Kde se přihlásit a co si připravit? Registrace k očkování pro seniory krok za krokem

V pátek 15. ledna se v 8 hodin otevře internetový registrační systém, ve kterém se mohou lidé ve věku nejméně 80 let přihlásit k očkování proti nákaze covid-19. To oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Očkování bude bezplatné a dobrovolné, zájemci si mohou zvolit den, čas i místo. Jak bude registrace a rezervace probíhat a na co si dát pozor? To se dozvíte v návodu Aktuálně.cz.

Co si před přihlášením připravit? Mobilní telefon - ten je samozřejmostí jak pro lidi, kteří zvolí registraci přes linku 1221, tak pro ty, kteří se přihlásí přes internet. Na zadané číslo jim postupně přijdou dva PIN kódy - jeden nutný pro registraci do systému, druhý pro rezervaci termínu.

- ten je samozřejmostí jak pro lidi, kteří zvolí registraci přes linku 1221, tak pro ty, kteří se přihlásí přes internet. Na zadané číslo jim postupně přijdou dva PIN kódy - jeden nutný pro registraci do systému, druhý pro rezervaci termínu. Doklady - při přihlášení k očkování je nutné zadat několik osobních údajů, jako je číslo pojištěnce nebo rodné číslo. Proto si raději připravte kartičku pojištěnce a občanský průkaz. Jak se správně zaregistrovat a zarezervovat si termín? Jako první je třeba vyplnit internetový registrační formulář. Odkaz na něj bude od pátku 15. ledna 8:00 dostupný na webech uzis.cz a registrace.mzcr.cz. Lidé se také mohou přihlásit k očkování na lince 1221. Vláda ale prosí, aby z důvodu možného zahlcení linky lidé raději volili variantu internetového formuláře. S jeho vyplněním mohou pomoci příbuzní. Ve formuláři nejdříve zájemce vyplní číslo mobilního telefonu, které následně odešle do systému. Na číslo mu formou SMS zprávy ihned poté přijde speciální PIN kód. Tento klíč k registraci do systému slouží jako bezpečnostní opatření, které brání, aby systém cíleně nepřetěžovali roboti. Přihlášenému zájemci o očkování se po zadání klíče zobrazí formulář, kde vyplní své jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo pojištěnce a název své zdravotní pojišťovny. Pokud trpí nějakými zdravotními komplikacemi, bude mít možnost je vybrat ze seznamu a "zakliknout." Vyplní také preferované místo očkování. Jakmile žádost odešle, je první část přihlášení k očkování hotova. Člověk je zaveden do systému jako osoba se zájmem o očkování. Poté zájemce čeká na SMS s druhým PIN kódem. Ta mu přijde ve chvíli, kdy jej systém vyhodnotí jako člověka s aktuálně nejvyšší prioritou pro očkování. Ministr zdravotnictví Jan Blatný upozorňuje, že kvůli omezenému množství dávek vakcíny je možné, že všichni lidé, kteří se zaregistrují v pátek, nedostanou SMS s druhým kódem hned obratem, ale budou muset počkat na uvolnění termínu. Jakmile zájemce obdrží SMS s druhým klíčem, může přistoupit k rezervaci termínu. Na stránkách vyplní nový PIN, číslo pojištěnce a kliknutím potvrdí, že není robot. Nyní senior vyplní rok, měsíc, den a přesnou dobu, kdy by se chtěl nechat naočkovat. Pak už stačí jen potvrdit a hotovo. Zájemce má registrovaný termín pro očkování. Potvrzení si může stáhnout ve formátu PDF a vytisknout, přijde mu také na mail. Termín druhé dávky se vytvoří automaticky za 21 dní ve stejný čas. Bude jej ale možné upravit - vláda bude o této možnosti ještě informovat. Od pondělí 18. ledna se mohou do systému hlásit třeba i zdravotníci.