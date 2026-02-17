Tvrdý náraz při cvičení NATO. Ukrajinci „rozdrtili“ dva prapory aliance za jediný den

Loňské rozsáhlé cvičení Severoatlantické aliance v Estonsku odhalilo nepřipravenost západních jednotek na realitu moderního bojiště. Ukrajinci, kteří při manévrech sehráli roli nepřítele, je pomocí dronů opakovaně „drtili“, zatímco alianční síly nedokázaly účinně reagovat.
Cvičení s názvem Hedgehog 2025 se zúčastnilo více než 16 tisíc vojáků z 12 členských zemí NATO, kteří v rámci válečného scénáře trénovali společně s ukrajinskými experty na bezpilotní systémy. Scénář vycházel z podoby bojiště, na němž se tanky i pěchota mohou aktivně pohybovat a postupovat vpřed. Styl boje tak více připomínal ranou fázi války na Ukrajině než současnou, převážně zamrzlou realitu frontové linie.
Podle podplukovníka Arba Probala, šéfa programu bezpilotních systémů estonských ozbrojených sil, cvičení nasimulovalo bojiště bez jasné kontroly, přehlcené drony a technikou. Smyslem bylo co nejrychleji dostat jednotky pod tlak a vystavit je stresu i zahlcení při rozhodování.
Ukrajinci s drony dominovali
Průběh cvičení však odhalil, jak vážnými nedostatky jednotky NATO v podmínkách intenzivního boje s drony trpí. Deník Wall Street Journal píše, že v jednom ze scénářů se bojová skupina čítající několik tisíc vojáků, včetně britské brigády a estonské divize, pokusila o útok. Při postupu ovšem podle několika zdrojů podcenila, jak zásadně drony proměnily viditelnost na bojišti.
„Jednotky NATO se jen tak pohybovaly, bez jakéhokoli maskování. Stavěly stany a parkovaly obrněnou techniku. Všechno bylo zničeno,“ popsal selhání jeden z účastníků cvičení pro Wall Street Journal.
Ukrajinci při cvičení používali systém řízení bojiště Delta, který v reálném čase shromažďuje zpravodajské informace, pomocí umělé inteligence analyzuje velké objemy dat, identifikuje cíle a koordinuje údery napříč velením i jednotlivými jednotkami.
Deset Ukrajinců vyřadilo 17 obrněnců za půl dne
Jediný tým zhruba deseti Ukrajinců, který v rámci scénáře podnikl protiútok proti silám NATO, během přibližně půl dne „zničil“ 17 obrněných vozidel a provedl 30 cvičných úderů na další cíle. Podle několika zdrojů jeden z velitelů při pozorování průběhu cvičení poznamenal: „Jsme v pr*eli.“
„Poměrně snadno jsme našli vozidla i mechanizované jednotky a dokázali jsme je velmi rychle vyřadit útočnými drony,“ uvedl Aivar Hanniotti, který vedl zhruba stovku vojáků v „nepřátelské“ jednotce složené z Estonců a Ukrajinců.
Celkové výsledky označil Hanniotti pro jednotky NATO za „hrozné“. Fiktivní protivník byl podle něj schopen zlikvidovat dva prapory během jediného dne, zatímco ztráty, které mu dokázaly způsobit alianční síly, byly zanedbatelné.
Přestože západní jednotky při estonském cvičení utrpěly ponižující porážku, Hedgehog 2025 přinesl dvě zásadní lekce. Ukázal slabiny NATO v nových podmínkách válčení a zároveň potvrdil, jak mimořádně silným partnerem mohou být v této éře zkušení Ukrajinci.
Přestože se řada členských zemí snaží modernizovat výcvik, taktiku i vojenskou doktrínu, podle Marie Lembergové z ukrajinské neziskové organizace Aerorozvidka příliš mnoho členských států aliance stále vykazuje „zásadní nepochopení moderního bojiště“ a připravuje své vojáky podle doktrín a manuálů, které neodpovídají dnešní realitě.
