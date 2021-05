Babiš je inspirativní, ve střetu zájmů není a dotace vracet nebudeme, tvrdí Dostálová

Ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová se dál domnívá, že premiér Andrej Babiš není ve střetu zájmů. I přesto, že ho již s konečnou platností potvrdili auditoři Evropské komise, kteří také konstatovali, že Babiš porušuje české i evropské zákony, protože nadále skrytě ovládá holding Agrofert. "Splnil vše, co mu ukládá český zákon," tvrdí Dostálová v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Sledovala jste nynější jednání Evropského parlamentu, jehož mnozí členové prohlašovali, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů?

Mám mnoho práce, ještě jsem se k tomu nedostala.

Zajímá vás průběh tohoto jednání a jeho výsledky?

Určitě. Samozřejmě jsem zvědavá. Zároveň se ale omlouvám. Tím, jak mám za sebou české úředníky, kteří hájí české zákony, tak cítím z jednání Evropského parlamentu pachuť politiky. Tento parlament přijímá politické rezoluce, které jsou vždycky něčím motivované.

Nejsou motivované snahou hájit spravedlivé rozdělování společných evropských peněz?

To hájíme všichni. Jsou to ale politické rezoluce. Pro mě je daleko lepší si číst právní posudky všech zainteresovaných českých resortů, které odmítají tvrzení, že by Česká republika v tomto něco porušovala.

Vy máte pověst političky, která patří ohledně střetu zájmů premiéra Babiše mezi jeho největší zastánce. Neříkáte si, že vám zůstane nejvíce právě tato nálepka?

Hájím principy, ne konkrétní osoby. S auditory jsem nebyla vůbec v kontaktu a ani jsem se nijak nepodílela na odpovědích Evropské komisi. To fakt nebylo a není nic politického, vše se odehrává na úrovni úředníků. Nebyla jsem to já, kdo na výtky auditorů konstatoval, že v případě možného střetu zájmů premiéra Babiše nedochází k porušení českých ani evropských zákonů. Úředníci pracují bez politických vlivů. O odpovědi Evropské komisi jsem nerozhodovala. Naše ministerstvo ji jenom odesílalo, protože má roli národního orgánu pro koordinaci financí z fondů EU.

Nicméně vy jste přesvědčena, že se Andrej Babiš ničeho špatného nedopouští?

Splnil vše, co mu ukládá český zákon. A to také tvrdí čeští úředníci.

Úředníci vašeho ministerstva pro místní rozvoj.

Ne. Byli to úředníci ze sedmi ministerstev, kteří připravovali odpověď.

Nehájili spíše zájmy premiéra Babiše a holdingu Agrofert?

Já si myslím, že takto to není. Kdyby odpověď připravovali jenom úředníci z ministerstev, která spravuje ANO, tak takovou vaši výtku třeba chápu, ale tak to nebylo. Úředníci byli i z ministerstev, které nemá ANO, nebo byli z operačního programu Praha, kde je primátorem pirát. Všichni tito úředníci navrhovali odpověď a my jsme skutečně jako národní orgán jejich závěry posílali do Evropské komise.

Kdybyste ministryní nebyla vy, nevládlo ANO a premiérem nebyl Babiš, reagovalo by Česko stejně?

Úředníci by se zachovali stejně, protože oni neřeší konkrétní osoby, ale obecně nastavení právního a administrativního rámce mimo jiné i pro prevenci střetu zájmů. A oni se shodli, že z hlediska nastavení řídicích a kontrolních systémů a jejich aplikace při čerpání fondů EU nedošlo ze strany České republiky k porušení ani českých, ani evropských předpisů. Tyto evropské právní systémy navíc nenastavoval žádný z českých ministrů. Je úplně jedno, kdo je v Česku ministrem, jestli je ministrem Petr, či Pavel.

Takže jste si jistá, že pokud bude na vašem místě sedět po podzimních volbách někdo jiný a ANO nebude ve vládě, tak úředníci nevydají stanovisko odlišné od toho současného?

Úředníci jsou pod státní službou a jsou mimo politiku. A pokud jsou tito úředníci přesvědčeni o své pravdě, tak ji asi budou říkat, i kdyby tady seděl třeba papež. Politici do toho nemají co mluvit. Znovu zdůrazňuji, že to není o politické reprezentaci. Ministři ani premiér nejsou ani v monitorovacím výboru, ani nevybíráme a nehodnotíme projekty, které získávají evropské peníze. Dokonce ani nevíme, jaké projekty v podobě žádostí chodí. Takže pan Babiš se nemůže z podstaty věci přímo podílet na výběru projektů.

