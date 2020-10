Šéf Lán Balák stanul před soudem. "Jsem nevinný," tvrdí Mynářův muž

Kancléř Vratislav Mynář před nedávnem svolal na Hrad tiskovou konferenci, aby texty Aktuálně.cz popisující hospodaření v sídle prezidenta označil za "choré konspirace novodobých inkvizitorů". Ve čtvrtek šéf Lán Miloš Balák, kterého do funkce bez tendru dosadil Mynář, stanul před okresním soudem v Kladně. Brání se obžalobě, že zmanipuloval stamilionovou zakázku na zpevnění břehů lánské nádrže.

Balák přišel k soudu v klobouku a tmavých slunečních brýlích. Na novinářské dotazy odpovídat odmítl. Jeho advokát Lukáš Trojan měl připravené jen písemné tiskové prohlášení, které rozesílal. "Nejsem si vědom jakéhokoliv nezákonného jednání. Věřím, že se u soudu prokáže moje nevina. Celé moje stíhání od samého počátku vykazuje znaky účelovosti, čemuž nasvědčují i neustálé úniky informací z trestního spisu do médií. Z žaloby jsem já ani moji právní zástupci nepochopili, jak a čím jsem se měl údajných trestných činů dopustit," prohlašuje v něm Balák o čtvrtmiliardové zakázce na zpevnění vodní nádrže Klíčava v Lánech.

Balák je stíhaný společně s Liborem Tkadlecem, manažerem kladenské stavební firmy Energie, která zakázku získala. Stíhaná je i samotná firma. Dle obžaloby Balák Tkadlecovi umožnil výhodu při přípravě a zadání veřejné zakázky. A tím Kanceláři prezidenta republiky (Lesní správa Lány je její příspěvkovou organizací) způsobili milionové škody.

"Trestné činnosti jsem se nedopustil," řekl pak před soudcem Balák s tím, že veřejné zakázky měl na starosti odbor, který po nástupu do Lesní správy Lány zřídil. V čele tohoto odboru stojí Eduard Gaisler, který s Balákem dříve působil i ve vedení podniku Lesy Hluboká, o jehož krach a přebrání zakázek jinými firmami se později zajímala policie.

Balák s Gaislerem také řídili strakonický basketbalový klub, který štědře sponzorovala zmiňovaná kladenská firma Energie. Balák pak ve své řeči ukázal na druhou zaměstnankyni onoho odboru Jindřišku Koblihovou. Vypsání zakázky jí Balák dle údajů v obžalobě "outsourcoval". Po právní stránce samotný tendr organizovala tato někdejší místopředsedkyně antimonopolního úřadu. Tehdy ovšem ještě nikoliv jako zaměstnankyně prezidentské kanceláře.

Na dle obžaloby zmanipulovanou zakázku dohlíželi advokáti Mynáře

Dle dokumentů, které Aktuálně.cz a Respekt získaly, Koblihová policistům popsala, že výběrové řízení jí nesvěřil přímo Hrad, ale brněnská advokátní kancelář Richarda Tománka a Jiřího Jestřába. Tu si Lesní správa Lány předtím najala, aby jí radila s právními záležitostmi. Za roky 2015 a 2016 se zavázala advokátům dvakrát vyplatit až 1 999 999 korun. Limit pro to, aby se musely právní služby soutěžit, je dva miliony.

Jestřába s Tománkem velmi dobře zná kancléř Vratislav Mynář. V roce 2014 mu zprostředkovali neobvykle levný nákup strašnické vily. Oba právníci také poslali celkem 1,7 milionu korun na předloňskou prezidentskou kampaň Miloše Zemana. Statisíce darovali i straně SPOZ, v níž se Mynář angažoval.

Administraci klíčové zakázky Tománek a Jestřáb svěřili Koblihové, která Baláka znala už dříve. "Vypověděla, že se s Balákem znala z dřívější doby, kdy pracovala jako místopředsedkyně ÚOHS, on vlastnil lesnickou firmu a účastnil se zadávacích řízení Lesů ČR," uvádějí policisté.

Jako předsedkyně hodnoticí komise, která stanovovala pravidla tendru či otvírala obálky s nabídkami, musela být ze zákona nezávislá. Policisté ale na odposleších sledovali, že se sblížila s výše jmenovaným manažerem firmy Energie Liborem Tkadlecem. V prvním policisty odposlechnutém hovoru si vykali, ve všech následujících už tykali. Tkadlec jí pak nosil hokejové dresy či Jágrův kalendář. "Koblihová byla s obviněným Tkadlecem v častém a přátelském kontaktu," popsali kriminalisté.

