Dětský pás místo autosedačky? Internetový „zázrak“ je nebezpečný, varují autokluby

Působí to jako famózní nabídka: speciální dětský pás za pár stovek, který u přibližně tříletých capartů nahradí dětskou sedačku za několik tisíc. A navíc je skladný, stačí ho smotat a uložit třeba do schránky ve dveřích. Jenže podle testu autoklubů ÖAMTC a ADAC je také nebezpečný.

Pás nazvaný Smart Kid Belt nabízí v Česku přibližně za osm stovek i zavedené obchody jako Electroworld, e-shop Mall.cz nebo internetová lékárna Pilulka.cz. Výrobce se přitom kasá i schválením dle normy ECE R 44. Pás, který ve své podstatě upravuje výšku horní části automobilového pásu k rozměrům dítěte, tak má být alternativou k sedačkám pro děti od 15 kilogramů, tedy asi od tří let věku. A jeho použití by tedy mělo projít dokonce u policie.

Jak takové levné řešení funguje, si chtěli ověřit zástupci autoklubů ADAC (Německo) a ÖAMTC (Rakousko). Výsledek? Podle něj byste si raději měli pořídit dobrou autosedačku. Při nárazu v rychlosti 64 km/h totiž figurína 1,15 metru vysokého dítěte zpod pásu vyklouzla a ten se jí plnou silou opřel do břicha a hluboko do něj zajel.

Podle vyjádření zástupců autoklubu, kteří nezveřejnili ani video, ani další podrobnosti testu, při tom hrozí těžká zranění vnitřních orgánů. Navíc systém nedokáže dobře ochránit ani krk dítěte před kontaktem s horní částí bezpečnostního pásu vozidla.

Obě části pásu musí zůstat při nárazu důsledně fixované, jinak nebudou fungovat. "Spodní pás musí zůstat na pánevní kosti, což u dítěte znamená velmi nízko. Toho lze dosáhnout pomocí kvalitní autosedačky i pomocí kvalitního podsedáku, při správném použití pás nemá šanci se zvednout směrem nahoru mimo pánevní kost," vysvětluje Karel Mulač z týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda Auto.

"Horní pás musí zůstat na středu ramene. Toto zajišťuje pro menší děti plnohodnotná autosedačka, zamezuje pohybu pásu směrem ke krku, opět za podmínky správného použití," vysvětluje Mulač, proč je lepší používat i u dětí do deseti let věku plnohodnotnou sedačku a nevystačit si jen s podsedákem. Podle Mulače jsou tak rizika při použití speciálního Smart Kid Belt principiálně stejná, jako by bylo dítě připoutáno jen klasickým bezpečnostním pásem. "Sami jsme však takové zařízení netestovali," dodává.

Experti doporučují plnohodnotnou sedačku i kvůli ochraně před bočním nárazem. Jenže systém Smart Kit Belt ochranu dítěte při nárazu z boku nenabízí žádnou. "Na rozdíl od dětské autosedačky s bočnicemi nechrání hlavu ani oblast krku," varuje expert ÖAMTC Steffan Kerbl.

Aktuálně.cz požádalo o vyjádření dovozce pásu do Česka, společnost elem6 (dováží i autokamery TrueCam a elektroniku značky Lamax). "S výsledky testu, prezentovanými autoklubem ADAC, nesouhlasíme. Při správné instalaci představuje dětský pás Smart Kid Belt vhodnou a bezpečnou alternativu k dětské autosedačce. To dokazuje i platná certifikace," napsal v e-mailu zástupce společnosti Miroslav Trávníček.

Firma nám také poslala vyjádření ke staršímu testu holandského autoklubu ANEC, v němž byl Smart Kid Belt porovnáván s dětskou sedačkou Maxi Cosi a neuspěl. Výrobce argumentuje výsledky vlastních testů, v nichž pás dosáhl lepších hodnot než autosedačka a poukazuje na to, že holandský test byl proveden v případě sedačky a pásu s odlišnými figurínami.

Dalším problémem má být také to, že pás byl špatně nainstalovaný. Byť podle obrázků zveřejněných ADAC byl pás Smart Kid Belt podle všeho použit tak, jak to uvádí návod na webu výrobce. Horní spona pásu tedy byla přibližně pět centimetrů nad ramenem dítěte. Podle PDF, které nám zástupci výrobce zaslali, má být v rozporu s oficiálním návodem horní spona pásu přitažena až k rameni.

"V současné době výrobce zvažuje případné právní kroky proti holandské Consumentenbond a německému ADAC," tvrdí Miroslav Trávníček.