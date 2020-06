Prověřování Mynáře kvůli stamilionovým manipulacím v Lánech zabránila ochranka Zemana

Podle zjištění Aktuálně.cz a Respektu policisté podezřívali kancléře Vratislava Mynáře ze zmanipulování zakázky v letním sídle prezidenta. K soudu ale žalobce poslal šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka. Odposlechy detektivů zachytily schůzku, na které Mynář Baláka ohledně stamilionového tendru úkoluje. Od dalšího prověřování ale kancléře nevědomky uchránili bodyguardi prezidenta Miloše Zemana.

V posledních pěti letech se policisté ocitli v paradoxní situaci. Elitní detektivové se pokoušeli vymyslet, jak prověřit, zda se kancléř Vratislav Mynář nepodílí na manipulacích zakázek na zpevňování břehů nádrže v lánské oboře, za které původně plánoval utratit na tři čtvrtě miliardy korun. Jejich kolegové z ochranné služby prezidenta Miloše Zemana jim v tom ovšem nevědomky bránili, když plnili příkaz pravidelně vyhledávat v Lánech a na Hradě odposlechy.

Předminulý týden pražské vrchní státní zastupitelství Lenky Bradáčové poslalo za ovlivňování tendru k soudu šéfa Lán Miloše Baláka. Hrozí mu až osm let vězení.

Pátrání Aktuálně.cz a týdeníku Respekt postavené na několika zdrojích blízkých vyšetřování ale ukazuje, že policisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu měli v akci pojmenované Prak původně spadeno právě i na jednoho z nejbližších lidí Miloše Zemana - kancléře Vratislava Mynáře.

Podezření, že na začátku plánu na vyvedení desítek až stovek milionů nestál jen hradní úředník Balák, ale také jeho nadřízený kancléř, však policisté neprokázali. Přes muže, kteří mají v popisu práce střežit prezidenta, se nedostali a ti tak Mynářovi posloužili jako ochrana před policejními odposlechy.

K tomu, aby kancléře prezidenta prověřovali, měli policisté důvod. Ještě než Hrad získal podezření, že detektivové v Lánech operují, se jim totiž na pár dnů "štěnici" podařilo nainstalovat do Balákovy lánské kanceláře. A dle několika zdrojů redakcí ke svému překvapení nahráli schůzku Baláka s Mynářem. A také to, že kancléř Baláka ohledně zakázky, na kterou měl jeho podřízený vypsat nezávislou veřejnou soutěž, diriguje.

Právě Mynář Baláka do funkce vybral. Když před třemi lety policisté v Lánech zasahovali a Baláka obvinili, Mynář na místo přijel ze své oslavy narozenin, aby zjistil, co se děje. Odvolat Baláka následně kvůli obvinění odmítl. Argumentoval presumpcí neviny. A rozhodnutí po obžalování Baláka potvrdil předminulý týden také mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. "Ctíme presumpci neviny," zopakoval.

Na opakované dotazy ohledně schůzky s Balákem, kterou zachytily odposlechy, a svého zapojení do kauzy Vratislav Mynář nereagoval. Jen odkázal na mluvčího Víta Nováka. "Jakékoli podobné spekulace jsou samozřejmě čirý nesmysl s úmyslem poškodit jméno kanceláře prezidenta republiky," uvedl Novák.

Balák opakovaně tvrdí, že nic neprovedl. "Je to lež. Pouze nepravdivá konstrukce policie," řekl už dříve.

Pražské vrchní státní zastupitelství Mynářovo prověřování nekomentuje. Přípravné řízení je ze zákona neveřejné.

"Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podal dne 20. 5. 2020 obžalobu na jednu fyzickou osobu obviněnou ze spáchání zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a jednu fyzickou a jednu právnickou osobu, obviněné ze spáchání zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky," uvedl pouze v oficiální tiskové zprávě Jiří Pražák, který kauzu na pražském vrchním státním zastupitelství dozoruje.

