Prezidente Trumpe, pomozte íránskému lidu, vyzývá ho syn svrženého šáha

Syn posledního íránského šáha Rezá Pahlaví, který žije v americkém exilu, dnes vyzval prezidenta Donalda Trumpa, aby pomohl íránskému lidu, píše agentura AFP. Současně novinářům na Mnichovské bezpečnostní konferenci řekl, že je načase skoncovat s islámskou republikou, čímž odkazoval na teokratický režim vládnoucí v Íránu od roku 1979, kdy byl v revoluci svržen jeho otec.
Bezpečnostní složky v lednu násilím potlačily rozsáhlé protirežimní protesty, přičemž podle lidskoprávních organizací zabily tisíce lidí.
"Prezidente Trumpe, íránský lid slyšel vaše slova, že pomoc je na cestě, a věří vám. Pomozte jim," řekl Pahlaví. Íránci podle něj po nedávném krveprolití nemají zájem o reformu režimu, ale žádají o pomoc režim "pohřbít".
Původně poklidné demonstrace, které začaly 28. prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech regionů. Ze zprvu ekonomicky motivovaných demonstrací se následně staly protirežimní protesty, při kterých někteří účastníci volali po smrti íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Na záběrech z různých částí Íránu někteří demonstrující volali po Pahlavího návratu a drželi monarchistické vlajky.
Trump v lednu opakovaně režimu v Teheránu hrozil, že proti němu vojensky zasáhne, jestliže bezpečnostní složky budou nadále zabíjet protestující anebo úřady budou zatčené protestující popravovat. Trump tehdy protestující Íránce podpořil a vyzval je, aby v nich pokračovali a zmocnili se institucí v zemi. Rovněž jim vzkázal, že "pomoc je na cestě". Nevysvětlil však, jakou pomoc měl na mysli. V pátek pak uvedl, že změna režimu je "to nejlepší, co by se mohlo stát".
Spojené státy již mají v oblasti Blízkého východu skupinu letadlové lodi USS Abraham Lincoln a posílají tam druhou skupinu. Na cestě je letadlová loď USS Gerald R. Ford s doprovodnými plavidly. V posledních týdnech Trump Teheránu opakovaně pohrozil vojenským zásahem v případě, že režim neuzavře dohodu, která se má primárně týkat íránského jaderného programu, ale USA se do programu jednání snaží prosadit i otázku balistického programu a íránské podpory ozbrojených skupin v regionu.
Íránská lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA), sídlící ve Spojených státech, uvedla, že při demonstracích, které začaly na konci prosince, zahynulo 7008 lidí, z nichž 6509 byli protestující. Podle organizace však nejsou tyto počty konečné. Více než 53.000 lidí bylo zatčeno.
Pahlaví, který v průběhu protestů Íránce vyzýval k projevům odporu vůči teokratickému režimu v Teheránu, opakovaně uvedl, že je připraven vést v Íránu po pádu režimu proces přechodu k demokracii. Mnozí Íránci, jak uvnitř země, tak v exilu, jsou nicméně k jakékoliv budoucí významné roli Pahlavího skeptičtí, a to vzhledem k jeho osobnosti i k autoritářské vládě jeho otce Mohammada Rezá Pahlavího, od které se nikdy nedistancoval.
