Propleskávat Prymulu bude mít Babiš těžké. Má blízko k Hradu, říká politolog

Odstupující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prosazoval správná opatření, u Babiše je ovšem jako jeho "otloukánek" nedokázal prosadit, řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vojtěchův nástupce Roman Prymula bude podle něj v silnější pozici, mimo jiné díky dobrým vztahům s prezidentem Zemanem.

Jak se bude vzpomínat na Adama Vojtěcha jako ministra zdravotnictví?

Myslím, že se na něj bude vzpomínat na základě té asi nejznámější scény "Jména, řekněte jména," jako na takového Babišova otloukánka. Ministra, který byl slabý, který když se snažil o něco dobrého nebo vhodného, tak to nedokázal vůči Andreji Babišovi prosadit. Teď se ukazuje, že ta opatření, která prosazoval, byla správná, ale nechal se premiérem zahnat do kouta, a ještě u toho působil velmi trapně. Když se ukázalo, že měl pravdu, jsou politické zákonitosti takové, že padne jeho hlava, ne hlava premiéra.

Jeho reputace Babišova otloukánka, jak říkáte, je tedy zasloužená?

V zásadě ano. Nechal si na veřejnosti líbit věci, které by si asi nikdo jiný líbit nenechal a s tou funkcí by sekl okamžitě. Premiér k němu často přistupoval, jako by to byl nějaký žáček, který nenapsal úkol. Veřejně ho peskoval. Pro něj to bylo asi lidsky těžko akceptovatelné a chápu, že toho měl plné zuby.

Nevím ale, jak to bylo s tou rezignací, jestli skončil z vlastního rozhodnutí, nebo jestli byl premiérem chladnokrevně obětován. Situace se i politicky začíná obracet proti hnutí ANO a premiérovi, o čemž svědčí ten včera zveřejněný průzkum (podle volebního modelu agentury Kantar CZ, zpracovaného pro Českou televizi, klesla podpora hnutí ANO oproti červnovému šetření o 4,5 procentního bodu - na 27,5 procenta hlasů - pozn. red.).

Epidemiolog Rastislav Maďar o Vojtěchovi v pondělí řekl, že podle něj patří k nejlepším porevolučním ministrům zdravotnictví.

Myslím si, že ho pochválil, protože zná podobné situace ze zákulisí. Nemám žádné zprávy zevnitř, ale myslím, že bylo navenek jasné, že pan Maďar odešel, protože měl plné zuby prosazování něčeho, co má odborně podložené, ale z politických důvodů to padá pod stůl.

Pozitivně ovšem o ministru Vojtěchovi nemluví jen Maďar…

Ano, zaznamenal jsem z médií, že někteří lidé Adama Vojtěcha skutečně hodnotili pozitivně, že se obklopil odborníky a dal na jejich slovo, že si dal záležet, aby byla jeho epidemiologická rozhodnutí odborně podložena. Dobře také komunikoval.

V zákulisí s ním byla asi rozumná spolupráce, problém je ale v tom, že byl vůči premiérovi slabý, a cokoli rozumného prosadil, to se zadupalo do země, když se to nehodilo premiérovi do krámu, a ten pak ještě obrazně řečeno pana Vojtěcha profackoval.

"Vůči Prymulovi si Babiš tolik nedovolí"

V čem bude Roman Prymula jiným ministrem zdravotnictví?

Má silnější pozici tím, že je starší, je z oboru, má něco za sebou, a navíc je přímo epidemiolog, takže je to ministr pro pandemii jako dělaný. Pokud jde o to politické zázemí, tak tady může být důležité, jaké má vztahy k Hradu.

A evidentně je má dobré. Prezident Miloš Zeman ho ještě předtím, než se mu podařilo epidemii zdolat, navrhl na státní vyznamenání. Pan Prymula také v roce 2014 hodlal kandidovat za Zemanovce, ač nakonec nekandidoval. Bude tam patrně silná vazba k Hradu, a tudíž si na něj Andrej Babiš nebude moct takto dovolovat, a přece jen on má u veřejnosti větší kredit. Zpucovat na tiskovce mladého právníka, nedoktora, který sám není moc průbojný, bylo celkem snadné. Propleskávat na tiskovce Prymulu půjde mnohem hůř.