Od chvíle, co před třemi lety policisté v Lánech zasahovali a Baláka obvinili, se Mynář o případ zajímá. Kancléř tlačil na tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby v kauze Lesní správy Lány podal stížnost pro porušení zákona. Respekt také upozornil, že Mynář se pokoušel zjišťovat i informace o rozhodování v kauze u Ústavního soudu.

Tajná policejní akce v Lánech

Baláka obžaloval státní zástupce letos v květnu. Deník Aktuálně.cz a Respekt do obžaloby nahlédly. Šéf Lesní správy Lány je podezřelý, že zmanipuloval druhou etapu stavební zakázky na zpevnění břehů nádrže Klíčava, která probíhala v letech 2017 a 2018. Informace o tom, že zakázku provázejí podivné okolnosti, ovšem policisté získali ještě předtím, než dělníci začali budovat první etapu - před pěti lety. A tak Baláka začali odposlouchávat.

Policistům se "štěnice" do Balákovy kanceláře podařilo umístit jen na několik dnů. A to ještě dlouho předtím, než Lesní správa Lány, podřízená organizace Hradu, zakázku vypsala. A detektivové nahráli rozhovor, který Balák vedl se svou návštěvou - kancléřem Mynářem.

Debata se dle několika zdrojů Aktuálně.cz a Respektu týkala výběru firmy, která na zpevňování břehů zpracuje projekt. Tedy dokument zásadní pro nacenění tendru, ale také stanovení toho, co je vůbec třeba postavit.

Mynář dle několika zdrojů redakce při rozhovoru s Balákem probíral, jaké firmy by mohli oslovit a která z nich by následně zakázku mohla získat. "Nahrávka naznačovala, že mozkem celé operace není Balák, ale Mynář," uvedl jeden ze zdrojů blízkých vyšetřování.

Později se ukázalo, jak obří stavbu v Lánech plánují. Dle policie ve třech etapách prací plánovali Mynář s Balákem za zpevňování břehů nádrže utratit na tři čtvrtě miliardy korun. Manažera stavební firmy Energie, která tendr na budování vyhrála a dnes je také obžalovaná, ovšem policisté slyšeli se chlubit, že desítky milionů sice vyfakturuje, ale prostavět je nebude muset.

Potom, co se do záležitosti pustili policisté, se ovšem projekt výrazně smrskl. Loni kolaudoval Balák stavbu za částku přes 200 milionů korun.

Mynář dodnes zůstal mimo kauzu

Mynář dodnes z ničeho obviněný není. Krátce po rozhovoru začal mít kancléř dle informací Aktuálně.cz a Respektu podezření, že Lány mohou být "napíchlé". A policejní technici tak rychle spěchali mikrofony odstranit, aby se na ně nepřišlo. To bylo naposledy, kdy kancléře v kauze odposlechli.

Podezření, že vyšetřovatelé s mikrofony do letního sídla prezidenta pronikli, si pak kancléř mohl potvrdit. Jako poškozený totiž má Hrad právo nahlížet do policejního spisu, kde je vše zaznamenáno.

Tehdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta, jehož muži stáli na začátku vyšetřování, tvrdí, že jeho muži původně mířili podstatně šířeji. Od policie odešel po policejní reorganizaci v červnu 2016 a případ pak převzala nově vzniklá Národní centrála proti organizovanému zločinu. "Informací s důkazní hodnotou bylo v průběhu našeho prověřování získáno mnohem více, než kolik se jich následně promítlo do připravované obžaloby. Proč tomu tak je, nechápu," řekl Aktuálně.cz Šlachta, který dnes už ve státních službách není a přemýšlí o politické dráze.

Jak moc se policisté zajímali o kancléře Mynáře, ale komentovat nechce. "Pochopte, že jsem nadále i jako civilista vázán v těchto věcech mlčenlivostí," dodal Šlachta.

