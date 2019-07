Akumulátory v podlaze stojí přes milion, půlku auta. Technika Audi e-tron podrobně

Vyznáte se v technice elektromobilů? Na modelu Audi e-tron popisujeme základní funkce, které mají zájemce zasvětit do tajů elektrického pohonu.

1. Základní parametry

Model e-tron je první sériově vyráběný model od Audi s čistě elektrickým pohonem. Využívá dva elektromotory, které poskytují nejvyšší výkon až 300 kW - konkrétně 135 kW vpředu a 165 kW vzadu - a ten je přenášen na všechna kola. Vysokonapěťové akumulátory mají zvládnout dojezd více než 400 kilometrů. Cena e-tronu startuje na 2,1 milionu.

2. První sériově vyráběný elektromobil od čtyř kruhů

Navržení od počátku jako elektromobil má své nesporné výhody. Akumulátory jsou totiž chytře využité jako součást auta a pomáhají mu k lepšímu vyvážení, nízkému těžišti a neubírají autu na vnitřním prostoru. Celý paket baterií v e-tronu vyplňuje podlahu a je tvořen 36 moduly ve dvou úrovních.Ty jsou uložené v hliníkových pouzdrech ve tvaru kvádru a velikostně připomínají krabici na dámské boty.

Celá kazeta s akumulátory v e-tronu váží 700 kilogramů a podle techniků z Audi stojí přes milion korun, tedy v podstatě polovinu základní ceny auta. Opravovat cokoli na baterii je tedy velmi drahé. Mimochodem, Audi na akumulátory uplatňuje osmiletou záruku nebo ujetí 160 000 km, neslibuje ale, že po této době budou mít stoprocentní původní kapacitu.

3. Hon za co nejlepší aerodynamikou

Aerodynamika je u elektromobilů naprosto zásadní i proto, aby zajistila co nejdelší dojezd. "Snížení hodnoty součinitele aerodynamického odporu vzduchu o jednu setinu totiž prodlouží dojezd o pět kilometrů," vysvětluje Roman Pošva, technický specialista v Audi na diagnostiku, elektřinu a auta s vysokým napětím. I proto Audi e-tron dosahuje velmi nízké hodnoty (c x = 0,28), dokonce jedné z nejnižších mezi SUV.

Pomáhají i speciální 19" kola s aerodynamickým designem a nízkým valivým odporem. Spodní část vozu kompletně kryje vysokonapěťové akumulátory, právě proto, aby byla aerodynamika co nejlepší.

Audi ale musí na vývoji vozu ještě zapracovat, server Automotive News v červnu uvedl, že Audi v Americe musí svolat do servisů 1644 kusů elektromobilů e-tron. Důvodem je špatné těsnění vysokonapěťové baterie, kvůli němuž do ní může zatéci, vzniknout zkrat, a v krajním případě může vůz dokonce chytnout plamenem. Jednání o svolávací akci i pro evropský trh právě probíhají.

4. Nízká teplota je základ

Pro hospodárnost auta je zásadní i nakládání s teplotou. Systém řízení teploty má na starosti jak chlazení nebo vyhřívání interiéru, tak i vysokonapěťových akumulátorů a chlazení elektromotorů, výkonové elektroniky a nabíjecího zařízení.

V Audi došli k tomu, že je škoda nevyužívat ztrátový výkon k vyhřívání nebo klimatizování interiéru, a podle Romana Pošvy z Audi se v závislosti na teplotě venku a dalších podmínkách může dojezd vozu prodloužit až o deset procent. Práce s teplotou se navíc osvědčila i při testování nabíjení. Když se ji daří udržet nízko, prodlužuje životnost akumulátorů. Audi e-tron se navíc snaží být plnohodnotným slušně výkonným elektromobilem, který zvládá i rychlejší jízdu. Nižší provozní teplota techniky je právě i proto zásadní.

