Vyřešeno, zařízeno, hotovo? ANO se chlubí cizím peřím, míní ekonom

Vyřešeno. Zařízeno. Schváleno. Hotovo. Ukázaná platí. Takto se chlubí hnutí ANO a jeho šéf Andrej Babiš na billboardech před krajskými volbami svými údajnými úspěchy. Aktuálně.cz se pokusilo zjistit, odkud dvě desítky údajů z billboardů pochází a zda zveřejněná čísla sedí. Analýza ukázala, že jde z velké části o projekty z evropských peněz, se kterými politici ANO často nemají nic společného.

Když Andrej Babiš odstartoval na začátku září předvolební kampaň ANO a pochlubil se konkrétními čísly, co všechno jeho hnutí zařídilo, schválilo, vyřešilo, zmodernizovalo či vysázelo, okamžitě si média povšimla zjevné nepravdy v tvrzení, že se zmodernizovalo 194 krajských nemocnic. Tolik jich totiž v Česku ani zdaleka není.

Zástupci hnutí se vzápětí omluvili a tvrdili, že šlo jen o omyl, který co nejrychleji napraví. Billboardy s nepravdivou informací podle svých slov během dvou dnů stáhli, přesto se už dostala k lidem prostřednictvím volebních novin ANOnovinky pro Středočeský kraj. Hned na titulní straně je velká fotografie předsedy Babiše a středočeské hejtmanky a místopředsedkyně ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové s chybnou informací o 194 nemocnicích.

Aktuálně.cz se proto detailně podívalo na všech 20 údajů, které hnutí umístilo na své billboardy, s nimiž Babiš zahajoval kampaň pro krajské volby v přímém přenosu České televize. S trochou nadsázky by šlo říci, že se ANO rozhodlo ukázat voličům účetní knihu. "Zařídili jsme 2061 nemocničních přístrojů, 92 nových lékařských ordinací, 82 333 korun měsíčně pro lékaře," stojí například v této "knize". Podobně ukazuje čísla ve školství, sportu, dopravě, životním prostředí či kultuře.

"Když jsme vznikli a byli protestním hnutím, tak jsme mohli slibovat. Ale teď jsme už několik let vládní stranou, a proto jsme se rozhodli ukázat, co je za námi," řekl Aktuálně.cz místopředseda ANO a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, proč se hnutí rozhodlo postavit kampaň hlavně na této "účetní knize".

Jenže jak to vlastně s touto "knihou" je? A především, jak je to s jednotlivými položkami v ní? Jak k nim ANO dospělo? A jsou tato čísla pravdivá? "Přečtěte si jednotlivá čísla na tabuli. To jsou všechno čísla, která jsou velmi konkrétní, můžeme je zdokumentovat," odmítal Babiš při zahájení kampaně všechny námitky a otázky.

Podobně odpověděl Aktuálně.cz i hlavní manažer hnutí Jan Richter. "Vycházeli jsme z konkrétních dat jednotlivých ministerstev, která jsou vedena ministry za hnutí ANO. Pracovali jsme tedy například s čísly z ministerstva dopravy, zdravotnictví, životního prostředí, ministerstva pro místní rozvoj a dalších," napsal Richter.

Třetinu čísel vzalo ANO z evropských projektů

Jihomoravské Ratíškovice, stejně jako stovky dalších obcí a měst, nemají s kampaní hnutí ANO nic společného - ovšem jen zdánlivě. V Ratíškovicích, stejně jako na řadě jiných míst, využili starostové peníze z evropských fondů k tomu, že například zmodernizovali školu, postavili sociální byty nebo třeba vysázeli stromy.

"Modernizace naší školy není v žádném případě zásluha hnutí ANO, stejně jako nelze říci, že by to byla zásluha kterékoliv politické strany," říká radní Ratíškovic Anna Hubáčková, která byla v letech 2014 až 2018 starostkou a pracovala na projektech kolem modernizace školy.

Podobně šly evropské peníze na mnoho dalších projektů, jejichž historie se táhne už od roku 2014. Tehdy, za vlády sociálnědemokratického premiéra Bohuslava Sobotky, začaly přicházet do operačních programů první peníze z částky, kterou domlouvala ještě předcházející vláda tehdejšího premiéra a předsedy ODS Petra Nečase.

Za uplynulé období tak bylo do letošního roku modernizováno například 2267 škol, 373 školek, 2319 bytů pro sociální bydlení, 166 historických památek či 59 muzeí. Tedy přesně tolik, kolik hnutí ANO ve svých předvolebních materiálech vydává za své vlastní úspěchy. Při pohledu na data Integrovaného regionálního operačního programu je totiž zjevné, že ANO jednoduše vzalo tato čísla a umístilo je na své billboardy. Z dvaceti čísel, kterými se Andrej Babiš a ANO chlubí, jde téměř o jednu třetinu.

