilka z Mladé Boleslavi myslela i na žaloby strážců mravopočestnosti: "Aby se zabránilo zobrazování nevhodných zpráv, používá systém ŠkodAlert pokročilý kontrolní systém AI, který kontroluje vulgární výrazy v 53 různých jazycích. Jakékoliv problematické slovo je nahrazeno hvězdičkou!"

To mateřský Volkswagen chtěl na Apríla nadělit Britům věčnou vzpomínku na jejich nové auto. Každého, kdo si ten den vůz německé značky objednal, lákal na služby tatérů. Zákazníci si mohli "vyhrnout rukávy" a nechat si vytetovat vlastní návrhy, například logo VW nebo nápis Polo s odkazem na 50. výročí tohoto modelu. "A co takhle písmena ID. nebo zvolání "ahoj Ido?", vnucovala se značka s frází, která v autě probouzí stejnojmennou asistentku.

"Opravdu se chceme zákazníkům dostat pod kůži a otestovat jejich loajalitu ke značce," prohlásila smyšlená manažerka Tatiana Pranksterová. "Máme tušení, že mnoho zákazníků bude u svých nápadů na tetování čerpat z dlouhého dědictví značky, zatímco jiní si možná budou chtít připomenout okamžik, kdy se letos v dubnu zavážou ke změně paliva a přejdou na elektřinu," jemně vtipkoval Volkswagen.

S humorem však ve Velké Británii neoperují na Apríla jen německé značky, užitečné věci do auta nabídla i japonská Honda. Ta se rozhodla "s okamžitou platností a pro všechny modely" nabídnout speciální sedačky pro kočky Catnip.

"Jak všichni majitelé koček vědí, dostat své kamarády do auta je opravdová výzva, zvláště když to končí návštěvou veterináře. Zápasit s nimi při ukládání do přepravky je dost těžké, bolestivé škrábance jsou zaručené. Po naložení do auta vám dává vrčením, syčením a pliváním vaše kočka vědět, jak je nešťastná."

A Honda na tyto situace našla recept, který by mohl skutečně fungovat: "Díky speciálně vyvinutým pěnovým vložkám naplněným catnipem tato nová sedadla zaručují, že i ty kočky, které auta sebevíc nesnáší, budou chtít nastoupit. Autosedačky Catnip jsou ve skutečnosti tak plyšové a hýčkající, že největší výzvou bude vypudit na konci cesty vaši spokojenou kočku ven z auta."

Catnip, česky též šanta kočičí, je rostlina, která má na kočky halucinogenní účinek. Když ji tyto šelmy cítí, obvykle poškrábou vše v jejich dosahu. Pokud ji ale žvýkají, funguje šanta pro změnu jako sedativum.

Podívejte se i na další aprílové nápady automobilek, přinášíme je v galerii.