5. Jak brzdit s elektromobilem

Dva asynchronní elektromotory s permanentním magnetem mají jednostupňové převodovky a rozvodovku. Elektromotory jsou napájeny třífázovým proudem. "Když auto jede klidnějším tempem, z důvodu hospodárnosti je zapojený především zadní elektromotor. Elektromotory samy nebrzdí, když auto jede setrvačností. To je výhodou asynchronních motorů," vysvětluje Roman Pošva z Audi.

Rekuperace ale byla pro techniky v Audi zásadní při vývoji modelu, a tak e-tron zvládne uspořit rekuperováním tolik energie, že prodlouží dojezd až o třetinu. Pomáhá si tím, že systém regulace brzdové soustavy rozhoduje v závislosti na jízdní situaci, zda použije elektromotory ve funkci generátoru, nebo třecí brzdy, aniž by řidič dokázal cokoli postřehnout. "Vůz navíc neuspoří energii jen ve chvíli, kdy sundáte nohu z plynu, rekuperuje stejně, i když brzdíte," vysvětluje Zdeněk Hazdra, který se v české centrále Audi rovněž zabývá technikou vysokonapěťových vozidel.

Při brzdění vypočítá elektronická řídicí jednotka během milisekund velikost tlaku, který musí systém pro požadované zpomalení vytvořit, a tuto energii elektromotor dodá. Systém regulace brzdové soustavy je navíc lehčí než konvenční systém, třeba i proto, že nepotřebuje podtlakové čerpadlo," vysvětluje Zdeněk Hazdra.

Asistent si pomáhá i tím, že předvídá, co je před ním. Vyhodnocuje data o průběhu trasy z navigačního systému, informace z radarových senzorů, obrazy z kamer a v budoucnosti i informace z dopravních systémů na silnici a v jejím okolí (C-Roads). V závislosti na dopravní situaci tedy předvídá a ví, kdy bude potřeba zpomalovat a bude moci rekuperovat.

6. Čtyřkolka upřednostňující výkon na zadní nápravě

Pohon všech kol v e-tronu těží z techniky elektromobilu a zajímavé je, že je více pohonu posíláno na zadní kola. "Regulace jízdní dynamiky pohonem quattro je poprvé integrována do centrální řídicí jednotky podvozku společně se systémem rozdělování hnací síly mezi jednotlivá kola brzdnými zásahy," vysvětluje Audi.

Už v sérii má systém řízení jízdní dynamiky Audi drive select, který v závislosti na vnějších podmínkách mění jeho charakteristiku. Na výběr je jeden ze sedmi režimů a některé z nich ovlivňují i sériově dodávané vzduchové odpružení s adaptivními tlumiči. To má rozpětí až 76 mm, v off-road režimu se zvedne o 35 mm.

7. Nabíjení zabere čas

Dojezd 400 km zní lákavě, avšak zákazník se musí připravit na to, že pokud někdy bude potřebovat na cestě dobíjet, z běžných zdrojů by to trvalo hodiny (a z běžné domácí zásuvky i dny). Řešením jsou v takovém případě jedině rychlonabíjecí stanice s evropským nabíjecím standardem CCS (Combined Charging System) s nabíjecím výkonem až 150 kW. Za půl hodiny se dobije 60-80 procent kapacity baterie.

Do roku 2020 je plánováno zprovoznění 400 stanic v Evropě, vzdálených od sebe 120 kilometrů, na dálnicích a hlavních dopravních tazích. Výstavbu sítě HPC společně urychlují koncern Volkswagen se značkami Audi a Porsche, BMW Group, Daimler AG a Ford Motor Company.

8. Co bude následovat

Vrcholné SUV, jehož základem je výrazně upravená platforma modelů Q5 a Q7, nezůstane v portfoliu Audi samo. Ještě letos by mu měl přibýt stylovější příbuzný e-tron Sportback, v roce 2020 chce německá značka představit sportovní e-tron GT, na jehož vývoji spolupracovalo Porsche.

V plánu je i dostupnější elektromobil - menší SUV Q4 e-tron, které využije stejný technický základ jako elektromobily Škody nebo Volkswagenu. V roce 2025 by Audi mělo mít v nabídce dvanáct čistých elektroaut, mezi nimiž nebudou jen SUV, ale také klasické sedany a kombíky.