Podle něj ale byla kauza "původně vedena jiným směrem a s mnohem širším záběrem, co se týká podezřelých osob a jejich prověřované trestné činnosti".

U soudu Balák a manažer stavební firmy

V případě Baláka a manažera stavební firmy Energie Libora Tkadlece byli detektivové úspěšnější. Díky výrazně nižšímu zabezpečení totiž později "napíchli" aspoň stavební buňky, ze kterých práce na první etapě řídili. A monitorovali také Balákovy schůzky mimo lánskou oboru.

"Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat," zachytili třeba policisté, jak se manažer Energie Libor Tkadlec chlubí jednomu ze svých spolupracovníků, že v sídle prezidenta manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun - přípravu druhé etapy.

Tu později vyhrálo sdružení Energie a liberecké firmy Syner. Dle detektivů především proto, že výběrové řízení místo Lán fakticky organizoval manažer vítězné firmy a nastavil si podmínky, které mu vyhovovaly.

Státní zástupce Pražák uvádí, že firma měla na rozdíl od ostatních uchazečů o tendr k dispozici detailní informace o veřejné zakázce ještě dlouho před vypsáním soutěže.

"Obviněný Miloš Balák jako ředitel Lesní správy Lány umožnil obviněnému Liboru Tkadlecovi, aby se předem seznámil s místy, kterých se bude týkat připravovaná 2. etapa tohoto projektu, a na základě takto získaných poznatků stanovil rozsah připravované zakázky a způsob její realizace, vytvořil návrh řešení stabilizace svahů a odhadl předpokládanou cenu její realizace," praví obžaloba, do níž Aktuálně.cz a Respekt nahlédly.

"Obviněnému Tkadlecovi obviněný Balák umožnil zahrnout do kvalifikačních předpokladů takové požadavky, aby byl co nejvíce omezen okruh potenciálních uchazečů, kteří by jinak mohli ohrozit získání veřejné zakázky ze strany Energie/Syner," píše se v obžalobě.

Stavební dozor Mynářova přítele

Na stavební dozor, který kontroloval právě to, aby Hrad zaplatil jen to, co se skutečně postaví, pak Lány bez tendru najaly brněnskou společnost Geotest. Jejího spolumajitele Martina Teyschla zná dobře kancléř Mynář. Sedí v jeho nadaci, prostřednictvím které podporují školu nedaleko Osvětiman.

A firma si dopředu dle vyšetřovatelů projekt pojistila. Vyšetřovatelé o něco později jako svědka získali projektanta, kterého si Lány najaly na to, aby práce před spuštěním tendru vyprojektoval. Měl pracovat nezávisle.

Detektivům ale řekl, že ho úkoloval přímo stíhaný manažer Tkadlec. Dlouho předtím, než "jeho" firma Energie zakázku po oficiální soutěži vyhrála. A podle svědectví Tkadlec projektantovi přikázal, aby dodatečně objem prací navýšil o desítky milionů. Výsledek své práce poslal podle instrukcí nejenom Balákovi, ale i jemu.

"Balák umožnil obviněnému Tkadlecovi, aby v průběhu zpracování projektové dokumentace pro zadávací řízení s jeho vědomím přímo komunikoval s projektanty a zasahoval do podoby jimi připravované projektové dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům obviněné společnosti Energie - stavební a báňská," píše se dále v obžalobě.

Jak v hlídané oboře dokázat, že se miliony neprostaví?

A přísná ostraha zkomplikovala detektivům práci ještě jednou. Policisté vymýšleli, jak v areálu, který střeží hradní stráž, monitorovat, jaké práce stavební firma skutečně provedla a jaké ne. Uvažovali i o tom, že nainstalují skryté kamery, které průběh prací zaznamenají on-line. Z toho ale sešlo. Kvůli slabému signálu v oboře nebylo jak data z nich přenášet a pravidelný vstup do areálu nechtěli muži zákona riskovat. Škoda, kterou tak dnes policisté Balákovi přičítají, vychází jen ze znaleckých odhadů.

