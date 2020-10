Analýza testu jízdních asistentů: Tesla propadla, ale zároveň je nejlepší ze všech

Fotbalové Teplice těsně před půlnoční uzávěrkou přestupového okna získaly posilu ze Sparty. Severočeši angažovali talentovaného záložníka Jana Fortelného, který bude na Stínadlech rok hostovat. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

Fortelný je v aktuálním výběru české reprezentace do 21 let a předtím prošel i dalšími mládežnickými národními týmy. Ve Spartě se zatím neprosadil a naskočil jen do jediného ligového utkání. V minulosti byl už několikrát na hostování.

"Uvědomovali jsme si, že je potřeba ještě mužstvo před koncem přestupního okna posílit. I když se jednání táhla, tak se nám nakonec podařilo dotáhnout příchod Jana Fortelného. Delší dobu jsme ho sledovali a stáli o něj. Věřím, že se v našem týmu prosadí a bude posilou," uvedl teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Teplice naopak předčasně opustil zraněný ruský obránce Igor Paradin, který na severu Čech hostoval z Krasnodaru. "Igora čeká operace a poté bude ještě minimálně dva měsíce mimo hru. Jelikož by jeho hostování stejně vypršelo 31. prosince, tak jsme se dohodli s Krasnodarem na předčasném konci hostování, aby se mohl léčit na jejich klinice," dodal Vachoušek.