Jedni platí, druzí čerpají. Podívejte se na evropské penězovody a příjemce dotací

Tok financí Evropské unie se řídí pravidelně schvalovaným rozpočtem. Na nadcházející období let 2021–2017 tak proteče unijní kasou více než 1,8 bilionu eur.

Jak bývají jednání o financích složitá, ukázalo před několika týdny sestavování obrovského záchranného fondu EU. Fond obnovy, který podpoří ekonomiky zasažené koronavirovou krizí, bude nad rámec rozpočtu obsahovat 750 miliard eur (20 bilionů korun). Peníze si EU vypůjčí na finančních trzích, státy za ně budou ručit svým příspěvkem do unijního rozpočtu.

Itálie a Španělsko jako nejzasaženější země dostanou z fondu více, než pak později zaplatí. U jiných to bude naopak, zejména u zdrženlivé „šetrné čtyřky“ – Nizozemska, Rakouska, Dánska a Švédska.

„Šetrné čtyřce se celý ten nápad půjčky EU nelíbí, protože zkrátka nechce ručit za ostatní státy. Francie a Itálie ten fond obnovy potřebují, nevadí jim, že se zaručí svým příspěvkem do rozpočtu EU, který by stejně museli zaplatit. Německo dlouho váhalo, ale nakonec se k nim připojilo, protože nechce, aby se Francie s Itálií ekonomicky potopily,“ komentuje pro Aktuálně.cz nedávnou evropskou finanční rošádu Aneta Zachová, šéfredaktorka zpravodajského webu Euractiv zaměřeného na evropskou politiku.

Právě Německo, Francie, Itálie jsou dlouhodobě největšími přispěvateli do rozpočtu, ukazuje infografika Aktuálně.cz. Podívali jsme se na veškeré příjmy a platby 28 členských zemí do unijní kasy od roku 2004, kdy Česko vstoupilo do EU. Přehled vychází z posledních dostupných dat Evropské komise.

Kolik státy platí do rozpočtu EU a kolik čerpají (za rok 2018 v miliardách eur)

Platby do rozpočtu EU

Platby do rozpočtu EU Příjmy z rozpočtu EU

Belgie 5,92 8,51 Bulharsko 0,58 2,17 Česko 1,99 4,12 Dánsko 2,88 1,41 Estonsko 0,24 0,76 Finsko 2,16 1,48 Francie 22,22 14,78 Chorvatsko 0,49 1,12 Irsko 2,61 2,06 Itálie 17,03 10,34 Kypr 0,2 0,26 Litva 0,45 2,07 Lotyšsko 0,28 1,21 Lucembursko 0,38 2,01 Maďarsko 1,27 6,3 Malta 0,12 0,16 Německo 29,27 12,05 Nizozemsko 7,35 2,47 Polsko 4,72 16,35 Portugalsko 1,88 5,01 Rakousko 3,49 1,95 Rumunsko 1,83 4,87 Řecko 1,67 4,87 Slovensko 0,86 2,46 Slovinsko 0,46 0,93 Španělsko 11,84 12,27 Švédsko 3,8 1,81 Velká Británie 16,4 6,63

Rozdíl mezi částkou, kterou daná země platí do rozpočtu, a tím, kolik naopak přijímá, ukazuje takzvaná čistá pozice. Z této bilance lze vyčíst například to, že čistým příjemcem – získává z unijního rozpočtu více peněz, než platí – je dlouhodobě Polsko. V roce 2014 dokonce získalo rekordních 13,42 miliardy eur.

„Polsko je obrovská země s vysokým počtem obyvatelem, ale s chudými regiony, v porovnání s ostatními regiony v Evropě. Proto dostává těch peněz tolik,“ říká Zachová z Euractivu.

Cílem politiky soudržnosti EU je totiž posilovat právě ty nejslabší regiony, pomáhat jim dohánět ty bohatší. A v konečném důsledku se to vyplatí i čistým plátcům. „Pokud Poláci budou bohatší, budou si kupovat od Němců více aut,“ uvádí na konkrétním příkladu Zachová.

