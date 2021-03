Firmě obžalované za manipulace v sídle prezidenta pošle desítky milionů i obec Lány

Firma Energie, jež je obžalovaná ze stamilionových manipulací v sídle prezidenta, opravuje kanalizaci obci Lány. Firmu vybrala komise, v níž seděl známý šéfa lánské správy Miloše Baláka. A také žena, které Balák posílá veřejné miliony a jejíž rodina prodala pozemek pro vilu Miloše Zemana. Energie vyhrála díky nízké ceně, kvůli dodatku smlouvy je ale teď nejdražší. Všichni možné pochybení odmítají.

Kladenská stavební firma Energie - stavební a báňská má k řediteli Lesní správy Lány Miloši Balákovi dlouhodobě blízko. Tato společnost sponzorovala statisíci korun strakonický basketbalový klub, když mu Balák v minulosti šéfoval. Zástupci firmy i Balák nyní chodí k soudu, protože jsou společně obžalovaní ze stamilionové manipulace zakázky na zpevnění břehů lánské vodní nádrže Klíčava. Dle policistů nechal Balák podmínky tendru od začátku nastavit manažera Energie tak, aby firma mohla vyhrát.

Balák je navíc v samostatné kauze stíhaný za to, že dle policie Energii z lánské obory nelegálně prodával vytěžený kámen. U výslechu detektivům přiznal, že se společností spolupracoval ještě dříve, než ho kancléř Vratislav Mynář dosadil na pozici šéfa Lesní správy Lány.

Balák, Mynář i firma Energie odmítají, že by se v Lánech cokoliv nelegálního odehrávalo. Pokud společnost, kterou od února řídí i hokejista Jaromír Jágr, uzná soud vinnou, hrozí jí propadnutí majetku i zákaz účastnit se dalších veřejných zakázek.

Z pátrání Aktuálně.cz a Hospodářských novin plyne, že Energie si (už jako stíhaná) zajistila další veřejnou zakázku jen několik kilometrů od místa, kde dle policejní interpretace odposlechů její manažer manipuloval práce tak, aby se vyfakturovalo výrazně více, než se reálně prostaví. Nyní Energie opravuje kanalizaci v samotné obci Lány za téměř 31 milionů korun.

V pětičlenné komisi, která vloni v březnu práce kladenské stavební firmě přiřkla, seděla také druhá neuvolněná místostarostka města Ivana Píšová. Jak už redakce informovaly, Balák Píšové v minulých letech nasměroval zakázky na zpracování dřeva ze sídla prezidenta. Bylo to ve stejné době, kdy prezident Miloš Zeman od otce Píšové koupil pozemek pro svou vilu - což zařizoval hradní kancléř Vratislav Mynář.

Místostarostka se s reportéry o zakázce, o níž rozhodovala, nechtěla bavit. Odmítla ale, že by firmu Energie její radnice vybrala, protože je blízká Balákovi nebo protože ona sama od Baláka dostala zakázky.

"Za zakázku se nepřimlouval - pletete jablka s hruškami," uvedla Píšová s tím, že se má redakce obrátit na obecní úřad. Na poznámku o tom, že působila ve výběrové komisi, a mohla by tak i ona tendr zhodnotit, odpověděla, že tam neseděla sama, a ukončila hovor.

Píšové Lesní správa Lány vedená Balákem nejenom platila za to, že pro správu vyrobí prkna, ale také jí dlouhodobě prodává dřevo. A tají přitom jeho množství i cenu. Dle expertů nelegálně. Naposledy Balák s Píšovou uzavřel další takovou smlouvu letos v lednu.

Rozmlouvat o možných souvislostech s tendrem města Balák ani jeho nadřízený Mynář nechtěli. Oba na dotazy, zda za Energii v Lánech lobbovali, písemně odpověděli jediným slovem: "Ne."

Další člen výběrové komise s Balákem slaví silvestry a sportuje

I druhý člen pětičlenné obecní výběrové komise, první místostarosta Lán Ernest Kosár, HN a Aktuálně.cz sdělil, že Baláka dobře zná. Popírá ovšem, že by to byl důvod, proč radnice platí Energii desítky milionů za opravu kanalizace.

