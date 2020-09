Nechceme, aby nás zase obešli, prohlašuje Babiš. Do voleb jde s heslem Ukázaná platí

Měsíc před krajskými a senátními volbami ukázal premiér a předseda hnutí ANO jako poslední z parlamentních stran své krajské lídry. Už teď je jasné, že stejně jako před čtyřmi lety bude řada stran usilovat především o to, aby omezily vliv ANO, které v roce 2016 zvítězilo v devíti ze třinácti krajů.

Předseda ANO Andrej Babiš sice často tvrdí, že pro něj nejsou krajské a senátní volby až tak zásadní jako sněmovní volby, ale při čtvrtečním zahájení kampaně svého hnutí v olomouckém hotelu Nutrend World dával najevo, jak moc chce, aby ANO v krajských volbách jasně dominovalo.

"V roce 2016 jsme vyhráli v devíti krajích, ale měli jsme jenom pět hejtmanů. Budeme velice rádi, když zopakujeme tento výsledek a voliči nám dají tolik hlasů, aby nás zase jiní neobešli, protože jak je známo, opozice se zase na to chystá a byla by to pro nás škoda," prohlásil Babiš a představil hlavní heslo kampaně: "Ukázaná platí."

Babiš říká, že výsledek krajských a senátních voleb bude především vizitkou samotných krajských kandidátů. Ale zároveň připouštěl, že volby napoví, jak lidé vnímají také jeho samotného a vládu, kterou vede.

"Pro mě jsou volby důležité, bude to určitě jistý indikátor spokojenosti nebo nespokojenosti s prací naší vlády," uvedl už dříve s tím, že rozhodující pro něj budou sněmovní volby příští rok na podzim. "Tam lidé rozhodnou, jestli chtějí lídra, který je energický, má tah na branku, má vliv v EU a jasné výsledky," tvrdil v rozhovoru pro Právo letos v srpnu.

Lídři ANO v krajských volbách 2020 Středočeský kraj

Jaroslava Pokorná Jermanová (hejtmanka) Moravskoslezský kraj

Ivo Vondrák (hejtman a poslanec) Olomoucký kraj

Ladislav Okleštěk (hejtman a poslanec) Jihomoravský kraj

Bohumil Šimek (hejtman) Karlovarský kraj

Petr Kubis (hejtman) Pardubický kraj

Martin Kolovratník (poslanec) Ústecký kraj

Jan Schiller (poslanec) Plzeňský kraj

Roman Zarzycký (první náměstek primátora Plzně) Liberecký kraj

Jitka Volfová (první náměstkyně hejtmana Libereckého kraje) Kraj Vysočina

Martin Kukla (náměstek hejtmana) Jihočeský kraj

František Konečný (bývalý náměstek primátora Českých Budějovic) Zlínský kraj

Radim Holiš (starosta Rožnova pod Radhoštěm) Královéhradecký kraj

Jaromír Dědeček (ekonom, bývalý majitel firmy Seco GROUP)

Na tiskové konferenci hnutí vystoupili mimo jiné dva členové vlády, kteří jsou ve vládě jako nestraníci za ANO - ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu, obchodu i dopravy Karel Havlíček. Oba se ve svých vystoupeních snažili mluvit o tom, jak moc toho kabinet dělá pro kraje.

Pohled na lídry hnutí ANO ukazuje, že jde vesměs o lidi, kteří se dlouhodobě pohybují buď v komunální, nebo celostátní politice, kromě pěti hejtmanů jde o další tři náměstky hejtmanů či primátora, jednoho bývalého náměstka primátora, dva poslance a jednoho starostu.

Z 13 hlavních kandidátů ANO tvoří výjimku jeden člověk, a to Jaromír Dědeček, který se chce pokusit vyhrát v Královéhradeckém kraji. Jednašedesátiletý Dědeček byl zatím mimo politiku, věnoval se dlouho podnikání, v roce 1990 založil společně s několika kolegy firmu SECO, která vyrábí především traktory pro údržbu zahrad, sadů nebo hřišť.

"Manažerské posty jsem definitivně opustil před třemi lety, teď mám obrovskou chuť své znalosti a schopnosti využít ve prospěch svého milovaného Královéhradecka," říká Dědeček, který tvrdí, že teď by měli jít do vedení kraje lidé, kteří mají zkušenosti s překonáváním krizí. "A kteří budou pomáhat živnostníkům v kraji udržet své dílny a obchody a místním firmám udržet své zaměstnance," dodává.

ANO oslabují aféry v Brně a ve středních Čechách

Zatím poslední průzkum veřejného mínění, který ve středu zveřejnila agentura Median, sice ukazuje, že hnutí ANO si udržuje velký náskok před ostatními stranami (podle volebního modelu má ANO 29,5 procenta a druzí Piráti 12,5 procenta), ale nikdo si neodhaduje tipovat, jak by mohly dopadnout krajské volby.