"O projekty z regionálního operačního programu usilovali především starostové a zastupitelstva. My jsme uvažovali o modernizaci dávno, navíc na dotačních programech se pracovalo dávno předtím, než nastoupila vláda tohoto hnutí," říká Hubáčková, která z radnice odešla do Senátu jako zástupkyně KDU-ČSL.

Bez nás by to nešlo, tvrdí Dostálová

ANO obhajuje použití těchto čísel pro svou kampaň tím, že správcem fondů je ministerstvo pro místní rozvoj, které vedou od roku 2014 ministryně za hnutí ANO - nejdříve Věra Jourová, následně Karla Šlechtová a od prosince 2017 Klára Dostálová. "V případě Integrovaného regionálního operačního programu jsme to brali tak, že ho spravuje ministerstvo pro místní rozvoj, které vede zástupkyně ANO. Nikde jsme nepoužili čísla z ministerstev, která vedou ministři za sociální demokracii," tvrdí Martin Vodička z tiskového oddělení ANO.

Když se však redakce Aktuálně.cz obrátila na Dostálovou s dotazem, jak velké zásluhy má ANO na schválených či realizovaných projektech za evropské peníze, sama ministryně vzpomněla podíl regionálních politiků různých stran. "Velký dík patří našim partnerům v regionech, starostkám, starostům. Bez kvalitně připravených projektů by to nešlo."

Zároveň ale tvrdí, že klíčovou roli při čerpání dotací z EU hraje její ministerstvo. "Bez nás by to nešlo. Nejenže řídíme náš Integrovaný regionální operační program a jsme to my, kdo vypisuje výzvy pro jednotlivé oblasti dotací. Upravujeme a vyjednáváme podmínky tak, aby byly pro žadatele o dotace co nejpřijatelnější," říká Dostálová.

Argumentuje také tím, že její úřad má síť poradních center po celé zemi a na ministerstvu existuje ještě Národní orgán pro koordinaci, který "bdí" nad všemi operačními programy a ministerstvy. "Díky tomu jsme dokázali přesunout, a tím zachránit miliardy korun z programů, kde se nečerpalo, na projekty, kde peníze byly potřeba. Dokázali jsme rovněž získat několik miliard, když bylo potřeba reagovat na poptávku po školkách, silnicích a dalších věcech," říká ministryně.

Laciná propaganda, říká odborník na fondy

Ekonom a odborník na evropské fondy Petr Zahradník však nepovažuje za správné, že si ANO přivlastnilo zásluhu za stovky projektů pro sebe. "Je to velice laciná propaganda," říká Zahradník, který je mimo jiné členem Národní ekonomické rady vlády a působí také v poradní instituci Evropské unie.

Argumentuje například tím, že ANO nemá zastoupení ani ve vedení některých krajů, takže se nepodílí v těchto regionech ani na evropských projektech. Nemluvě o těch, za kterými jsou starostové ostatních stran či nestraníci. "Kampaň ANO vyvolává dojem, že se hnutí postaralo o podporu všech těchto projektů, a ještě k tomu ve všech krajích, což je zjevné chlubení se cizím peřím," podotkl.

Zpochybňuje také to, že výčet jednotlivých částek na předvolebních materiálech ANO je měřítkem úspěchu. "Chlubit se tím, že například na modernizaci školek šlo tolik milionů, nestačí. Klíčové je to, jak efektivně byly peníze z evropských fondů využity a zda šly skutečně na ty nejpodstatnější věci," upozornil.

Ministerstvo pro místní rozvoj dále tvrdí, že se za působení ministryně Dostálové zlepšilo využívání evropských peněz. V tom mu sice dává ekonom Zahradník za pravdu, zároveň ale namítá: "Ano, určitě se v poslední době zlepšilo čerpání peněz, to nepochybně. Ale to, že například ministerstvo vyhlašuje jednotlivé výzvy, do kterých chodí projekty, není něco, co by mělo být na předvolebních billboardech. Vyhlásit výzvy je povinnost ministerstva, paní ministryně dělá to, co má v popisu práce," dodal Zahradník.

"Jsou to jednoduše naše splněné sliby," reaguje přesto hlavní manažer ANO Jan Richter na otázku, zda je správné vydávat práci mnoha různých lidí za výsledky hnutí.

