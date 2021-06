Odsouzenému šéfovi Lán Balákovi dal Mynář tři čtvrtě milionu na odměnách. Dál to tají

Šéfa Lán Miloše Baláka soud nepravomocně poslal na tři roky do vězení za manipulace zakázek. Dle policie chtěl Hrad připravit o desítky milionů. Podle zjištění Aktuálně.cz Balák dostal od Hradu za tři roky k platu odměny tři čtvrtě milionu korun. Balák částku označuje za běžnou a výši odměn v dalších letech tají. Stejně tak odmítá zveřejnit částky jeho nadřízený - kancléř Vratislav Mynář.

Když předseda senátu kladenského okresního soudu Petr Sedlařík na začátku května zdůvodňoval, proč krom tříletého vězení šéfovi letního sídla prezidenta Miloši Balákovi uložil za manipulace s veřejnými zakázkami i zaplacení peněžitého trestu 1,8 milionu korun, argumentoval jeho vysokými odměnami, které mu v minulosti vyplácel Hrad. Policie začala Baláka stíhat v roce 2017 za to, že právě Hrad chtěl připravit o desítky milionů korun. Ředitel lánské správy od té doby stále trvá na své nevině a ve funkci zůstává.

"Víme, že pan obžalovaný je způsobilý k takovému trestu, který přesahuje částku, s níž se běžně setkáváme. Pokud zdroj je, tak má být odčerpán," uvedl soudce. Sám Balák reportérům odmítl sdělit, kolik mu nad rámec jeho řádného platu jeho nadřízený kancléř Vratislav Mynář poskytl. Zdůvodňoval to tím, že odměny byly "běžné k jeho pracovní pozici".

Také mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček výši Balákových odměn neposkytl. Odkázal na zákon o svobodném přístupu k informacím, který je určen pro žadatele z řad občanů. "Využijte laskavosti zákona č.106/1999 Sb.," uvedl Ovčáček. Hrad v minulosti opakovaně na podobné dotazy odmítal odpovídat a ke zveřejnění platů a odměn jiných zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky ho musely donutit až soudy.

I v tomto případě žádost Kancelář prezidenta republiky (KPR) zamítla - s tím, že odměny pro Baláka jsou hrazené z fondu Lesní správy Lány čili příspěvkové organizace prezidentské kanceláře, a reportéři se tedy mají ptát tam. "Požadovanými údaji tedy disponuje uvedená právnická osoba. Z tohoto důvodu byla žádost o informace odmítnuta," reagoval ředitel odboru legislativy a práva KPR Václav Pelikán.

Lesní správa Lány ovšem do vydání tohoto textu na separátní žádost o informace ani po uplynutí zákonných lhůt neodpověděla. Na telefonické dotazy, jak to s vyřízením dotazu na jeho odměny je, její ředitel Balák rovněž nereagoval.

Dle odborníka na otevřenost veřejné správy a spoluautora zákona o veřejném přístupu k informacím Oldřicha Kužílka má přitom na informace o odměnách z veřejných peněz veřejnost jednoznačný nárok. "Nepochybně je nárok informace získat. Jde o vysoce postaveného státního úředníka. Fenomén mimořádné odměny má ještě nižší ochranu než samotná výše jeho mzdy," uvedl Kužílek.

Odměny za tři roky vyšly najevo díky policejnímu vyšetřování

Aktuálně.cz nicméně nyní získalo vyčíslené Balákovy příjmy z důvěryhodných zdrojů. Vyžádala si je totiž přímo policie a jsou součástí celého vyšetřování manipulace stamilionové zakázky na zpevnění břehů vodní nádrže v Lánské oboře, za kterou je Balák nepravomocně odsouzený. K dispozici jsou částky za tři roky - od března roku 2014 do března roku 2017. Novější údaje vyšetřovatelé neuvedli.

