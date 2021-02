Svět ovlivňují algoritmy na Facebooku a menšina křiklounů, varuje český IT expert

"Mark Zuckerberg postavil Facebook na algoritmech, které určují, co smíme vidět. Určují, co je správné, co není, co je víc a co je méně vidět," říká spoluzakladatel českého internetu a IT specialista Daniel Dočekal. V rozhovoru pro Aktuálně.cz varuje i před schopností sociálních sítí násobit vliv křiklounů na úkor mlčící rozumné většiny.

Co říkáte tomu, jak se z prostředí, které mělo mimo jiné sloužit k lepšímu přenosu informací, stává prostor, v němž se neobyčejně daří dezinformacím a urážkám?

Nemyslím si, že by se z internetu stávalo to, co říkáte. Ale nelze se tomu vyhnout, už v počátcích internetu se dezinformace a urážky objevovaly na diskusních fórech, v e-mailech. Sociální sítě k tomu jen dodaly schopnost nebývale zasáhnout celosvětovou populaci. A kdysi používanému mediálnímu termínu "masová komunikace" daly nový rozměr. Nicméně sociální sítě jsou jen obrazem skutečného světa.

Nepřijde vám, že na sociálních sítích hrubne komunikace? Naposledy tam třeba někteří opěvovali čin poslance Lubomíra Volného, který při jednání sněmovny napadl jejího předsedajícího Tomáše Hanzela, a naopak zatracovali Tomia Okamuru, za jehož SPD se Volný dostal do sněmovny, že se ho nezastal.

Oni by ho opěvovali i jinde. V hospodě, doma, stejně jako v komentářích pod články nebo diskusních fórech. Volného na jeho pozici vynesli lidé jemu podobní. Okamura jim dal tu možnost, řadu z nich přesvědčil a vychoval. Extremismus byl, je a bude.

Hrubnutí tady bude tak dlouho, dokud to nebude odsuzováno, nebude trestáno v případech, jako je Volný, a nebudou jasně definována společenská pravidla.

Následně pak poslanci Václav Klaus ml. a Patrik Nacher sdíleli na sociálních sítích dezinformaci, podle níž CNN referovala o tom, že "čeští fašisté útočí na pražský Kapitol a prezident Biden neprodleně volal českému vůdci Angele Merkel". Nezarazila je ani absurdnost obsahu, ani podivná angličtina a grafika, příspěvek se rychle šířil a budil značné emoce. Jak to hodnotíte?

Jako klasickou ukázku hlouposti některých lidí. U Václava Klause ml. možná i záměr, kalkul. Extremismus a fake news jsou účinná kombinace. Působí na pudy. U lidí jako Klaus a Nacher je to zároveň extrémně nezodpovědné chování.

Sociální sítě se vůbec hodně změnily. Instagram dříve sloužil hlavně fotografům ke sdílení snímků, nyní si na něm lidé budují popularitu, často i uměle pomocí strojů. Na Twitteru se vzhledem k omezenému počtu znaků dříve sdílely rychlé věcné informace, ale třeba Donald Trump z něho udělal své hlavní politické kolbiště. Jak vnímáte tyto změny?

No, popravdě, Instagram vznikl na sdílení fotek jídla, což taky o něčem trochu svědčí. Změna, kterou zmiňujete, je dána tím, že jde o soutěž popularity, úspěšnost je hodnocena podle počtu lajků, fanoušků, zhlédnutí. Vždyť i v novinách jde o soutěž ve čtenosti titulů, v televizi o sledovanost, v rádiu o poslechovost. Celé je to ještě posíleno finanční, ekonomickou stránkou věci. A když už ne přímo penězi, tak možností získat a mít vliv.

Proto Donald Trump tak lpěl na Twitteru, kde mu paradoxně nejvíce pomáhala média. Každá i sebevětší hloupost, co na Twitter dal, se okamžitě rozšířila i tam, kam by se nikdy nedostala. Stejně jako se to děje v Česku, třeba s účtem Jiřího Ovčáčka a řadou dalších.

