Zahraničí

Ruský "aligátor" skončil v plamenech. Ukrajinci znovu potvrdili změnu pravidel války

Video ukazuje nevídaný kousek Ukrajinců. Levným dronem vyřadili špičkovou helikoptéru ruské armády

Vojtěch Kadaňka

Ruský „aligátor“ měl být postrachem ukrajinských tanků. Místo toho skončil na zemi po zásahu levného dronu. Ukrajinci u Pokrovsku znovu ukázali, jak se na frontě mění pravidla hry. Zbraň, která měla být téměř nedotknutelná, zničil improvizovaný prostředek za zlomek ceny.

Ukrajincům se u Pokrovsku podařil kousek, za který by je pochválil každý ekonom. Pomocí relativně primitivního dronu sestřelili ruskou útočnou helikoptéru Kamov Ka-52 Aligátor.

Vyřazení pokročilého a moderního vrtulníku, který Rusové efektivně využívají na blokování a pronásledování ukrajinských tanků, je úspěchem samo o sobě. Rusko, podle investigativního portálu Oryx, totiž za celé čtyři roky války ztratilo „jen“ 66 těchto strojů.

Poměr cena-výkon tuto akci ale posouvá na vyšší úroveň. Cenovka ruské helikoptéry je totiž okolo 340 milionů korun, oproti tomu jednoduché drony stojí v zásadě drobné. 

Ukrajinské síly neuvedly a z videa nejde vyčíst, o jaký typ FPV (first person view - pohled z první osoby - pozn. red.) dronu šlo, jejich ceny se ale pohybují v rozmezí od 10 tisíc po maximálně milion.

Postrach ukrajinských tanků

Za sestřelením helikoptéry stojí podle ukrajinského média united 24 dronoví operátoři z ukrajinské 59. brigády. Tato jednotka se dlouhodobě profiluje jako jedna z nejvíce pokrokových a inovátorských, co se zapojení moderních technologií a války ze vzduchu bez letectva týče. 

Ruský Ka-52 patří mezi nejmodernější bitevní vrtulníky ve výzbroji Moskvy. Dokáže dosáhnout ohromné rychlosti, až 300 kilometrů za hodinu, a unést výzbroj včetně řízených střel s dosahem několika kilometrů.

Právě schopnost operovat na hraně dosahu protivzdušné obrany dělá z Ka-52 pro Ukrajince, kteří po celé čtyři roky války nemají vzdušnou převahu, nebezpečného protivníka. 

Ruští piloti síly stroje velmi efektivně využívají. Vysoká rychlost v kombinaci se schopností nést protipancéřové střely s dostřelem okolo 15 kilometrů jim umožňuje snadno obcházet klasickou protivzdušnou obranu. Vrtulníky tak už čtvrtým rokem fungují jako postrach ukrajinské mechanizované pěchoty. 

Ukrajinci jako mistři levné války

Incident u Pokrovsku proto ukazuje i zranitelnost jinak vysoce ceněného stroje. FPV drony, byť technologicky jednoduché, jsou schopné proniknout k cíli nízko nad zemí, obtížně se zachycují radary a při správném navedení dokážou zasáhnout i rychle se pohybující nebo manévrující techniku.

Ukrajinci tak touto akcí znovu potvrzují svou schopnost vést válku mimořádně efektivně z hlediska nákladů. Kombinace levných, improvizovaných prostředků a rychlé adaptace na vývoj bojiště povýšily Ukrajinu na jednu z vojenských velmocí.

Výrazně se to projevuje během války USA a Izraele s Íránem, v níž několik zemí oslovilo Ukrajince s prosbou o pomoc. Jejich know-how a zkušenosti se totiž ukazují jako velmi cenné ve vypořádávání se s ohromnou flotilou íránských sebevražedných dronů Šáhid, které ukrajinští experti dokáží ničit výrazně efektivněji a levněji než státy NATO a jejich spojenci. 

Video: Drony a další technologie - nedílná součást současné války na Ukrajině

Drony a další technologie - nedílná součást současné války na Ukrajině | Video: Reuters