"Společnost Energie/Syner jednáním obviněných získala neoprávněný prospěch spočívající v možnosti realizovat tuto veřejnou zakázku a z její realizace by získala prospěch ve formě čistého zisku ve výši nejméně 8,8 milionu korun bez DPH po odečtení daně z příjmu právnických osob," uvádí obžaloba. A zároveň dodává, že "k získání prospěchu v této výši již nedošlo vzhledem k zahájení trestního stíhání na samém počátku realizace stavby a následným změnám ve způsobu její realizace".

V červnu 2017 v Lánech vyšetřovatelé udělali zásah. Baláka zadrželi a udělali prohlídky jeho lánského domu i kanceláře.

Toky peněz do Balákova basketu a firmy bez majitele

Stavba ale i potom dále pokračovala. A to přímo pod patronací Baláka. Stavební firmě Energie - velkému sponzorovi strakonického basketbalového klubu, který Balák řídil - tak putovaly další desítky milionů.

Minimálně 12 milionů korun, které Hrad za stavbu z veřejných peněz zaplatil, ovšem neskončilo u Energie, ale v letech 2017 a 2018 odteklo do schránkové firmy Piratex Trading - s tehdy neexistujícím majitelem i sídlem. Dle poslední zveřejněné účetní závěrky měla ještě v roce 2015 firma nulový obrat.

Policisté neprokázali, že by právě Balákův klub nebo firma Piratex sloužily k vyvedení provizí.

Jelikož zůstal Balák ve funkci, podepisoval coby šéf lánské obory další smlouvy. A letos v dubnu ho policie obvinila kvůli další zakázce. Balák totiž stíhané Energii prodával tisíce náklaďáků kamene vytěženého v letním sídle prezidentů. Dle obvinění tajně vytěžili a odvezli kamene více, než oficiálně vykázali. Množství u jedné ze dvou smluv opět měla kontrolovat společnost Geotest, vlastněná přítelem Mynáře.

Obhajoba za veřejné peníze

Balák loni natočil video na svou obhajobu, za peníze Hradu. A za veřejné peníze si platí i právníky. Smlouvu na dva tisíce korun za každou odpracovanou hodinu bez výběrového řízení, která zmiňovala i jeho hájení, uzavřel za lesní správu předminulý rok na podzim s advokátní kanceláři Musalová, Jansta. Když záležitost vyšla najevo a hrozilo, že za smlouvu na advokáta, kterou si sám podepsal, by ho mohla policie také stíhat, Lesní správa Lány ji zrušila.

Lány si ovšem následně najaly i další právníky. Nejnověji advokáta Marka Nespalu, který samotnou kancelář prezidenta zastupuje v kauze Peroutka. Za poslední dva roky uzavřel Balák s Nespalou bez výběrového řízení dvě smlouvy na právní služby. Oba kontrakty mají jedno společné - bez daně jejich maximální hodnota těsně nepřesahuje dva miliony. Balák je tak podle zákona mohl s advokátní kanceláří uzavřít bez výběrového řízení.

Předmětem smluv, které odsouhlasil policií obviněný Balák, je přitom mimo jiné i "zastupování klienta (…) před státními orgány, především soudy všech stupňů, správními orgány, státním zastupitelstvím apod.". Na dotaz, zda nehrozí, že tak prezidentská kancelář částečně platí obhajobu i Balákovi, který ji dle policie připravil o miliony, kancléř Mynář neodpověděl.

Obžalovaný Balák sice nyní stane před soudem, zakázky ale bude rozdávat dále. Poslanci rozpočtového výboru nedávno zvýšili rozpočet prezidentské kanceláře pro příští rok o 20 milionů korun. Mimo jiné i proto, aby šéf Lesní správy měl více peněz na další budování v oboře.