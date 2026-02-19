Že by „dárek“ od Muska? Svět žasne nad senzačním postupem ukrajinských vojsk

Ukrajině se od minulé středy podařilo dobýt zpět asi 201 kilometrů čtverečních Ruskem okupovaného území. Vyplývá to z analýzy údajů Institutu pro studium války (ISW). Pokud jsou tato data správná, jedná se o nejrychlejší ukrajinský postup od protiofenzivy v červnu 2023. Podle analytiků k tomu přispělo vypnutí systému Starlink pro ruskou armádu.
Znovuzískaná oblast je stejně velká jako ruské územní zisky za celý prosinec 2025. Ukrajinci získali zpět území, které leží přibližně 80 kilometrů východně od města Záporoží. Zda rychlý postup pokračuje, zatím není jasné. Ukrajinský generální štáb se zatím k situaci nevyjádřil.
K rychlému postupu mělo pomoci rozhodnutí Elona Muska vypnout síť Starlink pro ruskou armádu, píše web Euronews. Kyjev totiž mohl využít výpadku v komunikaci, který vypnutí Starlinku způsobilo.
„Ukrajina využila k protiútoku pravděpodobně faktu, že firma Starlink nedávno zablokovala přístup ke svým zařízením pro ruskou armádu, což podle ruských vojenských bloggerů způsobilo problémy s komunikací a velením a řízením na bojišti,“ uvedl ISW.
K přerušení Starlinku mělo podle pozorovatelů dojít 5. února, tedy krátce poté, co Elon Musk oznámil, že společnost SpaceX zavede „opatření“ k ukončení využívání této technologie Kremlem.
Od té doby si ruské jednotky a vojenští blogeři napojení na Kreml stěžují na problémy s komunikací a velením na bojišti. Podle Kyjeva Rusové Starlink používali k přesnějšímu navádění dronů, k obcházení elektronických rušicích systémů a k přesným zásahům cílů hluboko na ukrajinském území.
Navzdory prohlášení společnosti SpaceX, že své terminály do Ruska neprodává ani nedodává, informovaly ukrajinské úřady o tom, že ruská armáda instalovala systémy Starlink na útočné drony, aby mohly zasahovat hlouběji ve vnitrozemí.
Ukrajinští představitelé uvedli, že shromáždili důkazy o „stovkách“ útoků drony, které byly vybaveny touto technologií. To ruské armádě umožnilo obcházet elektronické rušičky, které běžně stroje zneškodňují přerušením rádiových signálů.
Ukrajina v souvislosti s tím zahájila ověřování všech terminálů Starlink v zemi, aby se přesvědčila, že je nepoužívá ruská armáda.
Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou
Více než 700 představitelů slovenské kultury, včetně herců a režisérů, vyjádřilo obavy z příštích kroků českého ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) a vyslovilo podporu českým kolegům v obraně před případnými mocenskými útoky. V otevřeném dopise vyslovili názor, že podobnost současné situace v Česku s tou slovenskou je nepřehlédnutelná.
Gangy z Birminghamu a Cillian Murphy vezmou Netflix znovu útokem. Tentokrát jako film
Scénář k celovečernímu filmovému pokračování kultovního seriálu Gangy z Birminghamu (2013 až 2022) napsal opět Steven Knight a hlavní roli Tommyho Shelbyho znovu ztělesňuje oscarový Cillian Murphy. Temný příběh z Británie roku 1940 s názvem Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž přímo navazuje na finále 6. série a bude k vidění na Netflixu od 20. března 2026.
Jílek dojel na patnáctistovce šestnáctý. Prohrál jsem už na startu, zlobil se na sebe
Rychlobruslař Metoděj Jílek skončil ve svém třetím olympijském startu v Miláně šestnáctý na doplňkové trati 1500 metrů. Zlato získal Číňan Ning Čung-jen, jenž zvítězil o 77 setin sekundy před největším favoritem Jordanem Stolzem z USA.
„Stydím se.“ Syřan obžalovaný ze znásilnění si u soudu stěžoval na ženskou tlumočnici
U Zemského soudu v Düsseldorfu na začátku února začal proces se dvěma Syřany obžalovanými ze znásilnění mladé ženy. Hned na úvod jeden z nich uvedl, že se „stydí“, protože mu tlumočí žena.
ŽIVĚPavel jmenuje v pondělí Červeného ministrem. Na schůzce řešili i jeho možný střet zájmů
Prezident Petr Pavel v pondělí jmenuje kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. V tiskové zprávě to ve čtvrtek oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel s Červeným podle něj dnes na schůzce řešili například otázky přístupu České republiky k ochraně přírody, vody a půdy či tematiku klimatické změny a připravenosti na ni.