Bude Roman Prymula úspěšnějším ministrem než Adam Vojtěch?

Má šanci, pokud ta epidemie na podzim začne opadat. Může se stát, že padne a lidé ho budou nosit na ramenou, i kdyby na tom neměl velkou zásluhu. Může se ale stát, že se to povleče. Má každopádně dobré předpoklady, je veřejností vnímán víceméně pozitivně, je z oboru a je silnější vůči premiérovi. Určitě si vůči němu víc dovolí a premiér si dovolí méně vůči němu.

U části společnosti má ovšem Prymula pošramocený obraz kvůli období první vlny viru, kdy se stal tváří restriktivních opatření a proslul výroky o hranicích uzavřených na dva roky.

Ano, část veřejnosti vnímá Romana Prymulu jako rouškového diktátora. Někteří lidé se vůči nošení roušek a opatřením staví velmi kriticky a vnímají to jako snahu Andreje Babiše o zavedení diktatury. Ještě mu u této skupiny lidí neprospívá minulost u Zemanovců a styky s Čínou. Převážně je ovšem vnímán spíš pozitivně.

Neměl tedy Babiš hledat někoho jiného? Skloňovalo se například jméno poslankyně za ANO a lékařky Věry Adámkové.

Skupina lidí skeptických vůči Prymulovi jsou samozřejmě nejtvrdší odpůrci Andreje Babiše. Takže u nich si stejně plus neudělá. Jemu jde teď o to, aby si vylepšil obraz u svých vlastních voličů, kteří jej vnímají když ne pozitivně, tak alespoň neutrálně.

Roman Prymula se jeví jako dobrý tah také proto, že má u veřejnosti alespoň nějaký kredit. Když to vezmu obrazně, tak kdyby místo Adama Vojtěcha přišel nějaký Vojtěch Adam, člověk z ANO s podobnými nedostatky, tak to nemusí u veřejnosti zabrat. On sám ví, že si musí u veřejnosti vylepšit ten pošramocený obraz a dosadit do funkce někoho, koho veřejnost respektuje. Poslankyně ANO, byť specialistka, by asi v tuto chvíli byla slabé řešení.

Ošemetná vládní židle

Představme si hypotetickou situaci, že se pandemie koronaviru nikdy nestala. Byl by Vojtěch úspěšným ministrem?

Nebýt covidu, tak asi největší problém, který by s ním byl spojený, by byla otázka financování nemocnic. To si ale netroufám tvrdit, jestli on v této kauze působil pozitivně, negativně, nebo neutrálně. Ale asi by zůstal ve funkci do konce volebního období.

Veřejností nebyl až do pandemie vnímán jako nějaký problémový ministr, ale v nějaké silné podpoře mu bránil jeho mladý věk a to, že je právník. Ministr zdravotnictví nemusí být jenom doktor, ale myslím, že by veřejnost lépe hodnotila ministra, který by měl nějakou profesní minulost spojenou se zdravotnictvím.

Na ministerstvu zdravotnictví se ministři mění poměrně často. Proč je zrovna tento resort takto obměňován, například oproti ministerstvům práce nebo financí?

Může to být dvěma věcmi. První je to, že zdravotnictví je ožehavá tematika pro voliče. Nepopulární ministr zdravotnictví na každou vládu hází horší světlo než kritizovaný ministr zemědělství.

Druhá věc je ta, že sektorem zdravotnictví protéká velké množství peněz a je tam obrovský vliv lobbistických skupin, včetně farmaceutických firem. Ty tlaky mohou být obrovské, a pokud ministr nevyjde vstříc nějaké lobbistické skupině, je schopna na něj najít nějaké kompro. Pak je obětován, aby nedělal špatné jméno. Když se spojí tyto dvě strany, tak z toho vyplývá, že je to ošemetná vládní židle.

Video: Na Vojtěcha všichni útočili, málo se bránil. Byl nejlepší ministr, řekl Babiš