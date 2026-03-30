Ruský "aligátor" skončil v plamenech. Ukrajinci znovu potvrdili změnu pravidel války

Ruský „aligátor“ měl být postrachem ukrajinských tanků. Místo toho skončil na zemi po zásahu levného dronu. Ukrajinci u Pokrovsku znovu ukázali, jak se na frontě mění pravidla hry. Zbraň, která měla být téměř nedotknutelná, zničil improvizovaný prostředek za zlomek ceny.
Ukrajincům se u Pokrovsku podařil kousek, za který by je pochválil každý ekonom. Pomocí relativně primitivního dronu sestřelili ruskou útočnou helikoptéru Kamov Ka-52 Aligátor.
Vyřazení pokročilého a moderního vrtulníku, který Rusové efektivně využívají na blokování a pronásledování ukrajinských tanků, je úspěchem samo o sobě. Rusko, podle investigativního portálu Oryx, totiž za celé čtyři roky války ztratilo „jen“ 66 těchto strojů.
Poměr cena-výkon tuto akci ale posouvá na vyšší úroveň. Cenovka ruské helikoptéry je totiž okolo 340 milionů korun, oproti tomu jednoduché drony stojí v zásadě drobné.
Ukrajinské síly neuvedly a z videa nejde vyčíst, o jaký typ FPV (first person view - pohled z první osoby - pozn. red.) dronu šlo, jejich ceny se ale pohybují v rozmezí od 10 tisíc po maximálně milion.
Postrach ukrajinských tanků
Za sestřelením helikoptéry stojí podle ukrajinského média united 24 dronoví operátoři z ukrajinské 59. brigády. Tato jednotka se dlouhodobě profiluje jako jedna z nejvíce pokrokových a inovátorských, co se zapojení moderních technologií a války ze vzduchu bez letectva týče.
Ruský Ka-52 patří mezi nejmodernější bitevní vrtulníky ve výzbroji Moskvy. Dokáže dosáhnout ohromné rychlosti, až 300 kilometrů za hodinu, a unést výzbroj včetně řízených střel s dosahem několika kilometrů.
Právě schopnost operovat na hraně dosahu protivzdušné obrany dělá z Ka-52 pro Ukrajince, kteří po celé čtyři roky války nemají vzdušnou převahu, nebezpečného protivníka.
Ruští piloti síly stroje velmi efektivně využívají. Vysoká rychlost v kombinaci se schopností nést protipancéřové střely s dostřelem okolo 15 kilometrů jim umožňuje snadno obcházet klasickou protivzdušnou obranu. Vrtulníky tak už čtvrtým rokem fungují jako postrach ukrajinské mechanizované pěchoty.
Ukrajinci jako mistři levné války
Incident u Pokrovsku proto ukazuje i zranitelnost jinak vysoce ceněného stroje. FPV drony, byť technologicky jednoduché, jsou schopné proniknout k cíli nízko nad zemí, obtížně se zachycují radary a při správném navedení dokážou zasáhnout i rychle se pohybující nebo manévrující techniku.
Ukrajinci tak touto akcí znovu potvrzují svou schopnost vést válku mimořádně efektivně z hlediska nákladů. Kombinace levných, improvizovaných prostředků a rychlé adaptace na vývoj bojiště povýšily Ukrajinu na jednu z vojenských velmocí.
Výrazně se to projevuje během války USA a Izraele s Íránem, v níž několik zemí oslovilo Ukrajince s prosbou o pomoc. Jejich know-how a zkušenosti se totiž ukazují jako velmi cenné ve vypořádávání se s ohromnou flotilou íránských sebevražedných dronů Šáhid, které ukrajinští experti dokáží ničit výrazně efektivněji a levněji než státy NATO a jejich spojenci.