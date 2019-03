Plány koncernu Volkswagen: 90 nových aut do 10 let a 18 továren na elektromobily

Herbert Diess představuje plány do budoucna a platformu MEB, kterou nabízí i ostatním automobilkám, aby si ji od VW koupily. Foto: Volkswagen

Herbert Diess, šéf koncernu VW, na výroční konferenci konané v úterý 12. března shrnul výsledky všech značek, které do koncernu spadají. Ze značek osobních aut jedině Seat a Porsche zaznamenaly za loňský rok pozitivní vývoj, ostatní vykázaly pokles v ziscích, včetně domácí Škody Auto. Nejhůř je na tom automobilka Bentley, která vloni skončila se ztrátou na provozním zisku 288 milionů eur. Diess připustil, že za problémy celého koncernu mohly investice spojené s novou metodikou měření WLTP a také investice do nových modelů a vývoje elektromobility.

Z hospodářských výsledků vyplývá, že Škoda Auto sice vykázala vyšší tržby (v porovnání s rokem 2017 to bylo o 4,4 procenta více), avšak provozní zisk se snížil o 14,6 procenta, přesněji na 1,377 miliardy eur z předloňských 1,611 miliardy.

"Ani vyšší tržby Škodě nepomohly zajistit vyšší provozní zisk, důvodem byly investice do nových modelů, které jsme uvedli na trh, a také do vývoje plánovaných aut. Svůj vliv měl také přechod na měření emisí v reálném provozu a výkyvy měnových kurzů," okomentoval Diess výsledky Škody na výroční konferenci, která probíhala v centrále ve Wolfsburgu.

Automobilka vloni představila nový model Scala, který nahrazuje Rapid, dále na ženevském autosalonu letos uvedla nové malé SUV Kamiq a koncept plánovaného SUV elektromobilu Vision iV. Současně intenzivně pracuje na nové generaci Octavie, která by se snad měla představit ještě na konci letošního roku, v květnu se veřejně odhalí elektrické Citigo a plug-in hybridní Superb.

Volkswagen, sekce osobních vozů, vykázal o 1,9 procenta nižší zisky, Audi mělo sedmiprocentní pokles, VW Užitkové vozy si pohoršil o devět procent. Nejhůře je na tom značka Bentley. Zatímco ta měla v roce 2017 zisk 55 milionů eur, vloni skončila ve ztrátě 288 milionů eur, prodeje meziročně klesly o 16 procent.

Pokles zaznamenal i Volkswagen v Číně. Sice se tu prodalo 4,2 milionu aut, provozní zisk ale klesl z 4,746 miliardy eur v roce 2017 na loňských 4,627 miliardy eur, což znamená ztrátu 2,5 procenta a 119 milionů eur.

Provozní návratnost vykázal ze značek osobních vozů jedině Seat (1,9 procenta v roce 2017 vs. 2,5 procenta v roce 2018), v případě značky VW se snížil z 4,2 procenta na 3,8 procenta, u Škody jde o pokles z 9,7 procenta na 8,0 procenta. Mimochodem je to vůbec poprvé v historii Škody pod křídly VW, kdy návratnost značky takto klesla, zatímco ještě do loňského roku Škoda excelovala s tím, jakým tempem se její ziskovost zvyšuje.

Čistý zisk koncernu v loňském roce ale i přesto po sečtení všech výsledků stoupl o šest procent na 12,15 miliardy eur a Herbert Diess prohlásil, že rok 2018 byl pro koncern úspěšný a přednesl plány koncernu na budoucí roky, které se především týkají elektromobility.

"Do 10 let uvedeme na trh v rámci koncernu celkem 70 nových elektrifikovaných modelů," prohlásil. Přitom původní plán počítal s počtem o 20 nižším. "Do roku 2018 chceme prodat 22 milionů elektrických aut našich značek," ještě dodal, zatímco dříve přednesl plán čítající 15 milionů.

Auta se spalovacími motory nečeká u VW konec, Diess připomenul, že ještě letos uvede na trh novou generaci Golfu, který je pro značku VW nadále stěžejní. V plánu je uvést do 10 let na trh 90 nových modelů aut, přičemž 70 z nich bude mít v nabídce elektrickou nebo hybridní variantu, 20 z nich tuto alternativu mít nebude (jde například o vozy, jako jsou Škoda Kamiq nebo Scala, které se nenabízejí jinak než se spalovacími motory).

"Naší DNA je mobilizovat společnost a tento cíl si ponecháme i nadále, stále se budeme zasazovat o to, aby lidé mohli cestovat auty bez omezení, a proto své portfolio obměníme. Zároveň je ale pro nás zásadní ekologický dopad našeho byznysu, a proto chceme do roku 2050 dosáhnout nulové uhlíkové stopy," dodal.

Nastínil, jaké modely v brzké době koncern uvede na trh, letos půjde o devět nových anebo faceliftovaných konvenčních modelů a čtyři čisté elektromobily, jmenovitě odstartuje prodej VW T-Cross, Škody Scala a Kamiq, Porsche 911 a Seatu Tarraco, dále se má ukázat Porsche Cayenne Coupé, Bentley Flying Spur a Audi Q3 Sportback plus pětimístné SUV B-segmentu se znakem VW, jehož jméno automobilka zatím nezveřejnila.

Mezi elektromobily letos uvidíme Boru (jde o novou značku, kterou VW představuje v Číně), Lavidu, Porsche Taycan a také se již začalo prodávat Audi e-tron. V plánu je mít v provozu celkem 18 továren na elektromobily po celém světě, a to jak v Evropě, tak v USA a Číně. Podle mapy, kterou Diess představil na výroční konferenci, se elektromobily v Česku budou vyrábět výhradně v Mladé Boleslavi.

Na dotazy novinářů, zda se Volkswagen stihne připravit na situaci, kdy v roce 2020 vejde v platnost norma požadující po automobilkách splnění flotilových emisních limitů 95 gramů na kilometr u nově prodaných aut, Diess prohlásil:

"S naším plánem výroby elektrifikovaných aut v rámci celého koncernu věříme, že nebudeme muset platit sankce. Ceny elektromobilů se totiž sníží na úroveň dieselového Golfu, zatímco naftové vozy budou dražší." Připomeňme, že za každý gram navíc u každého prodaného vozu na území Evropské unie by se v roce 2020 pokuta měla pohybovat zhruba v ceně 95 eur.

Ačkoli se o tom Diess do hloubky nezmínil, podle těchto slov se zdá, že plán VW je mírně zdražit auta se spalovacími motory, aby si zákazníci raději koupili elektromobily, které v té době budou cenově dostupnější.

Diess připomenul, že všechny plánované elektromobily budou nyní využívat modulární platformu MEB. Současně ji nabízí konkurenčním výrobcům, jejichž plánované elektromobily by tedy mohly sedět na podvozku VW. Motivací je jediné - rychle zajistit návratnost investic do elektromobility.

V Ženevě ostatně automobilka už potvrdila, že se v tomto směru dohodla s německou firmou e-Go Mobile AG, sídlící v Cáchách, která plánuje vyvinout vlastní elektromobil. Využívat k tomu bude právě koncernovou MEB platformu.

Podle analýzy automobilového trhu Diess věří, že letos prodeje koncernu mírně porostou, a to zhruba o pět procentních bodů. Zároveň věří, že provozní zisk firmy by se měl v tomto roce pohybovat mezi 6,5 až 7,5 procenta.