Balák u soudu tvrdil, že k tomu, že on sám něco ovlivňoval, žalobce nemá důkazy. Na jeho otázky odpovídat odmítl. A zároveň požádal o to, aby se dalších jednání svého soudu už účastnit nemusel.

Balák: Evropské dotace jsme nechtěli. Ministerstvo: Požádali o ně

Balákovi obhájci přitom pokračovali ve strategii, kterou zvolil už při vyšetřování samotný Hrad. Pokoušejí se napadat formální postup policie a státního zastupitelství. Například zdůvodnění, proč kauzu dozorovalo pražské vrchní státní zastupitelství Lenky Bradáčové. To, že případ nedozorovala nižší instance, podle jejich obhajoby porušilo Balákova práva.

"Tvrzený prospěch je 8,8 milionu. To rozhodně není vysoká škoda, aby se touto věcí zabývalo to nejelitnější státní zastupitelství," uvedl mimo jiné u soudu jeden z Balákových advokátů Lukáš Trojan.

Státní zástupce Jiří Pražák v obžalobě zdůrazňuje, že škoda mohla být vyšší. Téměř devět milionů korun totiž mimo jiné znalci odvodili ze zisku, kterého Energie podle obžaloby nelegálním přisvojením si tendru v Lánech dosáhla. A detektivům se v oboře - střežené vojáky - nepodařilo stavbu monitorovat, aby tak dokázali, že některé práce firma sice vyfakturovala, ale neprovedla. Tím se totiž chlubil v odposleších obžalovaný manažer Tkadlec.

Vrchní státní zastupitelství běžně dozoruje případy, kde je škoda vyšší než 150 milionů korun nebo jde o evropské peníze. Balák u soudu tvrdil, že nikdy neuvažovali o tom, že na zpevňování břehů použijí peníze EU.

Hrad ale podle zjištění Aktuálně.cz o dotaci téměř 60 milionů požádal. A v polovině listopadu roku 2016 mu dotaci - převážně tvořenou evropskými penězi - skutečně ministerstvo životního prostřední přikleplo. Balákův úřad se ovšem desítek milionů korun následně vzdal. "Jako důvod žadatel uvedl časový limit pro uskutečnění a schválení rozpočtového opatření, které by musela schválit Poslanecká sněmovna do konce roku 2016," uvedlo ministerstvo. V té době už zároveň měli policisté podezření, že se v Lánech o jejich vyšetřování dozvěděli.

Trojan: Odposlechy vyřaďte ze spisu

Balákův advokát Lukáš Trojan, který v minulosti zastupoval i kancléře Mynáře, u soudu rovněž kritizoval způsob povolení odposlechů a domovních prohlídek, které jsou jedním ze zásadních důkazů obžaloby. Povolil je okresní soud v Rakovníku, dle advokátů k tomu ovšem neměl místní příslušnost. "Navrhuji jejich vyřazení ze spisu," uvedl Trojan.

Podobnou námitku samotného Hradu, který se policejní vyšetřování snažil zastavit od začátku, Ústavní soud zamítl před třemi lety - ještě v době, kdy policisté Baláka jen stíhali. A jak upozornil týdeník Respekt, po tom, co se hradní kancléř Vratislav Mynář pokusil ovlivňovat ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka.

Prověřování Mynáře zabránila Zemanova ochranka Podle předchozího zjištění Aktuálně.cz a Respektu policisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu měli v akci pojmenované Prak původně spadeno právě i na jednoho z nejbližších lidí Miloše Zemana - kancléře Vratislava Mynáře.

Ještě než Hrad získal podezření, že detektivové v Lánech operují, se jim totiž na pár dnů podařilo nainstalovat "štěnici" do Balákovy lánské kanceláře. A dle několika zdrojů redakcí ke svému překvapení nahráli schůzku Baláka s Mynářem. A také to, že kancléř Baláka ohledně zakázky, na kterou měl jeho podřízený vypsat nezávislou veřejnou soutěž, diriguje.

Podezření, že na začátku plánu na vyvedení desítek až stovek milionů nestál jen hradní úředník Balák, ale také jeho nadřízený kancléř, však policisté neprokázali. Přes muže, kteří mají v popisu práce střežit prezidenta, se nedostali a ti tak Mynářovi posloužili jako ochrana před policejními odposlechy.

Trojan má ještě jeden argument, proč by odposlechy soud neměl uznat. A používá přitom paralelu s kauzou Jany Nečasové (dříve Nagyové), v níž nahrávky shodil ze stolu v létě Nejvyšší soud.