"Samozřejmě se s Balákem známe. Trávíme spolu silvestry, pan Balák mívá posezení u sebe na zahradě, chodíme spolu i sportovat. Teď jsem ho neviděl třeba rok kvůli covidu. Předtím jsme každý týden hráli florbal. Ale je tam s námi jinak dalších patnáct lidí," reagoval Kosár.

Zakázky s Balákem prý zásadně neřeší. "Ne, vůbec neřešíme tyhle věci. Ani to jeho stíhání. To je jeho věc. Platí presumpce neviny. Nikdy jsme se o tom nebavili osobně," doplnil Kosár.

Firmu Energie - stavební a báňská podle Kosára vybrala obecní komise ve férovém tendru. A zdůraznil, že společnost v okolí pracuje i pro další obce. Na otázku, zdali při výběrovém řízení brali v potaz fakt, že je firma obžalovaná z manipulací, reagoval: "Nepřihlédli jsme k tomu, nevadilo to. Firma velice kvalitně funguje - máme ty nejlepší zkušenosti, nebyl to důvod k vyřazení."

Z nejlevnější firmy nejdražší

Do výběrového řízení se podle zprávy o výsledku tendru přihlásilo šest firem. Tu nejlevnější ale komise nevybrala, protože měla málo referencí. Vloni na začátku března tak hodnotitelé (připomeňme, že mezi nimi byli Píšová a Kosár) vítězem prohlásili druhou nejlevnější Energii, která se zavázala kanalizaci opravit za zhruba 25 milionů korun, o čtyři miliony méně, než předpokládali projektanti.

Avšak před 14 dny s firmou radnice uzavřela dodatek smlouvy - výslednou cenu, kterou Energii město zaplatí, sama radnice zvedla na 31 milionů. Kladenská stavební firma tedy od obce nakonec dostane ještě o milion více, než žádal nejdražší účastník původního tendru, který s ní kvůli tomu prohrál.

Náhlé zvýšení ceny ovšem radnice doslova zdůvodňuje tím, že až "v průběhu realizace stavebních prací byla zjištěna nízká nevyhovující únosnost podkladních vrstev stávajících místních komunikací," což smluvní strany v době uzavření kontraktu "při vynaložení přiměřené odborné péče" nemohly předpokládat. Dle plánu by kanalizace a silnice v části Lán měla být hotová v létě.

Podobný scénář přitom Energii potkal i při zmiňované zakázce na zpevňování břehů nádrže Klíčava v Lánské oboře. První etapu prací vyhrála kladenská společnost díky tomu, že nabídla nejnižší cenu. Následně Miloš Balák uzavřel dodatky smlouvy, které výslednou hodnotu zakázky zvedly.

Nejprve v Lánech zjistili, že je třeba vybudovat širší cestu, než s jakou počítal projekt. Záhy se přišlo na to, že bude nutné cestu o kilometr prodloužit či vystavět takzvaná odvodňovací žebra. Nakonec se cena vyšplhala na téměř 100 milionů, čili o zhruba 20 milionů víc. Obžalovaná je ale společnost Energie až z manipulace druhé etapy projektu za téměř 200 milionů.

Jágr vinu své firmy odmítá

Kladenská stavební firma na dotazy Aktuálně.cz a HN do vydání tohoto textu neodpověděla. Ovšem dlouhodobě odmítá, že by se jakýchkoliv nekalostí ve veřejných zakázkách účastnila. Místopředsedou společnosti se před týdnem stal slavný hokejista Jaromír Jágr. Převzal funkci po svém otci.

I ten je toho názoru, že je společnost obžalovaná kvůli zakázce v lánské oboře neoprávněně. "Já jsem tam v té době nebyl. Je třeba hledat vyjádření u lidí, kteří ano. Ti říkají, že nic nezákonného se nestalo, a já se s tím ztotožňuji," řekl Aktuálně.cz a HN v pondělí Jágr.

Policisté dokládají opak odposlechy přímo ze stavební buňky v sídle prezidenta. "Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude a může se vyfakturovat," zachytili policisté telefonický hovor manažera Energie Libora Tkadlece s jedním z jeho spolupracovníků. I on je mezi obžalovanými. Firma ale u soudu argumentuje, že nic takového její pracovník nemohl zajistit.

Policisté z podílu na manipulacích podezřívali i samotného hradního kancléře Vratislava Mynáře. Toho ovšem neobvinili.