Zahraničí

Peking vzkázal, že je v odporu proti nezávislosti Tchaj-wanu pevný jako skála

ČTK

Čína je odhodlaná postavit se proti nezávislosti Tchaj-wanu a její schopnost rozdrtit to, co nazývá tchajwanským separatismem, je nezlomná. Několik hodin před příletem amerického prezidenta Donalda Trumpa na návštěvu Pekingu to uvedl čínský úřad pro záležitosti Tchaj-wanu.

Otázka Tchaj-wanu, demokraticky spravovaného ostrova, který komunistická Čína považuje za součást svého území, se jistě dostane na pořad dvoudenních jednání mezi Trumpem a jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem, píše agentura Reuters.

Tchajwanský prezident Laj Čching-te tento týden během konference v Kodani řekl, že Tchaj-wan je „suverénním, nezávislým národem“ a demokracií, která se nepodvolí nátlaku.

Tchaj-wan je částí Číny, nikdy nebyl a nikdy nebude samostatnou zemí, uvedla dnes mluvčí úřadu pro záležitosti Tchaj-wanu. „Bez ohledu na to, kolikrát Laj Čching-te své lži zopakuje, i kdyby to bylo tisíckrát, zůstanou lží a nikdy se nestanou pravdou,“ řekla.

„Naše odhodlání zabránit tchajwanské samostatnosti je pevné jako skála a naše schopnost rozdrtit nezávislost Tchaj-wanu je neotřesitelná,“ dodala.

Čína nikdy nevyloučila možnost použití síly s cílem získat Tchaj-wan pod svou kontrolu, ale upřednostňovala by „mírové sjednocení“.

Spojené státy jsou nejdůležitějším tchajwanským spojencem a dodavatelem zbraní, oficiální diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi ale neexistují. Loni v prosinci Trumpova administrativa ohlásila, že pro Tchaj-wan připravuje vojenskou techniku za 11 miliard dolarů (228 miliard korun).

Spotlight – Pavel Černý

Odbojář, který děsil gestapo. „Byl jako Bond,“ připomíná jeho příběh badatel

Dvě pistole, baloňák a sebevražedná odvaha. Tak působil štábní kapitán Václav Morávek, jeden z legendárních Tří králů a jedna z nejvýznamnějších postav českého odboje za druhé světové války. Jeho činnost, osobnost i okolí popisuje ve Spotlightu Aktuálně.cz badatel Pavel Černý, který právě publikoval poslední díl své trilogie o slavném odbojáři.

Ilustrační foto

Lidé vypili nejméně vína za posledních 60 let, můžou za to Trumpova cla

Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy, kterou v úterý zveřejnila Mezinárodní organizace pro révu a víno.

