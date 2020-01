Jsme svědky začátku konce režimu v Teheránu, řekl někdejší korunní princ Íránu

V Íránu nastal začátek konce, tamní současné protesty se od předchozích demonstrací liší. V debatě ve washingtonském Hudsonském institutu to tento týden řekl syn bývalého íránského šáha a někdejší íránský korunní princ Rezá Pahlaví.

Íránci od minulého víkendu několik dní protestovali proti tomu, že úřady utajovaly příčiny pádu ukrajinského letadla. Lidé se až po třech dnech se dověděli, že stroj sestřelila íránská protivzdušná obrana. Většina ze 176 obětí byli Íránci nebo lidé s dvojím občanstvím.

"Lidé poprvé za 40 let (od íránské revoluce) mají pocit, že mají příležitost. Tentokrát se to velmi liší od situace v roce 2009 a je to hodně jiné než v roce 1997. Lidé už toho mají dost. Generace současných mladých má pocit, že už víc nesnese. Chce mít šanci na lepší budoucnost, chce nastoupit moderní a svobodnou cestu. Jediné, co stojí mezi nimi a svobodným světem, je tamní režim," prohlásil Pahlaví.

Odkazoval na rok 1997, kdy se stal prezidentem Sejjed Mohamamd Chátamí, který byl stoupencem reforem a společenského uvolnění, a na rok velkých demonstrací po znovuzvolení prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda.

Pahlaví prohlásil, že teď je čas na to, aby duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí odstoupil a umožnil poklidné předání moci bez zbytečných obětí na životech. "Těm, kdo vládnou represemi, mohu jenom vzkázat, že není dost lidí, jež mohou zabít, aby udrželi režim u moci. Bude lépe, když odstoupí a připojí se ke svým bratrům. Ten režim nelze zreformovat, musí být odstraněn," dodal Pahlaví.

Západní státy vyzval, aby se nepokoušely s íránským vedením sblížit. "Po většinu uplynulých 40 let se politici svobodného světa snažili s tím režimem navázat kontakty obchodní i diplomatické. Existovalo několik období politického tlaku, téměř vždy vedených Spojenými státy, ale byla také období naprostého zklidnění, rovněž vedená Spojenými státy. Obojí mělo přimět režim ke změně chování a nic z toho nebylo úspěšné. Je čas přiznat si, že ten režim není normální a chování nezmění," dodal syn někdejšího šáha.