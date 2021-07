Vedení ANO rozhodlo o kandidátce. Babiš vyměnil střední Čechy za Ústecko

Po jednání vedení hnutí ANO došlo na některých kandidátkách k přesunům. Ústředí v čele s Andrejem Babišem, který se rozhodl kandidovat místo Středočeského kraje v Ústeckém, totiž pozměnilo některé původní nominace. Například poslanec Jan Volný není nakonec lídrem kandidátky na Plzeňsku a poslankyně Helena Válková se posunula na volitelné místo.

Kdykoliv se redakce Aktuálně.cz zajímala mezi poslanci hnutí ANO v minulých týdnech o to, kdo z nich bude či nebude kandidovat v říjnových podzimních volbách, téměř vždy zaznělo následující upozornění: Počkejte, až zasedne vedení ANO. Do té doby nemá smysl říkat, kdo na jakém místě bude kandidovat, nebo zda vůbec do voleb půjde.

Poslanci i další kandidáti ANO reagovali tímto apelem i přesto, že zástupci krajů už dříve své kandidáty vybrali a stanovili také pořadí kandidátů. Jenže špičky ANO v čele s Andrejem Babišem v minulosti několikrát do kandidátek krajů zasahovaly a stalo se tak i tentokrát.

Po středečním jednání Republikového výboru ANO je tak jasné, že samotný Andrej Babiš bude lídrem v Ústeckém kraji, kde půjde do střetu mimo jiné s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Babiš původně plánoval kandidovat ve Středočeském kraji, v němž bydlí. Jedničkou ve středních Čechách však bude nakonec místopředseda vlády Karel Havlíček. Ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec, s nímž původně hnutí počítalo jako s lídrem kandidátky právě na Ústecku, je nově jedničkou v Jihočeském kraji.

"Pan Babiš se rozhodl pro přímý souboj s předsedou Pirátů," potvrdil po jednání předseda sněmovny Radek Vondráček. "Není to tak dávno, co jsme navrhovali jeden volební obvod, kde by si to mohli rozdat lídři v jednom velkém souboji," pokračoval s tím, že tato změna měla velkou podporu předsednictva.

Po jednání špiček ANO je také definitivně jisté, že předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek bude dvojkou v Olomouckém kraji. Před čtyřmi lety šel do voleb na kandidátce Vysočiny, jenže členové ANO z tohoto kraje ho tentokrát nechtěli.

Republikový výbor podpořil také poslankyni Helenu Válkovou, kterou posunul na výhodnější pozici. Válková z těžko volitelného 9. místa v Praze bude na 4. místě kandidátky ve Středočeském kraji. Před ní bude na 3. místě bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která neuspěla v krajských volbách.

Koho hnutí ANO nasadilo do voleb na první místa Praha Patrik Nacher (poslanec) Věra Adámková (poslankyně) Ústecký kraj Andrej Babiš (premiér) Jan Rychter (poslanec) Středočeský kraj Karel Havlíček (ministr) Julius Špičák (poslanec) Jihomoravský kraj Alena Schillerová (ministryně) Karel Rais (poslanec) Jihočeský kraj Richard Brabec (ministr) Roman Kubíček (poslanec) Moravskoslezský kraj Ivo Vondrák (poslanec a hejtman) Lubomír Metnar (poslanec) Olomoucký kraj Ladislav Okleštěk (poslanec) Jaroslav Faltýnek (poslanec) Zlínský kraj Radek Vondráček (předseda Poslanecké sněmovny) Marek Novák (poslanec) Královéhradecký kraj Klára Dostálová (ministryně) Jiří Mašek (poslanec) Vysočina Drahoslav Ryba (bývalý generální ředitel hasičů) Monika Oborná (poslankyně) Liberecký kraj Jana Pastuchová (poslankyně) David Pražák (poslanec) Karlovarský kraj Jana Mračková Vildumetzová (poslankyně) Věra Procházková (poslankyně) Pardubický kraj David Kasal (poslanec) Martin Kolovratník (poslanec) Plzeňský kraj Ivana Mádlová (ředitelka Alzheimer centra) Jan Volný (poslanec)

Pokud jde o další lídry kandidátek, vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová má už jistotu, že povede kandidátku na jihu Moravy, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová v Královéhradeckém kraji, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček ve Zlínském kraji a bývalý krajský zastupitel Drahoslav Ryba na Vysočině. Kromě Vondráčka z poslanců získal první místo také Ivo Vondrák jako lídr na severní Moravě, David Kasal v Pardubickém kraji, Patrik Nacher v Praze. Jana Pastuchová v Libereckém kraji a Jana Mračková Vildumetzová na Karlovarsku.

Zajímavostí je, že jedničkou na Pardubicku měl být původně poslanec Martin Kolovratník, který je dvojkou. A velkým překvapením je Drahoslav Ryba, o kterém se původně vůbec nemluvilo. Ještě před několika dny byl generálním ředitelem hasičů.

Vondráček po schválení kandidátek tvrdil, že volby fakticky rozhodne až povolební vyjednávání o vládě. "Jsem přesvědčený, že zvítězíme. Otázka je, jak a jak se potom podaří komunikovat koalici. Tomu se někdy říká druhé kolo voleb. Ale myslím si, že je to úplně otevřené a rozhodně jsou šance veliké," prohlásil.

Několik poslanců už však znovu kandidovat nebude. Jde například o Adama Vojtěcha, Rostislava Vyzulu, Pavla Juříčka, Jiřího Bláhu, Pavla Pustějovského, Karlu Šlechtovou, Pavla Staňka, Radka Zlesáka, Josefa Kotta, Moniku Obornou či Jaroslavu Putnovou.