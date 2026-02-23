Pavel o něm řekl, že je odporný. To Trump neřeší, říká analytik. Má to ale podmínku

Zbrojte, kupujte americký plyn, zastavte masovou imigraci! To radí Evropanům Paul McCarthy z konzervativního think-tanku Heritage Foundation, blízkého Bílému domu. V Praze byl na pozvání Pražského centra transatlantických vztahů CEVRO Univerzity. Trump podle něj není ideologický člověk. „Je to byznysmen. Je schopen si vybudovat celkem přátelské vztahy i s lidmi, na které předtím útočil.“
Co po Evropě vlastně Donald Trump chce?
Určitě chce, abyste víc investovali do obrany. Aby Evropané utráceli za zbraně, kupovali F-35…
Takže musíme kupovat zbraně?
Co je možná ještě důležitější, je americký plyn, LNG (stlačený plyn)… My chceme silnou americkou roli, dokud se Evropa nevzchopí. Ale v jednu chvíli se americká role vytratí. A musí nastoupit něco trochu jiného než to NATO, které vychází ze situace koncem 40. let.
Nevrátí se Trumpovi jeho pohrdavý a někdy až nepřátelský postoj k Evropě? Protože si Evropané mohou říct, že není dobré být závislý na USA, na amerických zbraních… a budou hledat jinde, a to poškodí americký průmysl...
Ale jakou máte alternativu? Můžete koupit francouzské Rafaly a švédské Gripeny, ale F-35 je prostě nejlepší. Nemá konkurenci.
Ale mohou se v delším časovém horizontu snažit najít – nebo vyvinout – náhradu. Snažit se být strategicky nezávislí, jako Francie.
To je myslím cíl Donalda Trumpa. Aby byla Evropa silnější. I naše Národní bezpečnostní strategie jasně říká, že Spojené státy si přejí silnou Evropu jako civilizačního spojence.
To ale nebude dobré pro americký zbrojní průmysl.
To ale zabere ještě dost času, než se do takového stavu Evropa dostane. Ale nemyslím si, že bychom měli tak úzce vázat geopolitiku na prodej zbraní. Vždycky budeme prodávat do Evropy nějaké zbraně. Ale plyn je ještě důležitější. Donald Trump vlastně ani tak explicitní nikdy nebyl ohledně zbraní, jako ohledně toho „kupujte náš plyn!“ To řekl mnohokrát. Tak se na to musíte dívat. Co pomáhá Americe nejvíc? Když bude dominantní energetickou mocností. A k tomu potřebuje prodávat svůj plyn. To na Trumpa platí. Protože naše zbraně stejně budete kupovat ještě dlouho. Stejně jako budeme my kupovat i vaše technologie.
Dobře, a co dalšího kromě plynu leží Trumpovi na srdci?
Klade důraz na výdaje na zbrojení. Klade důraz na férový obchod. A klade důraz na imigraci. Imigrace do Evropy nás neohrožuje, ale stejně doufáme, že budete schopni kontrolovat své hranice. A pokud to zvládnete, tak fajn. Donald Trump není ideologický člověk. Pokud tohle bude fungovat, je schopen vybudovat fungující, celkem přátelské vztahy i s lidmi, na které předtím útočil. Jako s kolumbijským prezidentem, na kterém nenechal nitku suchou a pak si zavolali, pozval ho do Bílého domu a teď jsou největší kamarádi. On je opravdu schopen se bavit s kýmkoliv. Není ideologický, je to byznysmen, ale o těchto tématech mluví nejméně od poloviny 80. let, ty rozhovory najdete na YouTube. Takže nikdo by neměl být překvapený. Ale oddělil bych formu, kterou to říká, od toho, co se pak opravdu děje. A s tím mají Evropané zatím trochu problém.
Takže si nemusíme dělat starosti s tím, že český prezident Petr Pavel řekl v prosinci 2022 – tedy v době, kdy by si asi nikdo nevsadil na to, že se Trump opět stane prezidentem – že na něj Donald Trump působil jako „opravdu odpudivá lidská bytost“ a zmínil, že by mu ruku nepodal?
To je asi trochu pod jeho rozlišovací schopnost. Na rozdíl třeba od Polska, kde podporuje konzervativního prezidenta proti liberální vládě. Mezi Trumpovou administrativou a Donaldem Tuskem není příliš mnoho sympatií. Tusk se o Trumpovi nevyjadřoval hezky a to byla strategická chyba. Protože Donald Trump si takové věci pamatuje. Není mnoho vlád v Evropě, které jsou nyní ve Washingtonu tak nepopulární, jako je ta Tuskova. Možná Sanchezova vláda ve Španělsku. Ale Polsko je jiný případ, je větší a hlavně tam má prezident Trump přímé vazby na konzervativního prezidenta.
Počítá Amerika s Evropou jako se svým spojencem pro budoucí střet s Čínou? A pokud ano, je dobrý nápad Evropu šokovat tím, že chcete anektovat území svého spojence v NATO, jakým je Dánsko?
Grónsko je pro obranu Severní Ameriky strašně důležité a doufám, že to Evropa pochopí. Tři čtvrtě raket mířících z Ruska na Washington by letělo přes Grónsko.
Ale vy můžete mít v Grónsku kolik vojáků a základen chcete… Podle dohody s Dánskem z roku 1951.
Ano, ale… Já nemůžu mluvit za Donalda Trumpa, ale je to člověk, který vyrostl v realitním byznysu. A v nemovitostech platí, že je lepší vlastnit než pronajímat. Ať už si o tom myslíme, co chceme. Zájem Trumpa o získání Grónska jen tak nezmizí. Já vím, že to Evropany strašně rozzuřilo. Ale Trumpův vyjednávací styl je začít takhle a pak si všichni sednou ke stolu a najde se nějaký kompromis.
Ale v konečném důsledku chce Trump Grónsko opravdu anektovat?
Myslím, si, že tu je ta možnost. Je to na naší polokouli. Věřím, že to naši evropští partneři pochopí vzhledem k tomu, jak moc závisí na Spojených státech.
Pokud je Čína tím hlavním soupeřem USA, proč to zatím vypadá tak, jako by byl Trump tvrdší na evropské spojence než na Peking?
To se myslím brzo změní… Co se děje dnes, nemusí se dít zítra.
