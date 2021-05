Soud: Mynářův šéf Lán je vinen. Zmanipuloval stamilionovou zakázku v sídle prezidenta

Šéf Lesní správy Lány Miloš Balák je podle soudu vinen v kauze manipulace stamilionové zakázky na zpevnění břehů vodní nádrže v sídle prezidenta. Za to mu soud uložil tři roky vězení. Vinen je dle soudu i manažer stavební firmy Energie, který zakázku dle policie manipuloval s ním. A také sama firma, kterou spoluvlastní hokejista Jaromír Jágr. Balák ve funkci zůstává a rozděluje další zakázky.

Předseda senátu kladenského soudu Petr Sedlařík o tom, že zakázku v letním sídle prezidenta Miloš Balák společně s manažerem stavební firmy Energie Liborem Tkadlecem manipuloval, vůbec nepochyboval. Baláka, kterého doteď jeho nadřízený - kancléř Vratislav Mynář - odmítá odvolat z funkce, poslal do vězení na tři roky. Uložil mu také peněžitý trest 1,8 milionu. A rovněž mu zakázal, aby šéfoval sídlu prezidenta, kde rozděluje další veřejné zakázky.

"V jednací síni lhali prakticky všichni, kdo promluvili," zhodnotil soudce průběh jejich obhajoby s tím, že například Balák měl jen připravený projev a otázkám se vyhnul.

"Výpověď pana obžalovaného Baláka - projev který si připravil - nebyl faktor, který by mu mohl pomoci. Obžalovaný reagoval jenom na to, co chtěl, způsobem, jaký chtěl. Nic nevysvětlil. Nedal soudu argument, že to neudělá znovu. Byl středobodem podivných subjektů, které figurovaly okolo zakázky. A to říkám eufeministicky," řekl soudce.

Pokusy obhajoby za pomoci formálních nedostatků vyřadit klíčový důkaz - odposlechy - soudce označil za nesmysl. Tkadlec se na nich přiznává kolegovi například k tomu, že "jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat."

Soudce smetl i argument, že kauzu nemělo řešit Vrchní státní zastupitelství v Praze pod vedením Lenky Bradáčové, protože pro to nebyly splněny zákonné podmínky.

Tkadlec si rozsudek u soudu poslechl. Soudce mu dal podmínku a peněžitý trest 600 tisíc korun. A odsoudil i stavební firmu Energie, kterou v Lánech reprezentoval. Má zaplatit peněžitý trest více než 5 milionů korun a 3 roky se nesmí ucházet o veřejné zakázky. To je pro ni velký zásah do fungování, kladenská společnost totiž z velké části žije právě z nich. Mimo jiné opravuje pražské metro.

Jaromír Jágr: Nic jsme neudělali

Místopředsedou představenstva Energie se v březnu stal hokejista Jaromír Jágr. Převzal tak roli svého otce, dlouholetého spoluvlastníka firmy. Společnost i Jágr dlouhodobě vinu odmítají. "Já jsem tam v té době nebyl. Je třeba hledat vyjádření u lidí, kteří ano. Ti říkají, že nic nezákonného se nestalo a já se s tím ztotožňuji," řekl v březnu Aktuálně.cz Jágr.

Související Jaromír Jágr se stal členem vedení firmy obžalované z manipulací zakázek v Lánech

Dle předsedy senátu Sedlaříka ale vedení firmy jednoznačně vědělo o tom, že její manažer Tkadlec zakázku v sídle prezidenta manipuluje. I proto zakázal ucházet se firmě o veřejné zakázky. Soudce také tvrdě kritizoval celou přípravu tendru, v němž kladenská firma Energie vyhrála zakázku na zpevnění vodní nádrže Klíčava v Lánech. "Byl to šolich. Na každé úrovni projektu se nacházel někdo, kdo věděl, že nejedná správně," uvedl Sedlařík s tím, že obžalovaní "popřeli smysl zadávacího řízení".

"Obžalovaný Balák dopředu určil, který zhotovitel bude vybrán," uvedl soudce v rozsudku. Umožnil Energii podílet se už na přípravě projektu a zajistil mu neveřejné informace, které využíval k tomu, aby výběrové řízení Energie vyhrála.

Prospěch policisté, kterým se stavbu kvůli opatřením k ochraně prezidentského sídla nepodařilo monitorovat na místě, odhadli jen na základě znaleckého posudku jako zisk z neoprávněného získání zakázky - na téměř 9 milionů. "Je to minimalistická varianta. Mohlo to být klidně i více, vzhledem k tomu, jak to obžalovaní chystali," komentoval to soudce.

Odposlechy svědčí o tom, že Tkadlec plánoval získat z rozpočtu sídla prezidenta desítky milionů. Mynář ale po zájmu policie část prací zastavil a celá zakázka nakonec stála zhruba 191 milionů korun s DPH, původně měla vyjít s daní na více než 230 milionů. Proto dle soudu šlo o nedokonaný čin.

Jsem nevinný, říkal Balák

Balák si vyslechnout rozsudek nepřišel. Vyslal za sebe pouze svého advokáta. Jeho vyjádření Aktuálně.cz zjišťuje.

U příležitosti prvního státní loni v říjnu Balákův advokát rozeslal prohlášení, v němž šéf Lán tvrdil, že vůbec nepochopil, čeho se měl dopustit. U soudu se pak Balák hájil tím, že veřejné zakázky vůbec neměl na starost. "Trestné činnosti jsem se nedopustil," řekl s tím, že veřejné zakázky měl na starosti odbor, který po nástupu do Lesní správy Lány zřídil. V čele tohoto odboru stojí Eduard Gaisler, který s Balákem dříve působil i ve vedení podniku Lesy Hluboká, o jehož krach a přebrání zakázek jinými firmami se později zajímala policie.

