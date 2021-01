Na očkování je odveze taxík, s objednáním poradí dobrovolník. Města pomáhají seniorům

Od pátku se mohou lidé starší 80 let přihlásit na očkování proti onemocnění covid-19. Někteří odborníci však tvrdí, že je potřeba seniorům vakcínu aktivně nabízet - nejlépe by jim měl zavolat jejich praktický lékař. Nic takového stát zatím nechystá. Některá města a kraje se ale snaží svým seniorům co nejvíce pomoci. Zařizují pro ně infolinky nebo organizují dopravu na očkování.

Jediná cesta, jak se mohou senioři nad 80 let přihlásit k očkování, je pomocí on-line formuláře ministerstva zdravotnictví. U nejstarších lidí, kteří obvykle neumí pracovat s počítačem nebo ho vůbec nemají, to může být problém. Ačkoliv se počítá s tím, že jim může s registrací někdo pomoci, zdlouhavý proces může seniory hned na začátku odradit.

"Spoléhat se na to, že tahle skupina lidí se sama přihlásí do on-line rezervačního systému, je naivní," upozorňuje analytička Eva Blechová, která spolupracuje s Centrem pro modelování biologických a společenských procesů BISOP.

Včasné očkování velké části nejstarší věkové skupiny je přitom klíčové. Nedávna analýza BISOP ukázala, že pokud se v Česku naočkuje milion seniorů, počet úmrtí na koronavirus klesne o 70 procent.

Senioři, kteří žijí v zařízeních sociální péče, mají v tomto ohledu jednodušší situaci. Očkování si nemusí rezervovat přes žádný formulář, jejich případný zájem zjišťují jejich pečovatelé. Následně k nim přijede mobilní tým, který je naočkuje třeba i v jejich pokoji. Zřejmě i z toho důvodu je zájem o očkování v domovech pro seniory velký - podle průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb se tam chce nechat očkovat 73 procent klientů, v některých domovech dokonce téměř všichni.

Jestli takhle velký zájem bude i mezi seniory mimo domovy, však není jisté. Přihlásit se k očkování pro ně totiž je složitější, ačkoliv jim s registrací může pomoct rodina, praktický lékař či pečovatel, případně operátoři na bezplatné lince 1221. V řadě krajů také vznikají call centra, která seniory registrací provedou.

Během registrace k očkování je potřeba vyplnit telefonní číslo či rodné číslo. Formulář se ptá i na to, zda člověk trpí nějakými zdravotními komplikacemi. Ve chvíli, kdy systém vyhodnotí zájemce jako někoho s aktuálně nejvyšší prioritou, mu přijde SMS s PIN kódem. Nemusí to být hned, ale až po uvolnění termínu. Po obdržení druhého PIN kódu je možné rezervovat konkrétní termín a místo očkování.

Ať očkování nabízejí praktičtí lékaři

Ačkoliv seniorovi může pomoct s registrací kdokoliv, ten nejdůležitější krok zůstane stejně na něm, a to projevit o očkování zájem. A právě v tom může být problém. Některé evropské státy proto oslovují seniory s tím, že už se mohou nechat naočkovat.

Podle BISOP by to bylo namístě i v Česku. "Je větší šance, že se člověk nechá očkovat, když mu tu cennou věc nabídnete, než když ho necháte se o to přihlásit a čekáte, až ten první krok udělá on," vysvětluje Blechová.

"V ideálním případě by jim měl zavolat praktický lékař a očkování s nimi probrat. Jelikož je to praktik, ke kterému má člověk důvěru, tak s ním senior může probrat svůj zdravotní stav a jakékoliv obavy, které okolo očkování má," dodává.

