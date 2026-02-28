Trump se ptá svého okolí: kdo mě nahradí? Favority má dva, jeden je o kus blíže

Americký prezident Donald Trump se s blížícími se podzimními volbami do Kongresu stále více soustředí na svůj politický odkaz i budoucnost hnutí MAGA. Server Axios s odvoláním na několik zdrojů z prezidentova okolí uvádí, že Trump v zákulisí zvažuje, zda by ho v budoucnu měl nahradit ministr zahraničí Marco Rubio, nebo viceprezident J. D. Vance.
Donald Trump má podle serveru Axios novou oblíbenou otázku, kterou v poslední době pokládá svému nejbližšímu okolí. Devětasedmdesátiletý prezident se prý stále častěji radí se svými poradci, zda by se jeho nástupcem v čele hnutí MAGA a republikánským kandidátem na prezidenta v roce 2028 měl stát viceprezident J. D. Vance, nebo ministr zahraničí Marco Rubio.
Podle zdrojů serveru Trump sice upřednostňuje Vance, zároveň však v poslední době stále častěji a velmi okázale vyzdvihuje Rubiovu práci. Americká média už dříve upozorňovala, že si Trump vzájemnou rivalitu ve svém týmu užívá. Jednačtyřicetiletý viceprezident i čtyřiapadesátiletý ministr zahraničí tak zůstávají v nejistotě.
„Vance–Rubio je prezidentova vysněná kandidátka – a aby bylo jasno, v jejím čele by stál Vance. Byl by ale Trump spokojený i s kandidaturou Rubio-Vance? Rozhodně ano,“ uvedl jeden z prezidentových poradců.
Přestože Trump už loni naznačil, že Vance je jeho „nejpravděpodobnějším“ politickým následníkem, Rubio má v prezidentových očích jednu výhodu. Díky své funkci ministra zahraničí je mnohem častěji vidět v médiích, kterými je Trump podle Axiosu téměř posedlý.
Rubio se letos stal jednou z hlavních tváří amerického úderu ve Venezuele, dění kolem Grónska i jednání s Íránem o jaderných zbraních. Oproti tomu role viceprezidenta, kterou zastává Vance, nemá jasně vymezenou agendu a tradičně nabízí menší prostor k samostatnému politickému profilování.
Axios ale dodává, že s blížícími se podzimními volbami do Kongresu bude Vance ve veřejném prostoru vidět častěji. Jako šéf financování Republikánského národního výboru plánuje cestovat po celé zemi a podporovat republikánské kandidáty ve snaze udržet kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů.
Tvrďák J. D., diplomat Marco
Rubio nedávno vzbudil pozornost svým vystoupením na Mnichovské bezpečnostní konferenci, které si Trump opakovaně pochvaloval. „Marco, před dvěma dny jsi v Mnichově odvedl skvělou práci. Hlavně to příště neudělej ještě lépe, nebo tě budu muset vyhodit,“ zavtipkoval minulý týden prezident na zahajovacím zasedání své Rady pro mír.
O Vanceovi Trump prohlásil, že jde o „brilantního chlapa“, zároveň však poznamenal, že „je občas až příliš tvrdý a někdy ho musíme trochu brzdit. Říká věci na rovinu“. Následně oba politiky porovnal: „A pak tu máme úplný opak. Marco to dělá v rukavičkách. Výsledek je ale stejný - jen to každý dělá úplně jinak.“
Podle některých Trumpových poradců prezident Rubia opakovaně vyzdvihuje také proto, aby ho motivoval ke kandidatuře na viceprezidenta po boku Vance. Rubio by totiž mohl přechod z vysoce viditelné funkce ministra zahraničí na post viceprezidenta, tradičně spojovaného s omezenými pravomocemi, vnímat jako krok zpět.
Vance jednoznačným favoritem
Podle dostupných průzkumů je Vance zatím jednoznačným favoritem. Únorový průzkum University of New Hampshire mu v republikánských primárkách přisuzuje 53 procent podpory, zatímco Rubio získal pouze sedm procent. Více než on obdržela i bývalá velvyslankyně při OSN a někdejší guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová s devíti procenty.
Sám Rubio loni pro magazín Vanity Fair uvedl, že pokud bude Vance kandidovat na prezidenta, stane se republikánským kandidátem a on bude mezi prvními, kdo ho podpoří.
„Marco je můj nejbližší přítel v celé administrativě,“ řekl minulý týden Vance pro televizi Fox News. „Je zajímavé, jak se média snaží vytvořit konflikt tam, kde žádný není,“ dodal.