Balák s Gaislerem také řídili strakonický basketbalový klub, který štědře sponzorovala zmiňovaná kladenská firma Energie. Balák pak ve své řeči ukázal na druhou zaměstnankyni onoho odboru Jindřišku Koblihovou. Vypsání zakázky jí Balák dle údajů v obžalobě "outsourcoval". Po právní stránce samotný tendr organizovala tato někdejší místopředsedkyně antimonopolního úřadu. Tehdy ovšem ještě nikoliv jako zaměstnankyně prezidentské kanceláře.

Policie podezřívala i Mynáře, na zakázku dohlíželi jeho advokáti

Dle dokumentů, které Aktuálně.cz a Respekt získaly, Koblihová policistům popsala, že výběrové řízení jí nesvěřil přímo Hrad, ale brněnská advokátní kancelář Richarda Tománka a Jiřího Jestřába. Tu si Lesní správa Lány předtím najala, aby jí radila s právními záležitostmi. Za roky 2015 a 2016 se zavázala advokátům dvakrát vyplatit až 1 999 999 korun. Limit pro to, aby se musely právní služby soutěžit, je dva miliony.

Jestřába s Tománkem velmi dobře zná kancléř Vratislav Mynář. V roce 2014 mu zprostředkovali neobvykle levný nákup strašnické vily. Oba právníci také poslali celkem 1,7 milionu korun na poslední prezidentskou kampaň Miloše Zemana. Statisíce darovali i straně SPOZ, v níž se Mynář angažoval.

Jak už Aktuálně.cz a Respekt informovaly, policisté původně podezřívali z účasti na manipulaci tendru i samotného kancléře.

Prověřování Mynáře zabránila Zemanova ochranka Podle předchozího zjištění Aktuálně.cz a Respektu policisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu měli v akci pojmenované Prak původně spadeno právě i na jednoho z nejbližších lidí Miloše Zemana - kancléře Vratislava Mynáře.

Ještě než Hrad získal podezření, že detektivové v Lánech operují, se jim totiž na pár dnů podařilo nainstalovat "štěnici" do Balákovy lánské kanceláře. A dle několika zdrojů redakcí ke svému překvapení nahráli schůzku Baláka s Mynářem. A také to, že kancléř Baláka ohledně zakázky, na kterou měl jeho podřízený vypsat nezávislou veřejnou soutěž, diriguje.

Podezření, že na začátku plánu na vyvedení desítek až stovek milionů nestál jen hradní úředník Balák, ale také jeho nadřízený kancléř, však policisté neprokázali. Přes muže, kteří mají v popisu práce střežit prezidenta, se nedostali a ti tak Mynářovi posloužili jako ochrana před policejními odposlechy.

Administraci klíčové zakázky Mynářovi blízcí advokáti Tománek a Jestřáb svěřili Koblihové, která Baláka znala už dříve. "Vypověděla, že se s Balákem znala z dřívější doby, kdy pracovala jako místopředsedkyně ÚOHS, on vlastnil lesnickou firmu a účastnil se zadávacích řízení Lesů ČR," uvádějí policisté.

Jako předsedkyně hodnoticí komise, která stanovovala pravidla tendru či otvírala obálky s nabídkami, musela být ze zákona nezávislá. Policisté ale na odposleších sledovali, že se sblížila s výše jmenovaným manažerem firmy Energie Liborem Tkadlecem. V prvním policisty odposlechnutém hovoru si vykali, ve všech následujících už tykali. Tkadlec jí pak nosil hokejové dresy či Jágrův kalendář. "Koblihová byla s obviněným Tkadlecem v častém a přátelském kontaktu," popsali kriminalisté.

Balák odsouzený za manipulace dále rozděluje veřejné zakázky

Není to jediný problém Baláka s policií. Paralelně s kauzou manipulace zakázky na zpevnění břehů vodní nádrže detektivové vyšetřují i prodej kamene ze sídla prezidenta. NCOZ ho loni v dubnu obvinila, že utajeně těžil a prodával nejen tisíce náklaďáků kamene, které oficiálně vykázal, ale výrazně více. Kamenivo směřovalo firmě Energie, kterou nyní soud uznal vinou i v kauze rekonstrukce břehů.

Balák přes svou obžalobu i další stíhání stále zůstává ve funkci. Jeho nadřízený, kancléř Mynář, ho totiž odmítá odvolat s tím, že ctí presumpci neviny. Kancléř loni dokonce svolal na Hrad tiskovou konferenci, aby texty Aktuálně.cz popisující hospodaření v sídle prezidenta označil za "choré konspirace novodobých inkvizitorů".

Na přístupu Hradu nic nemění ani rozsudek. "Rozsudek není pravomocný," odpověděl jedinou větou mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz, zda Baláka Hrad odvolá.

Balák tak ze stamilionového rozpočtu lánské obory rozděluje další veřejné zakázky. Aktuálně.cz například loni popsalo, že dva týdny poté, co podnikatel prodal Miloši Zemanovi pozemek pro soukromou vilu, v níž chce trávit důchod, dostala dle zjištění Aktuálně.cz a HN jeho dcera zakázku v sídle prezidenta. Přesně na roční výročí transakce pak druhou. Přijde si na téměř 1,5 milionu korun. Navíc z Lán odkupuje za utajenou cenu dřevo. Nákup pozemku vyjednával kancléř Vratislav Mynář, zakázky podepsal jeho dnes odsouzený podřízený Miloš Balák.