Někdo platí více, někdo méně: Jak se měnila bilance v letech 2004–2018 (v miliardách eur)

Příjmy z rozpočtu EU

Příjmy z rozpočtu EU Platby do rozpočtu EU

Platby do rozpočtu EU Čistá pozice vůči rozpočtu EU

Belgie Bulharsko Česko Dánsko Estonsko Finsko zobrazit další státy Francie Chorvatsko Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie

Další přehled mapuje příjmy a výdaje Česka vůči evropskému rozpočtu – od jeho vstupu do EU v roce 2004 do poloviny roku 2020.

„Čím jsme bohatší, tím dostáváme méně. Pokud bychom chtěli dostávat více, museli bychom záměrně zchudnout,“ poukazuje Zachová na klesající příjmy.

Podtrženo, sečteno: Kolik Česko získalo z rozpočtu EU a kolik do něj odvedlo

Celkové příjmy 0 mld. Kč Celkové platby 0 mld. Kč Čistá pozice ČR 0 mld. Kč

Navzdory současnému hospodářskému propadu však odborníci oslovení on-line deníkem Aktuálně.cz předpokládají, že se Česko zanedlouho stane jedním z čistých plátců do EU. To znamená, že bude natolik bohaté, že do rozpočtu bude více přispívat než z něj získávat.

V nadcházejícím období 2021–2027 Česko sice ještě zůstane čistým příjemcem, ale ve finanční perspektivě 2028+ už tak být nemusí. „Bude záležet, jak rychle budou jednotlivé regiony Česka bohatnout relativně k ostatním regionům EU, což se nyní po koronavirové pandemii obtížně odhaduje. Náš HDP by podle našich výpočtů mohl dosáhnout průměru EU v roce 2030,“ uvádí analytik Václav Franče ze společnosti Deloitte.

Česko a EU: Platby a jednotlivé příjmy (od roku 2004 do 30. června 2020, v miliardách Kč)

Poznámka: u částek se zohlednily kurzy eura v jednotlivých letech



Vysvětlivky:

• Příjmy - strukturální akce - prostředky ze strukturálních fondů a Fondů soudržnosti

• Příjmy - zemědělství - prostředky na přímé platby, tržní opatření, veterinární opatření, rozvoj venkova a rybářství

• Příjmy - programy EU - programy přímo řízené Komisí, např. Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+ atd

• Příjmy - předvstupní nástroje - prostředky před vstupem do EU

• Příjmy - kompenzace - rozpočtová kompenzace s ohledem na vstup ČR do EU k roku 2004

• Platby - celkové platby ČR do rozpočtu EU

• Bilance - čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU



Podobné stanovisko zastává výzkumný pracovník Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů. „V současném finančním období sedmi let to nebude, u toho následujícího je však dost možné, že se do kolonky plátců přesuneme. Takže to vychází zhruba na horizont současné dekády,“ komentuje Kovář.

Šéfredaktorka portálu Euractiv se nicméně na budoucí pozici Česka do unijního rozpočtu dívá pesimističtěji. „Před krizí se odhadoval rok 2030. Teď nám bude dejme tomu trvat 2–3 roky, než se vrátíme na úroveň, na které jsme byli předtím, ale to je jen velmi, velmi, velmi hrubý odhad. Spíše bych řekla, že se čistými plátci staneme někdy mezi lety 2030–2040,“ říká Zachová.

Která odvětví inkasovala nejvíce (v období 2014–2020)

Poznámka: částky převedeny na aktuální kurz (26,37 Kč/EUR)

Cesta „penězovodu“ z rozpočtu EU do konkrétních projektů však ani u čistých příjemců, jimiž je Česko, není nijak přímočará. Aby bylo financování nezávislé na státních úřadech, rozdělují se peníze přes operační programy. Ministerstva v programech působí jen jako koordinátoři, nicméně v naší grafice jsme projekty rozdělili právě podle nich, aby bylo jejich zaměření jasné na první pohled.

Následující seznam ukazuje, kolik peněz z fondů se rozdělilo mezi programy v aktuálním období 2014–2020. Nejvyšší částka (121,3 miliardy korun) míří do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), pod který spadají jednotlivé ROPy schvalující regionální dotace.