Balák policistům u výslechu přiznal, že na Hradě bere 90 tisíc měsíčně. To ovšem kolidovalo s oficiálním sdělením Hradu, že jeho řádná mzda je 67 tisíc korun. Rozdíl ovšem vysvětluje seznam odměn - podle nějž Balák za čtyři roky obdržel více než 750 tisíc korun. Obšírnější zdůvodnění zásluh, za které si z veřejných peněz odměnu zasloužil, v písemnostech, které policie vede, chybí. Dokumenty obsahují jen zmínku, že to bylo za vynikající práci.

Vliv na to, jaké odměny Balákovi Hrad poskytne, má jeho přímý nadřízený - kancléř Vratislav Mynář. Ani ten na dotaz Aktuálně.cz, proč sumy Balákovi v předchozích letech Hrad posílal, přes opakované urgence neodpověděl.

Kancléř drží Baláka ve funkci od začátku jeho stíhání v roce 2017 s odkazem, že ctí presumpci neviny a bude tak činit až do pravomocného rozsudku. Zdali - a případně v jaké výši - dostal ředitel Balák odměny od vzpomínaného roku 2017, Pražský hrad tají.

Šéf Lán mezitím čelí dalšímu stíhání - tentokrát za rozprodej kamene ze sídla prezidenta. Redakce Aktuálně.cz a HN vedle toho již informovaly, že za neprůhledných a dle expertů protizákonných okolností obchoduje rovněž se dřevem z lánských lesů. Na smlouvách o zpracování dřeva, které Balák podepisoval, je jméno živnostnice Ivany Píšové. Zakázku dle zjištění Aktuálně.cz a HN získala dva týdny poté, co její otec, místní podnikatel, prodal Miloši Zemanovi pozemek pro jeho soukromou vilu. Nákup parcely vyjednával kancléř Mynář.

Přes nepravomocné odsouzení má Miloš Balák nadále podporu také prezidenta. "Já jsem poznal, že jeho práce není povolání, ale poslání. Děkuji, pane řediteli," pronesl začátkem června Miloš Zeman při slavnostním otevření lávky v Lánech, když pásku stříhal s Mynářem i Balákem.

Mynář Baláka dlouhodobě chrání

Kancléř Mynář Baláka dle soudu nadstandardně odměňoval i v době, kdy ředitel Lesní správy Lány připravoval zakázku na budování břehů vodní nádrže, za niž je nyní nepravomocně odsouzený. Dle předchozího pátrání Aktuálně.cz a Respektu NCOZ z manipulací stamilionové zakázky nepodezřívala jen Baláka, ale i Vratislava Mynáře. Ze stavební zakázky plynuly milionové částky firmám s ním spřízněným.

Stavební dozor, který měl kontrolovat, zda vše vyfakturované se skutečně prostaví, dělala firma Mynářova známého z Osvětiman. A na samotnou - podle soudu zcela zmanipulovanou - soutěž právně dohlíželi advokáti, kteří pracovali i pro Mynáře. Například mu zprostředkovali dle expertů výhodný nákup jeho pražské vily od advokáta a lobbisty Romana Janouška.

Policistům se ovšem Mynářovi, který cokoliv nezákonného opakovaně odmítl, nikdy nepodařilo nic dokázat.

Prověřování Mynáře zabránila Zemanova ochranka Podle předchozího zjištění Aktuálně.cz a Respektu policisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu měli v akci pojmenované Prak původně spadeno právě i na jednoho z nejbližších lidí Miloše Zemana - kancléře Vratislava Mynáře.

Ještě než Hrad získal podezření, že detektivové v Lánech operují, se jim totiž na pár dnů podařilo nainstalovat "štěnici" do Balákovy lánské kanceláře. A dle několika zdrojů redakcí ke svému překvapení nahráli schůzku Baláka s Mynářem. A také to, že kancléř Baláka ohledně zakázky, na kterou měl jeho podřízený vypsat nezávislou veřejnou soutěž, diriguje.