Stejně argumentuje ANO také v případě svého místopředsedy a zároveň ministra životního prostředí Richarda Brabce. Z jeho úřadu vybralo hnutí tři čísla s poznámkami hotovo, vyměněno a vysázeno - konkrétně jde o 90 967 vyměněných kotlů, 90 700 vysázených stromů a také o nové vodovody pro 118 000 lidí. Ovšem i tady jde částečně o peníze a projekty z programů Evropské unie, na kterých se zdaleka nepodílí jen ANO.

"Jedná se o již zrealizované výměny a zažádané výměny starých kotlů z Operačního programu Životní prostředí. V případě vodovodů se číslo týká nově napojených osob na vodovody, což jsou údaje uváděné v žádostech. U stromů jde o dotační podporu na vysázené stromy, údaj je opět z podpořených žádostí," potvrdila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Jen předvolební hesla, reaguje šéf lékařské komory

S předvolebními čísly hnutí ANO ve zdravotnictví je to podobné jako u zmiňovaných projektů ze školství, památkové péče nebo životního prostředí. I tady hnutí vzalo některá čísla z Integrovaného regionálního operačního programu - konkrétně jde o 194 zmodernizovaných zdravotnických zařízení a 2061 nemocničních přístrojů. K tomu ještě samo ministerstvo přidalo ordinace, platy lékařů a neupřesněné "navýšení kapacit zdravotních sester".

"Díky podpoře ministerstva zdravotnictví vzniklo v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb 92 nových lékařských ordinací, podpořili jsme je částkou 57 milionů korun. Platy i mzdy lékařů od roku 2018 významně narostly a v roce 2019 dosáhly průměru 82 333 Kč," sdělil Martin Novotný z tiskového oddělení resortu.

"Ta čísla jsou buď vytržená z kontextu, protože použít jediné číslo včetně přesčasů jako charakteristiku platů lékařů je nesmysl, nebo ukazují pouze jednu stranu mince. Nemá smysl komentovat předvolební politická hesla, nechtějte to po mně," reagoval na uváděná čísla pro Aktuálně.cz prezident České lékařské komory Milan Kubek. Zpochybnil i zmínku o 194 zdravotnických zařízeních a 92 nových lékařských ordinacích.

"Uvést, kolik ordinací vzniklo - bez informace, kolik jich v daném období naopak zaniklo -, nejde. Stejně jako kolik zdravotnických zařízení bylo zmodernizováno. To je úplná hloupost, co znamená zmodernizováno? Je tam i moje privátní praxe, když jsem si za své peníze bez jakékoliv dotace pořídil nový přístroj? To jsou přece naprosté nesmysly. Ale nepopírám, že na ně mohou lidé slyšet," dodává Kubek.

Lidé mohou slyšet také na plakáty ANO ve středních Čechách, na kterých je u fotografie středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové a Andreje Babiše následující slib: "Zajistíme testy na covid pro seniory zdarma." Ovšem sám Babiš takový slib vzápětí popřel. "Je to nesmysl," prohlásil. Jermanová následně uvedla, že by se celá věc týkala jen Středočeského kraje a senioři by si mohli nechat udělat rychlotesty. Ty jsou sice levnější, ale podle zkušeností odborníků z letošního jara velmi nespolehlivé.

Milion do každé vesnice zařízený není

Pokud jde o sport, Babiš často zdůrazňuje, že až s ANO přišla skutečná pomoc sportovcům. Mimo jiné argumentuje, že hnutí prosadilo vznik Národní sportovní agentury, do jejíhož čela instalovalo svého poslance a bývalého hokejistu Milana Hniličku.

Jeho tvář společně s informací, že ANO zařídilo "milion na sport do každé vesnice" pod tři tisíce obyvatel, se objevuje na mnoha předvolebních materiálech hnutí. Jenže vesnice zatím žádné peníze neviděly. Ani jedinou korunu, natož milion.

Agentura sice chce peníze do vesnic dostat, ale ministerstvo financí je ještě neschválilo. ANO přesto v kampani u této položky napsalo "zařízeno". I kdyby ministerstvo peníze uvolnilo, šlo by zatím jen o třetinu slíbené částky. Projekt má totiž několik háčků - plánovaný milion je rozplánovaný na tři roky a obce budou muset pětinu přispět z vlastních peněz.

"Každá z 5800 obcí do tří tisíc obyvatel by měla dostat 800 tisíc korun z Národní sportovní agentury a částkou 200 tisíc korun má přispět samotná obec. Program bude rozdělen do tří let a celkově se počítá s 4,6 miliardy korun," upřesnil pro Aktuálně.cz Jakub Večerka, mluvčí Národní sportovní agentury.