Jelikož jsou ale projekty často víceleté, dotace mohou příjemci čerpat i mimo stanovené období. „Období je 2014–2020, ale platí pravidlo N+3, tj. výdaje je možné uplatňovat až do roku 2023. Především větší stavební projekty budou končit až v půlce roku 2023,“ vysvětluje pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Lednová.

Nejúspěšnější žadatelé o dotace roku 2019: Konkrétní projekty

Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mzdový projekt pro zprostředkující subjekt Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v letech 2017-2019. 867,7 mil. Kč 2 Moravskoslezský kraj Největší částky putovaly na prodloužení ulice v Ostravě-Hrabové a na elektronizace procesů na podporu sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň na zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče. 626,54 mil. Kč 3 Královéhradecký kraj Největší částky putovaly na rekonstrukci silnice na trase Ledce-Opočno a na hranici Královéhradeckého a Pardubického kraje. 612,29 mil. Kč 4 Ministerstvo vnitra Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu. 600,23 mil. Kč 5 Středočeský kraj Největší částky putovaly na rekonstrukce mostu v Lysé nad Labem a silnice v úseku Radějovice-Babice. 575,85 mil. Kč 6 Ministerstvo financí Financování osobních nákladů Auditního orgánu 2017-2019. 455,32 mil. Kč 7 Olomoucký kraj Největší částky putovaly na rekonstrukci silnice Prostějov-Mořice a na vybudování nového depozitáře Vědecké knihovny v Olomouci. 434,76 mil. Kč 8 Liberecký kraj Největší částky putovaly na Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje, např. v oblasti služeb nebo strojírenství a elektrotechniky. 414,28 mil. Kč 9 Jihočeský kraj Největší částky putovaly na modernizaci silnice v okrese Týn nad Vltavou a České Budějovice. 352,55 mil. Kč 10 Kraj Vysočina Největší částky putovaly na služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 a na rekonstrukci silnice v Telči. 311,41 mil. Kč Ministerstvo dopravy 1 Ředitelství silnic a dálnic ČR Největší částky putovaly na modernizaci D1. 8515,4 mil. Kč 2 Správa železnic Největší částky putovaly na elektrizaci a zkapacitnění trati Uničov-Olomouc a předelektrizační úpravy na trati Brno. 5378,75 mil. Kč 3 Statutární město Plzeň Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole-Tramvajová trať. 355,18 mil. Kč 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. Trolejbusová trať Novolíšeňská-Jírova. 105,62 mil. Kč 5 Dopravní podnik Ostrava a.s. Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ulici Výškovická, Ostrava. 76,45 mil. Kč 6 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Výměna technologií měníren Letná a Bory pro MHD v Plzni. 65,18 mil. Kč 7 Statutární město Olomouc Vybudování nové Dopravní řídící ústředny Olomouc. 29,75 mil. Kč 8 Dopravní podnik města Pardubic a.s. Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček. Trolejbusová trať ve Studentské ulici. 10,86 mil. Kč 9 Statutární město Liberec Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie. 10,48 mil. Kč 10 Statutární město České Budějovice Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích. 8,13 mil. Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 ČEPS, a.s. Modernizace vedení V404 Nošovice-Varín (SK). 231,89 mil. Kč 2 Slovácké strojírny, akciová společnost Projekty do inovačních infrastruktur, rozšíření vývojového zázemí společnosti za účelem výzkumu a vývoje. 157,56 mil. Kč 3 Kiwi.com s.r.o. Rozšíření Centra sdílných služeb, vývoj softwarového produktu Kiwi Base. 149,86 mil. Kč 4 Smart Innovation Center, s.r.o. Výstavba SIC v Ostravě pro unikátní centrum v ČR, které se bude věnovat komplexně celé oblasti SAMRT REGIONs hlavně pro inovativní firmy. 141,31 mil. Kč 5 COMTES FHT a.s. Vybudování vědeckotechnického parku v Dobřanech u Plzně. 119,52 mil. Kč 6 ČEZ ICT Services, a. s. Výstavba korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ. 112,5 mil. Kč 7 EVECO Brno, s.r.o. Výzkumy, např. na moderní a ekologický energetický zdroj na palivový mix. 109,48 mil. Kč 8 SOMA spol. s r. o. Výzkum na novou generaci flexotiskových strojů. 