Zklidnilo se prostředí Twitteru po Trumpově odchodu a nástupu Joea Bidena, který zde místo agresivních výkřiků zveřejňuje videa ze svých tiskových akcí nebo příspěvky vyzývající ke sjednocení národa?

Před pár dny zveřejněná analýza ukázala, že zablokování Trumpových účtů na sociálních sítích a jeho odchod z prezidentské funkce přispěly k zásadnímu snížení objemu volebních dezinformací v USA. Logické, protože pokud znemožníte největšímu zdroji dezinformací práci, jiný výsledek to mít nemůže. Než ho někdo nahradí, bude to nějaký čas trvat. Od prezidenta očekávám to, co dělal Obama, a pevně doufám, že bude dělat Biden. Seriózní komunikaci na úrovni, úctu, sjednocování místo rozvracení.

Na druhou stranu, bylo vlastně správné odstranit Donalda Trumpa ze sociálních sítí?

O tom bychom si mohli povídat dlouhé hodiny. Správné by bývalo bylo, kdyby se to nenechalo dojít tak daleko. Sociální sítě měly mnohem dříve začít označovat jeho výroky jako lži, omezit jejich dosah. Totéž měly dělat další subjekty, ať už politické nebo společenské.

Odstranil byste Trumpův účet?

Bylo to správné. Prezident USA není neomezený vládce, aby si mohl dělat, co chce. Ale těch, kteří by měli být Twitterem či Facebookem odstraněni, je podstatně více.

Američtí vlastníci Twitteru a Facebooku ze Sillicon Valley se zřejmě zalekli obrázků z obsazení Kapitolu lidmi, kteří Trumpovi věřili, že mu byly ukradeny volby. Ukázaly tyto události sílu sociálních sítí?

Ano, protože sociální sítě umožnily aktivovat lidi, kteří by se tak snadno oslovit nedali. A v průběhu let tyto lidi formovaly, přispěly k jejich růstu. V USA je to ale trochu podobné jako v Česku. Trump byl také neřízená střela a nikdo ho nezastavil, nikdo mu to celou dobu nijak nekomplikoval a nechali ho dělat si, co chce.

Lidé jsou schopni uvěřit stále větším bizarnostem - Gates nás chce očipovat, Trump bojuje proti satanistickým pedofilům, v jejichž čele stojí Clintonová, Obama a Soros. Kam se poděl zdravý rozum? Jak sociální sítě "rozleptávají" myšlení uživatelů?

S trochou paniky sleduju na Facebooku pár přátel, kteří někdy před pěti lety byli normální, ale teď "jedou" tyhle věci masově. Pod jejich příspěvky je záplava stejně postižených, jež jim potvrzují jejich pohled na svět, a nelze jim to rozmluvit. Existuje kupa studií a analýz, které se snaží něco takového vysvětlit. Zkrátka Gaussova křivka rozložení inteligence ve společnosti je neúprosná. Spíš mi vadí, že stát či média se soustavněji nevěnují vyvracení dezinformací a jejich uvádění na pravou míru. Existuje naopak spousta "médií", která dezinformace šíří, staví na tom existenci a jsou i nástroji ničení.

Existuje v Česku nějaká alternativní sociální síť jako Parler v Americe, kde se sdružují radikálové? A můžeme najít v příspěvcích na českých účtech zárodky nálad, které v USA vedly až k plánu "jít pověsit viceprezidenta Pence"? Česká komunita nespokojených lidí se už vydala k domu ministra zdravotnictví Jana Blatného, ale zatím jen na pokojný protest…

V Česku spíš ne, vlastní sociální sítě nemáme, ale tohle se dá najít na zahraničních, třeba i na nejnavštěvovanější ruské sociální síti Vkontakte. A také v různých diskusních fórech a systémech, stejně jako v uzavřených skupinách na Facebooku, do kterých nikdo nevidí. Ani samotný Facebook je neřeší, a to ani po nahlášení, protože nerozumí česky a ani tomu, co se tady děje. A pak tu máme samozřejmě různé zárodečně extremistické strany jako SPD či Trikolóru a také ty jsou aktivní na internetu.