Podezření, že na začátku plánu na vyvedení desítek až stovek milionů nestál jen hradní úředník Balák, ale také jeho nadřízený kancléř, však policisté neprokázali. Přes muže, kteří mají v popisu práce střežit prezidenta, se nedostali a ti tak Mynářovi posloužili jako ochrana před policejními odposlechy.

"Výsledky dokazování jsou takové, jaké se podařilo opatřit. Nic dalšího se zajistit nepodařilo," komentoval to u soudu dozorující státní zástupce Jiří Pražák s tím, že kauza byla specifická tím, v jakém prostředí se vyšetřování odehrávalo - tedy že šlo o chráněné a veřejnosti uzavřené sídlo prezidenta.

V úvodu textu zmiňovaný předseda senátu okresního soudu v Kladně Petr Sedlařík celou zakázku označil za "šolich". Podle něj se na každé úrovni projektu nacházel někdo, kdo věděl, že nejedná správně. "V jednací síni lhali prakticky všichni, kdo promluvili," zhodnotil průběh procesu soudce.

Manažer stavební firmy, kterého soud nepravomocně odsoudil spolu s Balákem, se na odposleších chlubí, že vyfakturuje desítky milionů, ale reálně je neprostaví. Policistům se ovšem stavbu, která je ve střežené zóně Lánské obory, kvůli opatřením k ochraně prezidentského sídla nepodařilo monitorovat na místě. Možný prospěch tak odhadli na základě znaleckého posudku jako zisk z neoprávněného získání zakázky, a to téměř na devět milionů.

"Je to minimalistická varianta. Mohlo to být klidně i více, vzhledem k tomu, jak to obžalovaní chystali," podotkl soudce ke škodě, která Hradu mohla vzniknout.

Vedle toho exministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) Radiožurnálu přiznal, že na něj prezidentův kancléř Mynář několikrát naléhal, aby podal stížnost pro porušení zákona v kauze Lesní správy Lány. Hrad také napadl postup policie a státního zastupitelství u Ústavního soudu. Týdeník Respekt popsal, že se Mynář v této kauze pokusil vysoce postavené soudce ovlivnit. A za dohledu Mynáře se Balák pokusil z veřejných peněz zaplatit i právníky. Jakmile to vyšlo najevo, kontrakt zase zrušil.

První červnový týden schválil rozpočtový výbor sněmovny návrh rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky na rok 2022 s výdaji 420 milionů korun. Mynář poslancům opět zopakoval, že ctí Balákovu presumpci neviny.

"Opakovaně jsem navrhoval snížení rozpočtu Hradu ve prospěch adiktologických služeb. Za situace, kdy tam sedí pan Balák a pan Mynář, dle nás nemá cenu posílat jim peníze na veřejné zakázky," uvedl člen rozpočtového výboru za opoziční Piráty Mikuláš Ferjenčík s tím, že to chce otevřít na plénu sněmovny.

Loni Kancelář prezidenta republiky vynaložila ze státního rozpočtu 654,4 milionu korun - o třetinu více, než měla poslanci schváleno.

Zveřejnit odměny pracovníků kanceláře prezidenta Hrad donutily až soudy

Jaký plat má ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák, bylo dlouho tajemství. Hrad až na nátlak soudů na konci loňského roku zveřejnil informace o platech a odměnách pracovníků samotné kanceláře prezidenta, které lánská správa podléhá.

Nejlépe vydělávajícím úředníkem Zemanovy kanceláře byl podle přehledů kancléř Mynář. Z tabulky vyplývá, že měl v roce 2016 roční čistý plat i s odměnami 1,58 milionu korun, odměny z toho byly téměř 479 tisíc korun. O rok později dostal 1,63 milionu, z toho na odměnách 540 tisíc korun. V roce 2017 měl čistý plat 1,14 milionu a odměny 305 tisíc korun, celkem tedy 1,45 milionu korun. V roce 2019 na Hradě získal na platu 1,21 milionu a na odměnách přes 733 tisíc korun.