99,94 mil. Kč 9 RETEX a.s. Posílení inovační výkonnosti společnosti v oblasti výroby netkaných textilií. 70,73 mil. Kč 10 Contipro a.s. Rozšíření centra pro přípravu vzorků pro preklinické a klinické testování. 69,86 mil. Kč Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Univerzita Palackého v Olomouci Největší částky putovaly na projekty např. pro rozvoj studijního prostředí (modernizace a doplnění vybavení v prostorech) na Univerzitě Palackého a na Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. 271,47 mil. Kč 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Největší částky putovaly na technickou podporu operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání (OP VVV) a na potřeby zaměstnanců v něm (pronájem kancelářských prostor, IT technika, kancelářské vybavení apod.). 217,54 mil. Kč 3 Česká zemědělská univerzita v Praze Rozvoj studijního prostředí na ČZU - studovny, učebny, výukové laboratoře, přednáškové sály a další prostory, které jsou využívány napříč studijními programy. 160,22 mil. Kč 4 Západočeská univerzita v Plzni Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU - modernizaci počítačových a jazykových učeben, studoven, přednáškových sálů, univerzitní knihovny atd., příspěvky na projekt Cesty k inkluzi. 149,97 mil. Kč 5 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Podpora vzdělávací infrastruktury na VŠB - TU Ostrava. 109,22 mil. Kč 6 Mendelova univerzita v Brně Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně. 96,63 mil. Kč 7 Univerzita Karlova Podpora projektů, např. Národní centrum lékařské genomiky - modernizace infrastruktury a výzkum genetické variability populace; Modernizace výukových prostor na FaF UK za účelem zvýšení kvality vzdělávání; Podpora verifikace studentských výkonů v rámci pedagogických a umělecko-pedagogických aktivit 82,92 mil. Kč 8 Ostravská univerzita Podpora rozvoje studijního prostředí na OU - posluchárny, odborné učebny a laboratoře, jazykové a počítačové učebny, univerzitní knihovna, fakultní studovny a prostory pro samostudium, přístrojové vybavení, pomůcky pro vzdělávací činnost, Wi-Fi pokrytí, elektronické informační zdroje. 82,3 mil. Kč 9 Vysoká škola ekonomická v Praze Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠE v Praze k moderznizaci a doplnění nfrastruktury učeben, studoven, knihovny a prostorů pro samostudium. 77,39 mil. Kč 10 Univerzita Pardubice Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice - modernizace počítačových učeben, vybavení poslucháren audiovizuální technikou a nábytkem, rozšíření a inovace síťové infrastruktury, pokrytí výukových prostor Wi-Fi sítí, nárůstu výkonu a kapacity serverů a zajištění dostupnosti e-knih 70,8 mil. Kč Ministerstvo životního prostředí 1 Moravskoslezský kraj Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - výměna nevyhovujících zdrojů vytápění na pevná paliva v rodinných domech za účelem snížení emisí znečišťujících látek v regionu. 516,12 mil. Kč 2 Český hydrometeorologický ústav Největší částky putovaly na projekty pro obnovu výpočetního systému pro provoz a rozvoj numerického modelu atmosféry ALADIN a na systém imisního monitoringu. 204,25 mil. Kč 3 Ústecký kraj Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace). 178,2 mil. Kč 4 Liberecký kraj Největší částky putovaly na výměnu stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech v Libereckém kraji; zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici. 167,74 mil. Kč 5 METAZ Týnec a.s. Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s. 95,86 mil. Kč 6 Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný. 80,17 mil. Kč 7 Karlovarský kraj Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - Kotlíkové dotace. 73,92 mil. Kč 8 Obec Palkovice Dobudování kanalizace v obci Palkovice. V rámci projektu bude vybudováno 13 733 m kanalizačních řadů a 783 m připojení. 73,86 mil. Kč 9 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Modernizace zařízení pro sledování kvality ovzduší ( MoZeK Ov). 50,31 mil. Kč 10 Obec Nemile Největší částky putovaly na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV v obci Nemile. 