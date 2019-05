Noví Avengers a automobiloví "falešní sobi": Elektromobil ve filmu zní jako osmiválec

Nový film Avengers: Endgame bourá rekordy návštěvnosti kin. Komiksoví hrdinové v něm v poslední a rozhodující bitvě zachraňují svět před zlým Thanosem. Automobiloví fanoušci však postřehli jednu zajímavou chybu.

Vznik filmu podpořilo Audi, které se v něm snaží ukázat své nové elektrické vozy. Ve snímku tak účinkují koncepty e-tron Sportback a e-tron GT. Právě druhý jmenovaný sportovní sedan je přitom jedním z hrdinů scény, která je pro německou automobilku rozhodně nejdůležitější.

V rukou Tonyho Starka vůz, na jehož vývoji bude spolupracovat Porsche, agresivně projíždí ulicemi, aby nakonec zastavil před sídlem Avengers. Na tom není nic divného, podobný product placement známe i z bonodvek. Ovšem místo toho, aby jeho jízdu doprovázel jemný svist elektromotorů, diváci si vychutnávají rykot osmiválce.

Vše to vypadá jako velká chyba zvukařů, podle německého Spiegelu to ale byl záměr Audi. "Producenti po nás chtěli, abychom pro e-tron GT vytvořili zvuk plný emocí, který bude pasovat k charakteru filmu," cituje Spiegel mluvčího Audi Josef Schlossmachera. "To jsme udělali. Zákazníci teď mají jasnou představu o tom, co máme pro e-tron GT v plánu," dodává.

Automobilka se brání tím, že zákon od elektroaut začne v průběhu letošního roku požadovat, aby při jízdě nízkou rychlostí vydávala umělý zvuk, který bude varovat kolemjdoucí, že se v jejich okolí pohybuje auto. Bezpodmínečně se ale nemusí jednat o umělý zvuk nabroušeného spalovacího motoru.

V předchozích dílech Robert Downey Jr. v roli Tonyho Starka (Iron Mana) používal Audi R8. "V našem supersportu jezdil Tony od roku 2008 a fanoušci si ho tak spojují s naší značkou. Teď jsme ho posadili do elektrického Audi e-tron GT a doufáme, že novinka vzbudí mezi fandy patřičný ohlas," prohlásil při premiéře filmu šéf marketingu Audi USA Loren Angelo.

Je však otázkou, jestli Audi tímto krokem spíš nepoukázalo na věc, která bude automobilovým nadšencům na elektromobilech vždycky chybět: emotivní zvuk silného spalovacího motoru.