Šetření se nemusí vyplatit. Celoroční pneumatiky v testu německého autoklubu propadly

Německý autoklub ADAC uspořádal ve spolupráci s rakouským ÖAMTC test celoročních pneumatik pro SUV a lehká užitková auta. Výsledky dokládají tvrzení o tom, že když se snažíte umět vše, nakonec neděláte nic dobře. Nejlepší pneumatika si odnesla hodnocení dostatečná, tedy školní čtyřku.

Testem prošlo celkem sedm pneumatik od předních výrobců (Continental, Michelin, Goodyear, Bridgestone, Nokian, Vredestein a Uniroyal) o rozměru 235/55 R 17. Takové pláště se hodí třeba pro Ford Kuga druhé generace, první VW Tiguan, MPV jako Ford S-Max a Galaxy a také osobní dodávky typu VW Multivan nebo Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer a další.

Celoroční pneumatiky jsou lákavé s ohledem na svoji finanční výhodnost. Na celý rok si stačí pořídit jednu sadu, odpadá nutnost přezouvání (byť se doporučuje je kvůli opotřebení pravidelně přehazovat mezi koly přední a zadní nápravy).

Tato výhoda se pochopitelně zesiluje u moderních aut s aktivním měřením tlaku v pneumatikách. Pokud by si majitel chtěl ušetřit práci a pořídit si dvě sady kompletů, tedy pneumatik na discích, potřebuje rovněž druhou sadu tlakových čidel. Ta je navíc vždy nutné načíst do řídicí jednotky auta, takže se většinou neobejdete bez cesty do autoservisu. S celoročními pneumatikami takové problémy neřešíte.

Ze zjištění autoklubu ADAC ale vyplývá, že je to šetření na úkor bezpečnosti. Po takových univerzálních pneumatikách se totiž chtějí dvě takřka neslučitelné věci: musí vyhovět v zimě, kdy je sníh a teploty pod nulou, i v létě, kdy slunce rozpaluje asfalt, až ten nekvalitní "teče".

Všechny testované gumy přitom splnily úředně dané podmínky pro udělení alpského symbolu, který je například v Německu pro použití pneumatik v zimě předepsaný. To znamená, že na zasněžené vozovce musí přenést určitou brzdnou sílu. ADAC však testy na sněhu doplnil o testy záběru, ovladatelnosti a pro bezpečnost zásadní brzdné dráhy.

Pneumatiky obuté na testovacím Fordu Kuga také musely absolvovat zkoušky na suchu a na mokru. Kromě brzdných drah a jízdních vlastností se tedy hodnotila odolnost vůči akvaplaninku. To vše ve chvíli, kdy teplota asfaltu dosahovala padesáti stupňů.

Možná kvůli tomu, že pneumatiky jsou oficiálně certifikované pro použití v zimě, se ukazuje, že řada z nich má největší problémy na suchu, a neplatí tak zcela populární představa o tom, že se celoroční gumy nehodí do sněhu.

Čtyři z pěti pneumatik, které dostaly hodnocení dostatečná, tedy Continental AllSeasonContact, Goodyear Vector 4 Season Gen-2, Nokian Weatherproof a Uniroyal AllSeasonExpert 2, dosahují obstojných výsledků na mokru a přijatelných na sněhu. Na suché silnici ale za vyšších teplot začínají plavat. Podle ADAC je tak cesta s nimi po dálnici na letní dovolenou poměrně dobrodružná, protože řidič musí často korigovat směr. Hodí se tedy spíš do chladnějšího podnebí.

Z testované sedmičky se naopak v létě nejlépe cítí Michelin CrossClimate+ a Bridgestone Weather Control A005. Zejména druhá pneumatika působí spíše jako letní plášť: na suchu si málem odnesla hodnocení dobrá, a na mokru je v testu zcela nejlepší. Na poslední místo ji ale odsoudil mizerný výsledek na sněhu.

Micheliny sice nedosahují kvality bridgestonů na mokru, ale díky tomu, že do takové míry nepropadly na sněhu, nakonec skončily se známkou dostatečná. O lepší výsledek je připravily delší brzdné dráhy a boční vedení na zasněžené vozovce.

Pořízení celoročních pneumatik je tedy vždy otázkou kompromisu mezi bezpečností a pořizovací cenou. Ukazuje se, že u větších aut se jedná o kompromis výraznější než v případě menších vozů. V případě dva roky starého testu plášťů o rozměru 175/65 R 14 T, které jsou určené pro auta velikosti Fordu Fiesta, dostaly čtyři celoroční pneumatiky hodnocení dobrá. Konkrétně se jednalo o Nexen N blue 4 Season, Continental AllSeasonContact, Goodyear Vector 4 Season Gen-2 a Nokian Weatherproof. Až na jednu výjimku tedy o gumy, které patřily k těm lepším i v letošním testu.

Na každý pád ale platí, že se tyto univerzální pneumatiky nemohou měřit se specializovanými zimními plášti na sněhu a letními plášti na suchu a mokru. Jejich ekonomičnost ale často potvrzují vysoké předpokládané kilometrové proběhy. Před jejich pořízením proto zvažte svůj jízdní profil. Zajímavou volbou budou zejména pro malé auto, které se většinu času pohybuje po Praze, kde jen málokdy napadnou ony pověstné čtyři centimetry u Muzea.