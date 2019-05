Elektromobil za cenu naftové Octavie je realitou. Volkswagen zprvu zaplatí i dobíjení

Dlouho očekávaný první Volkswagen na modulární platformě MEB se stává realitou. Kompaktní hatchback ID.3 vstoupí na trh příští rok, už teď je ale možné zapsat se do pořadníku na první sérii tohoto vozu. Německá automobilka slibuje, že základní model bude stát méně než 30 tisíc eur, dostane se tak na úroveň naftové Octavie.

Volkswagen Brouk, první Golf a teď ID.3. To jsou podle Jürgena Stackmanna, šéfa Volkswagenu pro marketing a prodeje, tři hlavní milníky v historii německé automobilky. Vybraná společnost mimo jiné dokazuje, jak moc je první člen dlouho očekávané elektrické rodiny ID, stojící na platformě MEB, důležitý. "Dojezd byl příliš malý, nabíjení příliš dlouhé a cena příliš vysoká - to jsou hlavní důvody, proč si zákazníci doposud nekupovali elektromobily," zmínil Stackmann hned v úvodu akce v Berlíně, kde VW oznamoval začátek prodeje ID.3.

Proč jméno ID.3? Číslovka 3 v názvu odkazuje na to, že jde o kompaktní model, tedy třetí automobilový segment v pomyslném pořadí. "Model '3' ukazuje, že začínáme uprostřed nabídky. Existuje tedy možnost expanze směrem nahoru i dolů," řekl Jürgen Stackmann. Ten rovněž uvedl, že kompakty jsou třídou, kde je Volkswagen dlouhodobě úspěšný a automobilka mu rozumí. I proto tedy jako první přichází právě alternativa Golfu. A číslo 3 je symbolické i z jiného úhlu pohledu - po prvním Broukovi a Golfu představuje třetí zásadní kapitolu v historii Volkswagenu.

To vše by novinka německé automobilky ráda změnila a stala se jedním z prvních skutečně masově rozšířených elektromobilů. Na to, abychom posoudili, zda se z ID.3 opravdu stane revoluce, je ještě poměrně brzy. Karty má ale rozdané více než zajímavě - zvenku má být vůz zhruba stejně velký jako Golf, uvnitř by se ale měl vyrovnat autům o třídu výše.

Na prvním místě nicméně bude pro většinu zákazníků stále cena a i tam chce být německý automobilový gigant konkurenceschopný. "Základní model bude stát méně než 30 tisíc euro," slíbil Stackmann. V Německu to znamená zhruba stejnou cenu jako za dvoulitrovou naftovou Octavii ve výbavě Style. Na české koruny je to podle aktuálního přepočtu asi 770 tisíc, což je úroveň rovněž dvoulitrové naftové Octavie ve výbavě Style, ovšem s pohonem všech kol a dvouspojkovým automatem.

Základní model nabídne baterii s kapacitou 45 kWh a normovaným dojezdem 330 km. Detaily o výkonu Volkswagen neprozradil - v tomto ohledu bude klíčový zářijový frankfurtský autosalon, kde bude mít sériová verze ID.3 světovou premiéru. Startovací model doplní ještě další dvě velikosti akumulátoru - 58 kWh a 77 kWh. Zatímco prostřední by měla ujet na jedno nabití až 420 km, u nejdražšího provedení se počítá s dojezdem až 550 km.

Ve středu 8. května rovněž Volkswagen spustil předobjednávky nového elektromobilu. Prvotní edice dostane jednoduchý název 1st a bude se nabízet ve třech stupních. Vedle zmíněného 1st to bude 1st Pro a 1st Max. Navzájem se budou varianty odlišovat výbavou, kdy nejvyšší provedení dostane i panoramatickou střechu nebo head up displej. Sdílet však budou 58kWh baterii a výběr ze čtyř laků karoserie.

Celkem v první vlně vznikne 30 tisíc automobilů. Záloha, která je vratná, pro dostání se do pořadníku činí tisíc euro, přičemž cena nejlevnější ze tří verzí bude 40 tisíc euro. K samotné objednávce se lidé v pořadníku dostanou po frankfurtském autosalonu.

Ti, kteří si koupí ID.3 1st, dostanou své auto nejen mezi prvními (to znamená na jaře příštího roku), zároveň jim Volkswagen poskytne roční bezplatné dobíjení v maximální kapacitě 2000 kWh. Čistě papírově tak VW poskytuje asi ujetí 14 480 km bez nutnosti za jediný z nich zaplatit.

Využívat bude tento bonus možné u všech nabíjecích stanic, které jsou součástí aplikace We charge, respektive u rychlonabíječek Ionity. Na jejich stavbě napříč Evropou se Volkswagen podílí, ID.3 pak bude podporovat rychlonabíjení ze 100kW nabíječky. "To znamená, že model s nejmenší baterií bude mít k dispozici 260 km za jednu půlhodinovou přestávku na kávu," zdůraznil Jürgen Stackmann.

Zatímco v první sérii vznikne jen 30 tisíc aut, ročně by při plném provozu Volkswagen rád vyráběl více než 100 tisíc kusů ID.3. Tohoto čísla ale továrna ve Cvikově dosáhne nejdříve v roce 2021. Kompaktní hatchback budou postupně doplňovat i další modely rodiny ID, mezi nimi například SUV nebo reinkarnace klasického Busu.