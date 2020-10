Budiž světlo jasné. V Německu lze konečně nahradit halogenovou autožárovku ledkou

Dosud to šlo jen pokoutně. Na trhu sice byly výměnné sady, díky nimž se dala klasická halogenová žárovka v automobilovém světlometu nahradit ledkou, ale vždy se prodávaly s hvězdičkou: "Nejsou určeny k provozu na pozemních komunikacích." V Německu se to teď mění. Vše půjde legální cestou.

Dlouhé podzimní a zimní večery jsou vždy zatěžkávací zkouškou pro automobilová světla. Například v roce 2018 uspořádal německý autoklub ADAC test, u 1880 vozidel na německých silnicích kontroloval seřízení a funkčnost světel. U každého pátého auta objevil vadný světelný zdroj, tedy žárovku, ledku nebo xenonovou výbojku. Test však také ukázal, že u xenonů a diod je podíl závad o poznání menší.

Německý autoklub se stal jedním z advokátů možnosti nahradit konvenční halogenovou žárovku potkávacích světel ledkou. Má to řadu výhod: LED svítí jasněji, dále, její světlo lépe odpovídá tomu dennímu a má o poznání delší životnost než halogenová žárovka.

Celý proces ale není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Předně se musí vyřešit technické problémy: dioda potřebuje ke správné funkčnosti (ta podmiňuje její dlouhou životnost) chlazení, zapotřebí také může být speciální adaptér na systémovou sběrnici auta. To si může po instalaci ledkových náhrad myslet, že jsou žárovky prasklé, a v palubním počítači zobrazí chybovou hlášku.

Větší zádrhel je ale schovaný v legislativě. K silničnímu provozu není nutné schválit jen samotnou náhradní ledku, ale je zapotřebí také upravit schválení světlometu použitého v autě. "V rámci schválení světlometu je uveden i zdroj světla, pro nějž je určen," vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Uživatel tedy podle něj v současné době nemůže měnit libovolně ve světlometu zdroj světla, tedy žárovku za diodu nebo xenonovou výbojku. To je ostatně i důvod, proč v současné době prodávané sady náhradních LED mohou fungovat dobře, ale také je nelze legálně použít na silnici. Světlomety pro halogenové žárovky jsou určeny jen pro halogenové žárovky.

Problém je také v tom, že celá záležitost je navíc zakotvena v mezinárodních předpisech EHK/OSN. "Česká legislativa je plně v souladu s těmito předpisy. V současné době se však jedná o jejich změně, aby bylo možné zdroj světla vyměnit," doplňuje Jemelka.

Německému výrobci světlometů a žárovek Osram se na změnu mezinárodních předpisů nechtělo čekat. Povedlo se mu je obejít v rámci tzv. národního schválení. Jeho LED náhrady Night Breaker je možné legálně použít v Německu, a to na základě potvrzení Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA).

Ledky místo žárovek však zatím proto mohou do aut legálně nainstalovat jen řidiči aut s německou poznávací značkou. Navíc s sebou pro případ policejní kontroly musí vozit vytištěný dodatek ke schválení typu a do motorového prostoru ke světlometu vylepit speciální samolepku. Do zahraničí s nimi podle výrobce vyjet mohou, výjimkou jsou jen země s levostranným provozem.

Náhrady také nelze použít v každém autě. Osram ve spolupráci s TÜV Süd jejich nasazení otestoval a nechal schválit zatím jen pro několik vybraných typů aut s paticí H7. Při schválení se muselo kontrolovat například oslnění protijedoucích řidičů, tedy správný tvar světelného kužele.

Kompletní seznam se dá najít na stránkách výrobce, nechybí mezi nimi ale ani Škoda Octavia, konkrétně se jedná o vozy třetí generace a druhé po faceliftu v roce 2009. V seznamu je rovněž předchozí Opel Astra, současný VW Passat a Ford Mondeo nebo starší Audi A3 a A4.

V případě některých aut je pak nutné kromě samotných žárovek, které v Německu stojí 130 eur, tedy asi 3500 korun, ještě speciální adaptér na sběrnici, který oklame řídicí jednotku auta, aby nezobrazovala hlášení o chybějící žárovce. Instalace se dá zvládnout svépomocí podle instruktážního videa na webu, zapotřebí je jen šroubovák k vyjmutí světlometu.

Byť jsou výměnné ledky v porovnání s halogenovými žárovkami poměrně drahé - dvojice halogenových Osram Night Breaker vyjde na českém internetu asi na 600 korun -, mají svoje výhody. Výrobce slibuje pětkrát delší životnost a o 220 procent vyšší jas. Na rozdíl od žlutě svítících žárovek také diody vydávají bílé světlo o teplotě 6000 kelvinů.

Kdy ale budou náhrady legálně použitelné v Česku, je zatím otázkou. "Záleží na tom, jak budou další země ochotné přijmout národní německé schválení k provozu," říká mluvčí výrobce Kathrin Kienleová. Osram podle ní pracuje na rozšíření LED náhrad i mimo německý trh.