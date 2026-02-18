Místo drahých raket sázka na laser. Ukrajina ukázala tichého „zabijáka“ ruských dronů

Nedostatek raket protivzdušné obrany nutí Kyjev hledat levnější řešení. Ukrajinská armáda proto pracuje na nasazení laserového děla, která má levně a efektivně čelit masovým útokům ruských sebevražedných dronů.
Ukrajina podle magazínu The Atlantic vyvinula prototyp nového zbraňového systému, který by mohl výrazně proměnit způsob obrany proti ruským dronovým útokům. Zbraň s názvem Sunray využívá koncentrovaný laserový paprsek, jímž dokáže propálit trup útočícího dronu a vyřadit jeho elektroniku.
Podle vývojářů Sunray funguje prakticky bez hluku a nevyžaduje žádnou fyzickou munici, jelikož ke svému provozu využívá energii. Systém je navíc kompaktní a lze jej instalovat na pick-up či jiná lehká vozidla, což umožňuje rychlé přesuny a flexibilní nasazení v terénu.
Na rozdíl od rozsáhlých západních laserových programů – například systému Helios amerického námořnictva, jehož vývoj stál přibližně 150 milionů dolarů – vznikal Sunray v podstatně skromnějších podmínkách. Podle ukrajinských inženýrů trval vývoj systému zhruba dva roky a stál jen několik milionů dolarů. Cena jednoho kusu by se pak měla pohybovat v řádu stovek tisíc dolarů.
Improvizovaný „Iron Dome“
Důraz na takto rychlý a úsporný vývoj je dán především snahou o větší nezávislost na spojeneckých dodávkách. Západní partneři totiž nejsou vždy schopni dodat potřebné množství raket protivzdušné obrany a použití drahých interceptorů proti obrovskému množství levných sebevražedných dronů nedává z ekonomického hlediska příliš smysl.
Potenciální nasazení systému Sunray by tak mohlo spolu s dalšími obrannými prostředky přispět k vybudování toho, co The Atlantic označuje za improvizovaný „Iron Dome“ po vzoru izraelské vysoce efektivní protivzdušné obrany.
Technologie je však zatím ve fázi dolaďování a vyžaduje vyřešení řady technických i organizačních problémů, včetně integrace do jednotného systému velení a řízení protivzdušné obrany.
Zároveň platí, že laserové zbraně nejsou zázračným řešením, které by samo o sobě ukončilo hrozbu dronových útoků. Podobné systémy jsou citlivé na počasí, prach, kouř či mlhu, vyžadují přímou viditelnost cíle, stabilní zaměření a dostatečný výkon, aby dokázaly poškodit konstrukci dronu nebo jeho klíčové komponenty v krátkém čase od detekce po zásah.
Pokud bude vývoj úspěšně dokončen, mohla by se Ukrajina stát jednou z mála zemí na světě, které nasadí laserové zbraně v reálných bojových podmínkách k boji proti dronům.
Už loni na jaře Ukrajinci otestovali laserové dělo Tryzub. Podle armády by tento systém měl být schopen ničit útočné drony, naváděné pumy, střely s plochou dráhou letu i balistické střely na vzdálenost až tří tisíc metrů. Při nasazení proti vrtulníkům, letadlům a průzkumným dronům by pak operační dosah mohl činit až pět tisíc metrů.
Eileen, stroj na peníze. Zrádkyně, slýchá "americká princezna“. Výsměch po dotazu je virálem
Říkají jí sněhová princezna. Dívka ze San Francisca a studentka Stanfordu je zosobněním amerického snu. Jenže reprezentuje Čínu, kde platí za jednu z nejobletovanějších sportovních superstar. Díky modelingu a marketingu je nejlépe placeným sportovcem olympiády, miliony na její účet sype i čínská vláda. Mnozí Američané jí to nemohou odpustit, a tak vášně kolem Eileen Gu planou i v Itálii.
Zemřel undergroundový hudebník František Horáček. Říkali mu Jim Čert
Ve věku 69 let zemřel undergroundový zpěvák a akordeonista František Horáček, známý jako Jim Čert. Uvedli to v noci na středu na sociálních sítích historik Petr Blažek či kněz Ladislav Heryán.
Špičkový smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra za 18 tisíc korun? Je to možné
Model Samsung Galaxy S25 Ultra představuje špičku mezi smartphony s operačním systémem Android. Má výbornou výbavu v čele s kvalitním fotoaparátem, dále software nabitý funkcemi a další výhody. Mobil teď navíc pořídíte opravdu se zajímavou slevou.
Rasisti jsou zbabělci, soptí Vinícius. Provokací vytočil i Mourinha, ten zahodil diplomacii
Výsledek úterního úvodního utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Ligy mistrů Benfiky s Realem (0:1) zastínilo obvinění z rasismu na adresu útočníka hostů Viníciuse Júniora.
ŽIVĚZelenskyj uvedl, že na něj Trump vyvíjí nepřiměřený nátlak
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že americký prezident Donald Trump na něj vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze dosáhnout řešení rusko-ukrajinské války. V rozhovoru pro web Axios Zelenskyj zopakoval, že jakýkoliv plán, který by vyžadoval, aby se Ukrajina vzdala dosud neobsazeného území v Donbasu, by Ukrajinci odmítli v referendu.