Neočkovaní trpí jako Židé za holokaustu, říká žena, která přišla na protest s hvězdou

Bývalá seniorská obmbudsmanka Lenka Tarabová, která musela kvůli zneuctění židovské symboliky ukončit svou práci pro liberecké Komunitní centrum Kontakt, se hájí na sociálních sítích. Vládní nařízení, jejichž cílem je zpomalit šíření koronaviru a zmírnit dopady rostoucího počtu nakažených, v něm přirovnává k šikaně, kterou zažívali Židé za holokaustu.

"V nařízeních, šikaně a zákazech je to podobné," uvedla Tarabová. I pro ně (Židy) platila jiná pravidla a celá řada omezení. Nacisté je označili je židovskou hvězdou jako nežádoucí.

Právě žlutou šesticípou hvězdu s nápisem "Neočkovaný" si Tarabová při nedávných protestech proti vládním koronavirovým opatřením a očkování připnula na oblečení. "Chtěli jsme na to upozornit, aby si to lidi uvědomili. Stojím si za tím. To 'Neočkovaný' znamená člověk, na kterého se ukazuje, že je třídní nepřítel. Za všechno můžeme, protože se nechceme očkovat a nechceme se testovat," řekla.

Tarabová působila jako seniorská ombudsmanka v Liberci od dubna 2019. Pomáhala seniorům a lidem s postižením řešit problémy s bydlením, bezpečností, dluhy či úřady. Dohoda o provedení práce se střediskem Kontakt podle ní skončila už 31. prosince a vedení teď rozhodlo, že ji neprodlouží. "Služba ale během covidového období neprobíhala," uvedla Tarabová, která se svými názory na koronavirová opatření netajila. Její prohlášení zveřejnila na svých facebookových stránkách iniciativa Občanská neposlušnost.

"Připnutí žluté židovské hvězdy s nápisem Neočkovaný je pro mě jako původem historika absolutně neakceptovatelné jednání. Velmi silně souzním s odkazem holokaustu i jeho mnohamilionových obětí, takže jeho zneužití v aktuální koronavirové krizi je pro mě mimo veškeré chápání," uvedl náměstek libereckého primátora Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj).

V případě Tarabové nelze podle něj mluvit o svobodě myšlení a vyjadřování. "Ombudsman je jedinečná pozice, která musí být spojena i s vysokou morální účastí ve veřejném dění," dodal. Město teď bude hledat nového seniorského ombudsmana.