Potvrdil zároveň, že souhlas ministerstva financí jim skutečně chybí, i když podle něj "s největší pravděpodobností" nakonec bude. "Z ministerstva financí i z Úřadu vlády máme informace, že tento projekt je velmi podporován, a to i premiérem. Nepředpokládáme, že by nebyl tento dotační titul schválen. Předpokládáme vypsání programu v nejbližších týdnech," sdělil.

A pokud jde o "zařízených" 470 zrekonstruovaných sportovišť? "V roce 2018 to bylo 148 sportovišť, o rok později 134 a v roce 2020 je navrženo 196 sportovišť. Aktuálně bylo zatím vyplaceno 122 sportovišť," řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ovšem opět - zásluhu na tom má spousta lidí, ať už třeba sportovců nebo regionálních politiků, z nichž většina nemá s ANO nic společného.

Silnice jsou "vyřešeny". Ale hotové nejsou

Hodně místa v předvolební "účetní knize" věnuje ANO dopravě. Na nich je také nejlépe vidět, jak "umně" pracovalo se slovy hotovo, vyřešeno či zařízeno.

ANO například tvrdí, že 117 kilometrů obchvatů a 184 kilometrů nových dálnic je "vyřešeno". Jenže to vůbec neznamená, že jsou hotové. Dokonce ani to, že už se alespoň začaly stavět. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic se nyní staví 128 kilometrů dálnic a pro dalších 18 kilometrů hledá stavební firmu. Letos se ještě neotevřel ani metr nové dálnice.

ANO navíc nechalo pro krajské volby vytisknout a rozmístit billboardy s fotografií svých hejtmanů společně s předsedou Babišem a údajem o "vyřešených" dálnicích, přestože kraje nemají s výstavbou nic společného.

"Když například řidiči v Přerově vidí billboardy s premiérem a naším hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, podle kterých bylo postaveno 184 kilometrů dálnic, tak se buď smějí, nebo si myslí, že je to špatný vtip. Ve městě totiž musí stát denně minimálně hodinu v koloně, když jedou do města nebo z města," prohlašuje předseda KDU-ČSL a zároveň lídr kandidátky Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj Marian Jurečka s tím, že situaci může řešit jen napojení na dálnici.

Okleštěk s kritikou nesouhlasí a tvrdí, že udělal hodně pro rozvoj kraje, včetně dopravy. "Chceme, aby náš kraj byl dostupný, což jsme dokázali tím, že jsme udělali spoustu kilometrů silnic na území našeho kraje a v úzké spolupráci s ministerstvem dopravy pracujeme na dostavbě dálnice D1 a na dalších klíčových cestách," namítá.

I premiér Babiš dal přitom mnohokrát najevo nespokojenost s tím, jak pomalu se dálnice a silnice stavějí. Od roku 2014 přitom ministerstvo dopravy vedou ministři ANO. Nejdříve Antonín Prachař, poté Dan Ťok, Vladimír Kremlík a nyní tento post zastává Karel Havlíček, který je zároveň ministrem průmyslu a obchodu.

Ministr Havlíček je přesvědčený, že hnutí se silnicemi chlubí právem, protože podle něj dochází k výraznému zlepšení. "Máme ve výstavbě 225,5 kilometru dálnic a silnic první třídy, jen letos zprovozníme celkem 80,8 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic má letos k dispozici 55 miliard korun, což je dvojnásobek peněz proti roku 2014, kdy hnutí ANO převzalo ministerstvo dopravy, a zároveň nejvíc od roku 2009," vypočítává Havlíček.

ŘSD a ministerstvo dopravy v posledních letech čísla opticky vylepšují právě tak, jak dokazuje ministr Havlíček - uvádějí součty dálnic se silnicemi první třídy a započítávají i kilometry modernizované dálnice D1. Do konce letošního roku plánuje ŘSD otevřít celkem 21 kilometrů dálnic, loni zprovoznilo 34 kilometrů a předloni jen necelé čtyři kilometry.

Premiér Babiš jakoukoliv kritiku ohledně kampaně odmítá. Ať přijde řeč na jakékoliv peníze, vždy tvrdí, že jeho vláda posílá na různé věci tolik peněz jako nikdo před ní. "Vyjednali jsme obrovský balík peněz, 962 miliard. A já sám jsem vyjednal 42 miliard navíc. Tyto peníze jsou pro všechny kraje," tvrdí o evropských penězích.

Přibližně tolik peněz Česko skutečně získá a bude moci v příštích letech využívat. Podobně ale v minulosti vyjednávali peníze na nynější projekty i předcházející premiéři, ať už Sobotka z ČSSD, nebo před ním v roce 2013 tehdejší premiér Petr Nečas. Tedy ty peníze, které jdou v posledních letech mimo jiné na projekty, kterými se v letošní kampani chlubí premiér a jeho hnutí ANO.