"Orgány činné v trestním řízení se dopouštěly takzvaného rybaření, což je praktika opakovaně označená Nejvyšším soudem jako nezákonná. Odposlechy se neprověřovaly konkrétní trestné činy, o kterých měly podezření, že se měly stát, ale v podstatě preventivně monitorovaly činnost Miloše Baláka a dalších obžalovaných, aby teprve prostřednictvím odposlechů zjistily protiprávní jednání, kterého se údajně měli dopustit," tvrdí Balákův advokát.

"Polovina se toho dělat nebude a může se vyfakturovat"

Vyřazení odposlechů u kladenského okresního soudu - jehož senátu předsedá soudce Petr Sedlařík - by přitom obžalovaným situaci výrazně usnadnilo. Obžaloba jimi dokumentuje, že Balák manažerovi Liboru Tkadlecovi umožnil prakticky řídit projektanta, kterého si Lány najaly. Balák to odmítá.

"Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude a může se vyfakturovat," zachytili policisté, jak se manažer Energie Tkadlec po telefonu chlubí jednomu ze svých spolupracovníků, že v sídle prezidenta manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun.

Na stavební dozor, který kontroloval, aby Hrad zaplatil jen to, co se skutečně postaví, Lány bez tendru najaly brněnskou společnost Geotest (i jejího spolumajitele Martina Teyschla kancléř Mynář dobře zná. Sedí v jeho nadaci, prostřednictvím které podporují školu nedaleko Osvětiman).

Nic jsem neovlivňoval, řekl soudu manažer Tkadlec

Libor Tkadlec u soudu odmítl, že by se jakkoliv pokoušel stamilionovou zakázku manipulovat. "K nahrávkám se nebudu vyjadřovat," dodal.

Předseda představenstva Energie Zdeněk Osner se od jeho slov ve své výpovědi u soudu distancoval. "Výroky pana Tkadlece považujeme za naprosto nepřijatelné. Jsou to věci, které nemohl zařídit, protože nebyly v jeho kompetenci," uvedl Osner.

Původně projektant navrhl práce v součtu za 170 milionů korun. Podle policie ale nakonec Tkadlec dosáhl toho, že odměna za zakázku, kterou později jeho firma vyhrála, se vyšplhala až na 198 milionů. Mynář po zájmu policie část prací zastavil a celá zakázka nakonec stála zhruba 191 milionů s DPH, původně měla vyjít s daní na více než 230 milionů.

Osner se zároveň snažil soudu vymluvit, že by byl Tkadlec manažerem firmy. Obžalovaný totiž není jen Libor Tkadlec, ale také samotná Energie jako právnická osoba. Pokud by ji soud uznal vinnou, hrozí jí propadnutí majetku i zákaz ucházení se o veřejné zakázky (Energie například opravuje pražské metro). K tomu ale zákon vyžaduje, aby žalobce prokázal, že společnost neudělala dostatek k tomu, aby v korupci zabránila svému řídícímu zaměstnanci. "Pana Tkadlece my nepovažujeme za osobu ve vedoucím postavení ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob," uvedl o soudu Osner.

Šéf senátu Petr Sedlařík ve čtvrtek odpoledne jednání odročil. Soud bude pokračovat v listopadu.

Další Balákovo stíhání za prodej kamene

Balák je stíhaný ještě za prodej kamene z lánského kamenolomu, který poskytl právě firmě Energie. Šéf lesní správy dosáhl toho, že Nejvyšší státní zastupitelství stíhání zrušilo. Ale jen nakrátko. "Jsem velmi rád, že se zase jednou spravedlnost ukázala," komentoval to Vratislav Mynář na tiskové konferenci. Policie ale jen na žádost nejvyššího žalobce změnila paragraf a Baláka už zase stíhá.

Baláka před nynějším soudem zastupuje krom advokáta Lukáše Trojana (hájil i kancléře Mynáře v případu jeho bezpečnostní prověrky) ještě advokát Marek Jansta. Jeho kancelář přitom v minulosti najaly přímo Lány. Za dva tisíce korun na hodinu měla dle smlouvy zastupovat nejen lánskou správu, ale i jejich stíhaného šéfa Baláka přímo v trestních kauzách, v nichž ho policisté viní z manipulace veřejných zakázek v oboře.

Kancelář prezidenta republiky tak fakticky chtěla platit i obhajobu toho, kdo ji podle policie poškodil. Advokátní kancelář Musalová Jansta sídlí v Mladé Boleslavi, odkud Balák pochází, a její právníci v minulosti pracovali pro některé Balákovy firmy, když podnikal. Až po tom, co experti upozornili, že si paradoxně takovou zakázkou pro spřátelené advokáty může Balák přivodit další trestní stíhání, Hrad smlouvu v tichosti ukončil.