Sama ale víte, že auditoři Evropské komise, stejně jako řada poslanců Evropského parlamentu a část české politické reprezentace tady problém vidí. Jsou přesvědčeni, že se v Česku porušuje jak evropské, tak české právo.

Premiér Babiš postupuje přesně podle zákonů. Dal svůj majetek do svěřenských fondů, udělal vše podle zákona. Problém je, že předpisy Evropské unie jsou formulovány velmi obecně. Stojí v nich, že "účastníci finančních operací, včetně vnitrostátních orgánů na všech úrovních, podílející se na plnění rozpočtu se zdrží jakéhokoli jednání, které by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy EU, a zároveň přijmou opatření, která u funkcí v rámci jejich odpovědnosti zamezí vzniku střetu zájmů".

Zdá se vám to skutečně příliš obecné? Mně se to zdá jasné a konkrétní.

Je to strašně vágní, opravdu. Je to fakt hrozně obecné. Pod to se vejde úplně všechno. Proto se asi auditoři Evropské komise uchýlili k tomu, že začali vykládat český zákon o střetu zájmů. A v tom rozumím našim úředníkům, že něco takového nemůžou připustit. Aby nám tady vykládal zákony někdo mimo Českou republiku. Navíc český zákon o střetu zájmů připravila opozice, ne hnutí ANO. A připravila ho proti konkrétnímu člověku, proto se tomu říká lex Babiš. A on se přesně drží tohoto zákona.

Proč konkrétně si myslíte, že Babiš Agrofert neovládá?

Nejsem právník, proto jsem se ptala kolegů na ministerstvu spravedlnosti. A oni říkali, že existuje velmi tenká linka mezi tím, kdo je ovládající nebo ovládaná osoba. To je právní problém, na kterém se všechno točí. To by vám lépe zdůvodnil právník, například ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Ministerstvo spravedlnosti říká, že Andrej Babiš tím, že dal Agrofert do svěřenského fondu, není osobou, která by ho ovládala.

Jak ho může neovládat, když má v orgánech svěřenských fondů sobě blízké lidi?

Máme český zákon o střetu zájmů. Právě proto existují svěřenské fondy, které mají v novém občanském zákoníku od roku 2013 jasná pravidla. Andrej Babiš podle nich postupoval. Jinak se mělo v minulosti říci, že ten, kdo má majetek, nesmí do politiky. Ve skutečnosti, kdo chce Česku pomáhat, tak do politiky může a podle zákona o střetu zájmů například musí dát majetek po dobu funkce do svěřenských fondů. To neznamená, že když jde někdo do politiky, tak musí všechno rozdat. Každý musí jenom zabezpečit, že nebude mít palec na chodu své firmy.

Jak mohou lidé věřit, že nemá s Agrofertem nic společného, když dal do správy fondů blízké spolupracovníky, a do rady protektorů dokonce svou manželku Moniku? Proč tam nedal jiné lidi, aby neexistoval ani stín podezření?

Na to vám neumím odpovědět. To se musíte zeptat jeho.

On se rozhovoru se mnou už třetí rok vyhýbá.

Ale opravdu to není o tom, že by porušil zákon. On se drží zákonů.

Nehledí doleva a doprava a prostě nás drtí

Z čeho vychází vaše víra, když ho tak hájíte? Proč k němu máte tak blízký vztah?

To není o víře. Není to ani o tom, jestli někoho mám, nebo nemám ráda. Buď si někoho vážím, nebo nevážím. Chci kopat za tým, který vede. Strašně se mi líbí lidé, kteří mají tah na branku. Vždy jsem byla nadšenec těchto lidí. On mě oslovil a já vím, jak to funguje v podpalubí. Tvrdě pracuje, na prvním místě je u něho občan. Líbí se mi to. Nehledí doleva a doprava a prostě nás drtí. Když přijdu s nějakým zákonem, první se mě ptá: Co z toho bude mít občan? To je jeho první věta. Něco má za sebou, něco vybudoval. Je to inspirativní člověk.

Takže vy opravdu věříte tomu, že Agrofert neovládá?

Protože znám české zákony, tak vím přesně, že postupoval podle českých zákonů.