Zajímavě zachází s fakty i český premiér Andrej Babiš. Ve čtených projevech k národu přiznává spoustu chyb a potíží, ve svém YouTube pořadu Čau lidi uklidňuje, že se nic neděje, a na tiskovkách odmítá jakoukoliv kritiku. Jak rozumíte těmto jeho různým světům?

Odmítám se smířit s tím, že vlastně cokoliv, co Andrej Babiš řekne, může být lež. Bohužel tady nejspíš narážíme na to, že premiér získal dojem, že musí řídit a zařídit všechno a že jedině on zachrání svět. A všichni okolo mu v tom pochopitelně brání a komplikují to, takže si vybírá jenom takové lidi, kteří mu neodporují a jeho iluzorní pohled na svět podporují.

Často zveřejňuje účelové výmysly a polopravdy. Jeho Čau lidi je toho týden co týden příkladem. Sociální sítě potom premiérovy promluvy šíří dál, zesilují, jeho voliči mu to, co říká, věří a vzniká zcela iluzorní paralelní svět. V něm funguje očkování, lidé neumírají a jsme "best in covid". Bohužel se tohle táhne už dlouho, takže řada těch, kteří proti tomu vystupovali, už nemá sílu. A ti, co tohle mohli a měli změnit, tedy opoziční politici, to nechali být. Za komunismu jsme žili v podobně iluzorním světě. Mám s tím dost zásadní problém, když zbytečně umírají tisíce lidí a likviduje se česká ekonomika.

Když jste na svém účtu retweetoval nadšenou zprávu Svazu průmyslu a dopravy, že díky němu budou moct od května očkovat proti koronaviru i závodní lékaři a firemní poskytovatelé zdravotní péče, připsal jste k tomu: "Od května? Máme leden." Co všechno tento tweet svazu podle vás říká o Česku těchto dní?

Jsem ohrožená skupina, diabetik, navíc 50+. Rád bych tu ještě pár desítek let byl, takže mi docela dost vadí, co se děje. A jak bezmocní jsme. Měli bychom očkovat maximální rychlostí, co nejefektivněji, na co nejvíce místech. Takže to, co Svaz průmyslu psal, by bylo skvělé, kdyby to nebylo až za čtyři měsíce. Mimochodem v době, kdy covid-19 bude opět polevovat.

Co jste si jako odborník na IT říkal, když jste viděl, jak je registrace na očkování naprogramovaná?

To řešení je zoufalé, nefunkční, zbytečně komplikované a nikoho zřejmě nenapadlo registraci otestovat, ověřit a zajistit, aby alespoň trochu fungovala. To "nejlepší" nakonec ale je, že rezervace nejsou napojeny na data o vakcínách a z nemocnic. Prostě systém umísťuje lidi na volné sloty a pak už jim jenom posílá zrušení rezervací, protože nejsou ani vakcíny, ani připravená očkovací místa. K seniorům 80+ je to značně bezohledný přístup.

Navíc systém nebyl technicky schopen zvládat zátěž a nedodržoval ani základní požadavky na ochranu soukromí. Pokud nějaký software zpracovává rodná čísla a další osobní údaje, je třeba ho provozovat a programovat zcela jinak. To, že rodná čísla předával do dalších systémů, včetně Google Analytics, je nakonec možná jenom jedna z menších chyb. Pokud by registrační systém vytvořil někdo se zkušenostmi a znalostmi, nikdy by k tomu nemohlo dojít. A pokud by stát přebíral a prověřoval odevzdávané projekty před spuštěním, tak také ne.

Byl vlastně dobrý nápad vytvářet celostátní registraci?

Pokud chceme urychleně proočkovat populaci 80+, pak nemůžeme zavést takový systém, jaký vybudovala vláda. Ta má nastavit jen základní pravidla, ostatní mají zajistit kraje. A u lidí 80+ se očkování mělo nechat zejména na jejich praktických lékařích.

Nebylo by bývalo lepší, kdyby se třeba před měsícem zase sešli nadšenci do IT a udělali hackathon na registraci k očkování, jako ho loni uspořádali na distribuci dálničních známek?