S tím, že by měli být senioři aktivně kontaktováni, souhlasí i předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti Božena Jurašková. "Je potřeba, aby se zalarmovala pojišťovna a praktičtí lékaři, kteří mají všechny údaje. Jestliže má praktik ve svém regionu dva tisíce lidí, mohl by ve své databázi vyhledat pacienty nad 80 let a oslovit je. Kolik jich asi bude mít z těch dvou tisíc zájem o očkování? Jestliže tu máme asi dva miliony seniorů, tak jich zase tolik nebude. Když se praktici a pojišťovny pochlapí, tak se to zvládne. Nebude to takový problém," míní Jurašková.

Stát však dosud žádnou akci, během které by například pomocí mobilů či dopisů oslovil všechny seniory, nechystá. Na svém území se tak seniory snaží oslovit alespoň některá města. Například středočeské Úvaly rozešlou do schránek všech seniorů informační leták s tím, že s případnou registrací jsou připraveni pomoct pracovníci městského úřadu.

Pomoc s registrací nabízí i jednotlivé kraje, které seniorům chtějí rovněž registraci co nejvíc usnadnit. Například v Plzni spustí v příštím týdnu call centrum, ve kterém dobrovolníci seniory provedou celým procesem. Pokud to společně nezvládnou po telefonu, dobrovolníci jim případně přijdou pomoci vyplnit formulář k nim domů. Senioři také budou moci využít k registraci několik pracovišť, na která mohou přijít osobně.

Call centrum od pátku spouští také v Jihočeském kraji. "Myšlenka, že se osmdesátiletý senior někam musí hlásit elektronicky a pak mu přijde PIN, přes který se má přihlásit do systému, mi přijde nesmyslná. Budeme to proto řešit call centrem," uvádí hejtman Martin Kuba (ODS).

Seniory dovezou taxíkem, jinde je doprovodí

Problematická pro mnohé seniory nemusí být jen registrace, ale i to, jak se dostavit na očkování. Zatím se očkuje jen na 31 místech, většinou ve velkých nemocnicích. Někteří senioři se tak za očkováním budou muset vydat i několik desítek kilometrů. "Nechceme, aby lidé nad 80 let museli jezdit někam do očkovacího centra. Ta nejsou rozhodně pro starší lidi. Naopak bychom měli být s vakcínou co nejblíže," řekl ve čtvrtek premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle něj by bylo vhodné, kdyby po zjištění zájmu o očkování v dané obci všechny naočkoval tamní praktický lékař. O tom, jak to zařídit, hodlá v dalších dnech jednat se Svazem měst a obcí a se Sdružením praktických lékařů. V tuto chvíli však není jisté, kdy k něčemu takovém dojde a zdali způsob, který popsal premiér Babiš, bude skutečně zaveden.

Například ve středočeské Čáslavi tak plánují, že na očkování bude seniory vozit taxi za výhodnou cenu osm korun za kilometr. "Toto auto jsme dostali od Konta Bariéry. Slouží v regionu pro seniory, když chtějí třeba k doktorovi, a jeho provoz částečně dotuje město," říká starosta Čáslavi Vlastislav Málek (STAN).

V Plzni zase seniory, kteří o to požádají prostřednictvím tamního call centra, doprovodí na očkování dobrovolníci. S mobilními seniory půjdou pěšky nebo pojedou MHD, imobilním seniorům zajistí odvoz na očkování.

Ačkoliv se rezervace k očkování pro lidi starší 80 let spustila už v pátek, neznamená to, že se dostanou hned na řadu i s očkováním. Vše bude záležet na počtu dostupných vakcín. Například hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK) již předem požádal občany o trpělivost, neboť jeho kraj má dostat do konce března vakcínu pro 24 tisíc lidí, přičemž seniorů starších 80 let je v kraji 17 tisíc.

Mezi prioritní skupiny navíc patří také zdravotníci či personál domovů pro seniory. "Když se budete registrovat, neočekávejte, že dostanete termín v příštím týdnu. My se budeme nejdříve chtít věnovat domovům pro seniory, domovům se zvláštním režimem nebo léčebnám dlouhodobě nemocných. Prostě těm, kde jsou lidé ve větším kontaktu a kde riziko přenosu nemoci je větší než v domácnosti," vysvětluje Půta.