Ale ovládá, či neovládá Agrofert?

To byste ale rozporoval český zákon, který určil přesná pravidla hry. A on tato pravidla dodržel do puntíku. Ještě k tomu tento zákon a pravidla nastavovala opozice. Jestli je opozice udělala jinak, než chtěla, tak si holt bude muset zákon změnit. Co mě ale dovádí k šílenství, je to, když potom opoziční poslanci ve sněmovně řeknou, že pro starosty je tento zákon moc tvrdý. Přitom si pamatuji dobu, kdy se všichni podnikatelé vyzývali k tomu, ať jdou proboha do politiky. Měli bychom přestat o tomto debatovat. Veřejnost by mělo zajímat, jak premiér bojuje za české zájmy v zahraničí.

A jak podle vás bojuje?

Byla jsem s ním na několika zahraničních cestách a on plynule přechází do pěti světových jazyků. Nikdy jsme tady nikoho takového neměli. A to pak jste hrdý. Ať se děje doma cokoliv, tak jste na toto hrdý, on se otočí k francouzskému prezidentovi Emanuelu Macronovi nebo k jiným státníkům a ke každému promluví v jejich rodném jazyce. To je úplně jiný level, než když máte za sebou armádu tlumočníků.

Jeho jazykové znalosti jsou možná výborné, ale jak vnímáte to, že Česko nemá kvůli jeho možnému střetu zájmů u části evropských politiků a občanů dobrou pověst? A co když bude Česko kvůli němu možná kráceno na dotacích v řádu miliard eur?

Česko o žádné peníze nepřijde. A jen připomínám, že Česko "nabonzoval" v Bruselu tehdejší náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht, aniž by následné šetření cokoliv nezákonného zjistilo. Takže poskytování dotací Agrofertu šetřila policie, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i Evropská komise. A ta nám nakonec sdělila, že nám pod tíhou vrátí financování evropských projektů. Představte si, kdybychom sklopili uši a řekli: Wagenknecht má pravdu a my jsme všichni strašní syčáci. Přišli bychom tak o několik miliard. I tak nás pozastavení financování stálo 800 milionů korun.

Ale auditoři Evropské komise poukazují na střet zájmů premiéra.

To je názor evropských auditorů. Čeští úředníci říkají, že premiér postupoval podle českých zákonů.

Co když bude naše země krácena na evropských dotacích?

Ne. Ne. To se nestane. Podobně se nedávno mluvilo o tom, že budeme vracet dotace. A nic vracet nebudeme.

Faktem ale je, že Agrofert dostává dotace v Česku z českých peněz. A pokud jde o evropské dotace, nyní jste požádali o dotace pro Fatru Napajedla, která patří pod Agrofert.

Ano, na tom jsme se dohodli s Evropskou komisí, že jednu platbu pošleme. Komise nám napsala dopis, že tomu rozumí, protože my potřebujeme rozhodnutí o odmítnutí platby, aby mohlo dojít k soudnímu sporu.

O žádnou další dotaci pro společnosti Agrofertu nepožádáte?

Až do vyřešení tohoto soudního sporu my další platby certifikovat nebudeme. Takový postoj je v zájmu České republiky, aby věděla, jestli má, či nemá právo na tyto dotace. Je to také v zájmu všech dalších příjemců dotací.

Udělat rozhovor se zástupci ANO o střetu zájmů Andreje Babiše je skoro nemožné, chovají se jako jejich šéf - léta se tomu vyhýbají jako čert kříži. Pokusil jsem se nyní o takový rozhovor s ministryní za ANO Klárou Dostálovou, brzy si ho budete moci přečíst na webu @Aktualnecz pic.twitter.com/0aP2ItJL3F — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 21, 2021

Vstup do ANO není na pořadu dne

Pomalu se blíží podzimní parlamentní volby, strany vybírají své lídry. O vás jsem slyšel, že patrně povedete kandidátku ANO v Královéhradeckém kraji. Povedete?

Patrně ano. Bylo by mi ctí. Krajský sněm je v pondělí večer a já mám nominace na lídryni ze všech oblastí.

Zatím nejste členkou ANO, nechystáte se tam vstoupit?

Zatím to není na programu dne. Už když jsem měla být ministryní, tak jsme se s panem premiérem bavili a on říkal, že na tom vůbec netrvá. Povídal, že hledá tým odborníků a vstupenkou do vlády pro něj není členství v ANO.