V žádném případě ne. Víme, že vždy to dopadne stejně. Hackaton něco vytvoří, stát ale není schopen a ochoten systém převzít a provozovat. Je to jenom další cesta do pekel, slepá ulička. Státní správa a soukromá sféra jsou dva nekompatibilní světy. Ve vlastní firmě se jeden den rozhodnete a druhý den můžete něco mít. Stát okolo toho nabalil nefunkční, zpomalovací procesy. Stovky lidí, kteří existují jenom proto, aby vykazovali vlastní existenci.

Podobné věci má zajišťovat stát. Včas, správně, s minimem problémů. V zemích, kde mají schopnou státní správu, to funguje. Navíc soukromí programátoři nemají přístup k určitým věcem, bez kterých se dál nedostanou. Takže hackaton něco vytvoří, ale ono to není kam a jak napojit.

Své služby státu nabízeli také marketéři, když viděli nepovedené očkovací kampaně ministerstva zdravotnictví - rukavici s jehlou, a Státního zdravotního ústavu - soukolí s olejničkou. Jak se vám líbila státní správou připravená propagace?

Leták s rukavicí a jehlou byl odstrašující. Za normálních okolností by takový návrh někdo na ministerstvu vracel zpět, dokud by výsledek nebyl správně. Nikoli však v této vládě.

Vrátím se ještě k sociálním sítím, ty přece propojují lidi i pro dobrou věc. Během chvíle lze na nich spojit pomáhající komunitu dobrovolníků nebo vybrat peníze v charitativní sbírce. Bylo by nám tedy bez nich lépe, či hůře?

Sociální sítě jsou užitečné, pomáhají, řada věcí by bez nich nebyla, nebo by byla pomalejší, komplikovanější. Bohužel jejich nepříjemným vedlejším efektem je, že ničí svět. Ale to je z velké části dáno tím, že Mark Zuckerberg je přesvědčený, že musí filtrovat, co lidi uvidí, a tím ovlivňuje vše.

Můžete to vysvětlit?

Mark Zuckerberg postavil Facebook na algoritmech, které určují, co smíme vidět. V minulosti přišel s tím, že uživatel nezvládne příliš informací, takže "smí" vidět jen 1500 věcí za den. Facebook experimentoval s tím, co se bude dít, když lidem začne ukazovat pouze pozitivní, nebo jen negativní věci. Určuje, co je správné, co není, co je víc a co je méně vidět. Právě algoritmus se stal základem toho, že se jím různé skupiny naučily dobře manipulovat a dostat se do popředí. Což vede k tomu, že Facebook opět mění algoritmy, a znovu se najdou cesty, jak je manipulovat. Celé to navíc ovlivňuje jednak Mark Zuckerberg tím, co považuje za správné či politicky a ekonomicky důležité, jednak do všeho mohou zasahovat tvůrci algoritmu.

Za vším hledej Marka Zuckerberga?

Mark Zuckerberg odmítal zasahovat i proti popírání holokaustu. A také dal Donaldu Trumpovi status nedotknutelného účtu. Účtu, pro který žádná pravidla Facebooku neplatila. Nešťastná je i jeho bezmezná důvěra v to, že vše může zajistit nějaká forma "umělé inteligence".

Budou ještě někdy veřejnost zajímat suchá fakta, nebo už většina lidí reaguje jen na emoce? Existuje ještě návrat z této roztočené spirály emocí k věcné komunikaci?

Nemyslím si, že veřejnost už reaguje jenom na emoce. Emoce jsou dobré jako spouštěč, třeba zájmu, změny, zdravého naštvání, ale fakta jsou pořád důležitá a je po nich poptávka. Ani bych se neodvážil tvrdit, že většinu společnosti fakta nezajímají. Sociální sítě přinesly jednu nepříjemnou věc, dobře vidět jsou jenom největší křiklouni, ti hyperaktivní. Je jich ale jen zlomek oproti mlčící většině. A navíc - ti rozumní a zodpovědní nemají dost času a sil, aby křičeli tak hodně jako nerozumná a nezodpovědná část společnosti.