50,21 mil. Kč Ministerstvo zemědělství 1 Státní pozemkový úřad Pozemkové úpravy. 1021,37 mil. Kč 2 BOVYS, s.r.o. Podpora projektů Mléko pro školy a Ovoce do škol. 241,63 mil. Kč 3 Státní zemědělský intervenční fond Podpora technické pomoci mimo Celostátní sítě pro venkov (CSV) a pro zřízení a činnost CSV. 124,82 mil. Kč 4 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Největší částky putovaly na Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) a obnovu lesních porostů po kalamitách. 118,8 mil. Kč 5 LAKTEA,o.p.s. Podpora projektů Mléko pro školy a Ovoce do škol. 115,61 mil. Kč 6 OVOCENTRUM V+V s.r.o. Podpora projektů Mléko pro školy a Ovoce do škol. 98,88 mil. Kč 7 COME vending s.r.o. Podpora projektů Mléko pro školy a Ovoce do škol. 96,92 mil. Kč 8 AGRO - Měřín, a.s. Největší částky putovaly na platbu na plochu a greening. 93,42 mil. Kč 9 Jižní Morava, a.s. Investice do zemědělských podniků. 78,99 mil. Kč 10 STEINEX a.s. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování. 77,38 mil. Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Úřad práce České republiky Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa vyhrazená; iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro regiony. 5988,94 mil. Kč 2 Olomoucký kraj Služby sociální prevence v Olomouckém kraji. 286,13 mil. Kč 3 Ministerstvo práce a sociálních věcí Projekty, např. na vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti, prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti a technický a informační rozvoj kariérového poradenství. 215,53 mil. Kč 4 Pardubický kraj Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. 195,31 mil. Kč 5 Jihočeský kraj Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji. 184,4 mil. Kč 6 Kraj Vysočina Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina. 149,61 mil. Kč 7 Hlavní město Praha Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hlavního města Prahy. 129,46 mil. Kč 8 Fond dalšího vzdělávání Projekty např. k prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti a dobrovolnictví ve veřejné správě 88,46 mil. Kč 9 Ústecký kraj Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji. 85,5 mil. Kč 10 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Rozvoj registrů Národního zdravotnického informačního systému. 50,13 mil. Kč Magistrát hlavního města Prahy 1 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí, větrání a vytápění stanice Háje a osvětlení stanice metra Dejvická. 99,14 mil. Kč 2 Městská část Praha 18 Přístavba ZŠ Tupolevova - vytvoření nových tříd. 40,09 mil. Kč 3 Městská část Praha 8 Navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze. ZŠ Lyčkovo náměstí, objekt Pernerova 29 - Praha 8. 30,7 mil. Kč 4 Městská část Praha-Lipence Příspěvěk na přístavbu základní školy a zkvalitnění polytechnické a přírodovědné výuky. 17,94 mil. Kč 5 Univerzita Karlova Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 9,92 mil. Kč 6 Římskokatolická farnost u kostela sv. Gotharda Praha - Bubeneč Stavební úpravy fary na komunitní centrum u kostela sv. Gotharda v Praze Bubenči. 3,25 mil. Kč 7 Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencí. Kurzy na zvýšení úrovně kompetencí pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku. 3,11 mil. Kč 8 Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Vznik nových tříd zařízení Mazánek. 2,37 mil. Kč 9 Městská knihovna v Praze Vznik nového komunitního centra v prostorách pobočky Černý Most Městské knihovny v Praze knihovny. 1,85 mil. Kč 10 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Rozšíření podnikatelské příležitosti pro Nadaci v rámci sociálního podnikání prostřednictvím audiovideo centra. 1,73 mil. Kč

V dalším přehledu se můžete podívat na konkrétní příjemce, kteří dostali největší příspěvky v loňském roce. Ze seznamu lze vyčíst například to, že nejštědřejší částku obdrželo Ředitelství silnic a dálnic – celkem 8,51 miliardy korun. Většina těchto peněz mířila na modernizaci D1.

Jeden z nejvyšších příspěvků na dotace získal za loňský rok také Úřad práce. Téměř šest miliard korun investoval zejména do podpory nových pracovních příležitostí.