Proč se vlastně držíte mimo hnutí? Chcete si držet odstup třeba proto, že část veřejnosti nevnímá toto členství zrovna pozitivně?

To ne. Když jsem celý život dělala s projekty a mluvila s mnoha zájemci o dotace, tak jsem si říkala, že není vhodné být přívržencem jedné strany či hnutí. Člověk při takové práci, kterou dělám, musí pracovat úplně stejně s přívrženci všech možných stran.

To asi platilo hlavně v době, kdy jste byla ředitelkou Centra evropského plánování, odkud si vás v roce 2014 vzala jako svou náměstkyni tehdejší ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. U ministrů je poměrně často zvykem, že v některé straně či hnutí jsou.

Jestliže ale vedu ministerstvo, které hodně pracuje s dotacemi, tak si myslím, že bych měla být nestraník. Ještě více dávám najevo, že stavím na své odbornosti.

A jak blízko či daleko tedy máte k hnutí ANO?

Hrozně ráda budu s ANO nadále spolupracovat. Je mi blízké. Bez ohledu na to, jestli jsem, či nejsem jeho členem.

Bylo by pro Česko užitečné, aby se po volbách případně stal šéfem vlády opět Andrej Babiš, jestliže jsme během covidové krize byli po několik týdnů vůbec nejhorší na světě v počtu úmrtí na počet obyvatel?

Nejhorší na světě? Nemyslím si, že jsme nejhorší na světě.

V některých týdnech u nás skutečně umíralo na covid nejvíce lidí v přepočtu na počet obyvatel.

Ale také jsme byli v některých dobách nejlepší. Pan Babiš do první covidové vlny razantně vstoupil a včas jsme ji zabrzdili. Potom jsme zažili turbulence, kterými ale procházely všechny vlády ve světě. On byl vždycky zastáncem tvrdších opatření, zdůrazňoval, abychom nerozvolňovali. Pokud ustupoval, tak pod tíhou opozice a části veřejnosti. Potom jsme vyhodnotili, že jsme třeba v některých momentech ustupovat neměli.

Připouštíte některá jeho pochybení? Kritici namítají, že se na počtu obětí a pochybení státu podepsal jeho chaotický styl práce.

Já bych fakt chtěla vidět, jak by postupoval kdokoliv jiný. I díky jeho tvrdé ruce jsme všechno zvládli, díky svým manažerským schopnostem byl jednoznačně schopný rozdělit úkoly. Zatímco epidemiologové nekoukali doprava ani doleva, když přicházeli se svými návrhy, on jako politik všechno důkladně zvažoval.

A co říkáte na námitku řady lidí, kteří s ním spolupracovali, že chtěl o všem rozhodovat, u všeho být a nedokázal delegovat pravomoci?

To není pravda. On chtěl být o všem informovaný, protože pak by to vypadalo, že o něčem neví. Proto se snažil být u všeho. A boji proti covidu obětoval opravdu všechno. Všechno. Fakt nebylo vůbec jednoduché ukočírovat všechno to, čím jsme si v covidové krizi prošli. Kdyby on složil zbraně, tak si nedovedu představit, kde bychom dnes byli. Kdyby nás řídili jenom epidemiologové, tak už by možná byla defenestrace vlády. Řídit všechno bylo strašně náročné a on musel skutečně všechno vyvažovat. Přesto nám ve vládě vždycky říkal: "Nikdy se nestane, že bychom přehlasovali návrhy zdravotnictví." A to se skutečně nikdy nestalo.

Má ve vás skutečně velkou zastánkyni.

Proč bych měla nasazovat psí hlavu někomu, kdo mě v životě nepodrazil? Když jsem například potřebovala poradit se stavebním zákonem, on to okamžitě udělal. Ať jde o cokoliv, reaguje na zprávy ráno, v poledne, večer. Nikdy se nestane, že by mi neodpověděl. Odpoví vždycky. Samozřejmě, občas nás za něco seřve, ale většinou má pravdu. A my to musíme uznat.

Mimochodem, v minulosti vás policie prošetřovala kvůli zakázkám pro agenturu CzechTourism. Jak toto prošetřování vypadá dnes?

Policie mi v listopadu roku 2018 vrátila počítač a dál se mnou nikdo nekomunikoval ani mě nekontaktoval. Takže bylo asi odloženo.