Hnutí ANO zasáhlo několik afér, z nichž největší je korupční kauza v Brně. V případu manipulací se stomilionovými zakázkami figuruje jako hlavní podezřelý dřívější politik hnutí ANO Jiří Švachula. Kvůli přístupu hnutí ANO k této aféře přišlo hnutí o původního lídra kandidátky Petra Vokřála, který jako bývalý primátor Brna vyhrál s ANO komunální volby v roce 2018. Babiš se nakonec rozhodl udělat lídrem současného hejtmana za ANO Bohumila Šimka, který ale není zdaleka tak známý jako Vokřál.

"Hnutí ANO jsem vymyslel, založil, nejvíc ze všech odpracoval a všechny tyto moresy a kauzy moji práci a práci našich ministrů poškozují. Jasně jsem řekl na předsednictvu, že to musí skončit, protože nejsem ochoten platit svým politickým kapitálem za různé aféry krajských organizací," stěžoval si letos v červnu v Právu Babiš.

Dalším problémovým krajem jsou pro ANO střední Čechy, kterým vládne místopředsedkyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová. Hejtmanka čelila několikrát ostré kritice, ať už například kvůli tomu, že její manžel využíval služební auto kraje, nebo že podala trestní oznámení na záchranářku, která poukazovala na nedostatek ochranných prostředků. Kvůli tomuto oznámení kritizoval hejtmanku i Babiš.

"To, co předvedla paní Jermanová, byl nonsens. Nechápu, jak ji takový nesmysl mohl napadnout. Takto se věci neřeší, bylo to plácnutí do vody, které našemu hnutí vůbec neprospívá," prohlásil Babiš. Přesto Jermanová kandidátku ANO ve středních Čechách povede.

Babišovi kritici se v krajích spojili

Problémy hnutí ANO chtějí využít především opoziční strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, STAN a TOP 09. Kromě Pirátů, kteří jdou s výjimkou Olomouckého kraje všude samostatně, se zbývající čtyři strany snažily o různé druhy předvolebních koalic. Vzniklo jich nakonec tolik jako nikdy dříve.

Ve středních Čechách kandiduje například STAN s KDU-ČSL, v Jihočeském kraji TOP 09 s KDU-ČSL, v Plzeňském kraji ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů, v Karlovarském kraji ODS s KDU-ČSL a TOP 09 se STAN, v Královéhradeckém kraji ODS a STAN, v Pardubickém kraji ODS a TOP 09, v Olomouckém kraji KDU-ČSL, TOP 09 a Strana zelených, ve Zlínském kraji STAN s podporou TOP 09, v Moravskoslezském kraji ODS a TOP 09. Variant je ale ještě podstatně více, například v Jihomoravském kraji vznikla široká koalice - TOP 09, Zelení, Moravské zemské hnutí, Idealisté.cz a Liberálně ekologická strana.

Jak ale ukázaly už minulé krajské volby, bez ohledu na předvolební kampaň, kdy na sebe některé strany ostře útočí, nakonec po volbách vznikají velmi různorodé koalice. Není tedy výjimkou ani to, že s hnutím ANO jdou do vedení krajů strany, jejichž zástupci se jinak proti ANO a Andreji Babišovi velmi vymezují.

Kromě hnutí ANO se ve čtvrtek prezentovali se svými kandidáty do voleb také Piráti. U nich už šlo ale o druhou prezentaci, kampaň oficiálně zahájili už před několika týdny a nyní oznamovali horkou část kampaně. Předseda Pirátů Ivan Bartoš si v krajských volbách hodně věří, a to nejen proto, že podle Medianu jsou Piráti druzí za hnutím ANO. "Rádi bychom dosáhli na 100 křesel v krajských zastupitelstvech," avizuje Bartoš. V roce 2016 přitom Piráti získali jen čtyři křesla. Od té doby se ale u nich mnohé změnilo, v roce 2017 je lidé poprvé poslali do Poslanecké sněmovny a v průzkumech se v posledních měsících drží na druhém až třetím místě.

V roce 2016 hnutí ANO dominovalo

Před čtyřmi lety se Babišovi podařilo přepsat politickou mapu krajů. Hnutí ANO totiž zvítězilo v devíti krajích - Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském.

Sociální demokraté sice zažili ústup ze svých pozic, ale ten nebyl tak výrazný, jako bude patrně letos. "Je jasné, že se nám nepodaří získat tolik procent jako před čtyřmi lety," přiznává předseda strany Jan Hamáček.

V roce 2016 ČSSD vyhrála jen v Kraji Vysočina, kde opakovaně vítězí Jiří Běhounek, a v Jihočeském kraji, kde uspěl tehdy ještě člen ČSSD Jiří Zimola. Naopak sociální demokraté prohráli v krajích, které jim předtím dlouho patřily - v Jihomoravském kraji neuspěl tehdejší hejtman a lídr Michal Hašek a v Moravskoslezském kraji hejtman a lídr Miroslav Novák.