Rychlost klikání je až poslední kritérium

Stavební zákon, který jste zmínila, se vám stále nedaří sněmovnou protlačit. Podaří se to ve středu, kdy se o něm bude opět jednat?

Věřím tomu, že by už k hlasování skutečně dojít mohlo. Dali jsme dostatečný prostor k tomu, aby všechny příspěvky k zákonu zazněly. Věřím, že jsem na spoustu polemik odpověděla.

Přesto je jasné, že část opozice nepovažuje váš návrh za nejlepší a vy budete muset spoléhat na podporu KSČM, SPD a některých sociálních demokratů.

Myslím, že s kritiky návrhu zákona se až tak nelišíme, ale je zřejmé, že se nedohodneme. Musí rozhodnout hlasování. Je nepochybné, že tento návrh zákona Česko velmi nutně potřebuje a stavebníkům přinese zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Pro mě je navíc zcela zásadní zajistit pro občany dodržování lhůt, pokud podají žádost o stavební povolení. Dosud nejsou úředníci schopni lhůty dodržet, protože na to nemají nástroje.

Už teď mnozí předvídají, že Senát bude návrh stavebního zákona kritizovat a vrátí jej s připomínkami zpět. Jste ochotna hledat se senátory kompromis?

Jakmile Senát opravdu přijde s nějakými věcmi, které budou ku prospěchu stavebního práva a dodržování lhůt, tak budu přístupná jakýmkoliv dohodám. Pro mě je opravdu zásadní, aby občan věděl, že stát musí dodržet lhůty.

V souvislosti s vámi se v posledních dnech ještě hodně emotivně debatovalo kvůli rozdělování evropských dotací nemocnicím, což bude dokonce tématem mimořádné schůze poslanců 27. května. Části opozice se nelíbí například to, že o tom, kdo dostane desítky milionů, rozhoduje rychlost odeslání žádosti.

V žádném případě to ale není tak, že by hlavním kritériem byla rychlost poslání. Jestliže někteří poslanci tvrdili, že rychlost kliku rozhoduje o penězích, tak je to nesmysl.

Pokud ale budou mít některé nemocnice ohodnocené své žádosti stejným počtem bodů, tak rozhodne rychlost kliku, je to tak?

Ano, za určitých okolností by to vliv mohlo mít. Ale o tom, která nemocnice dotaci získá či nezíská, bude především rozhodovat 23 přesně daných kritérií, která stanovilo ministerstvo zdravotnictví, zástupci pojišťoven a Asociace krajů ČR. U všech těchto kritérií přitom existuje jenom odpověď, že buď zájemce něco splnil, nebo nesplnil, abychom se vyhnuli nějakému subjektivnímu hodnocení.

Je správné, že v případě rovnosti bodů rozhoduje rychlost kliku?

Jak to chcete ale rozhodovat? Přece nechcete, aby úředníci v Praze rozhodovali, jestli je pro získání dotace důležitější nemocnice ve Zlíně, nebo v Českých Budějovicích. To přece není možné. Takže jsme museli stanovit objektivní finální kritérium a řekli jsem si, že kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Je pravda, že některé žádosti přišly hned v první sekundu a mnohé se vešly do několika prvních sekund?

Řada z nich přicházela velmi brzy poté, co začala lhůta běžet. Už teď ale víme, že některé žádosti nesplňují požadovaná kritéria. Takže se může stát, že projekt, který přišel v jedenácté vteřině, na tom bude lépe než ten, který přišel v druhé vteřině.

Je hlavním kritériem rychlost odeslání žádosti v případě rovnosti bodů také u dalších dotací?

Ano, to je u všech dotací. To jinak nejde. Když jsme měli například dotace na autobusy pro základní školy a školky, tak oni to podali v nějakých časech, pak se projekty vyhodnotily, a když tam byly stobodové projekty a alokace nebyla na všechny, tak se vzalo pořadí, v jakém přišly.

Platí takové rozhodování i v zahraničí?

Nevím, to jsem nezkoumala.

Přesto je možné, že po velké bouři, kterou v nemocnicích vyvolala nynější výzva, nastane změna. Je to tak?

Sešla jsem se s Asociací krajů ČR a řekla jsem jim: "Když vymyslíte nějaké poslední kritérium u těch, kteří mají stejně bodů, tak jsem připravena ho akceptovat." Čekám, s čím přijdou.