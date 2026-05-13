Stovky policistů i speciálních jednotek. Němci podnikli obří razii proti organizovanému zločinu

Německá policie ve středu ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli rostoucím případům střelby. Informoval o tom list B. Z. s tím, že úřady do akce nasadily okolo 500 policistů včetně speciálních jednotek. Policie provádí prohlídky ve zhruba dvaceti bytech a dalších objektech v metropoli.
Agentura DPA uvedla, že berlínský zemský kriminální úřad kvůli rozšířené násilné kriminalitě v hlavním městě včetně četných případů použití střelných zbraní zřídil zvláštní jednotku Ferrum (Železo). Speciální vyšetřovací tým Telum (Kopí) ustavilo i státní zastupitelství.
Německé policejní odbory GdP, které jsou největší odborovou organizací policistů v Německu, uvedly, že středeční zátah se intenzivně připravoval několik měsíců. Poznamenaly, že policie chce skoncovat s vlnou případů přestřelek na ulicích a rozbít zločinecké sítě. Odbory dodaly, že kvůli tomuto úkolu potřebuje policie více možností, jak efektivně odposlouchávat telefony podezřelých, ukládat data a vyhodnocovat je s pomocí moderních programů.
Kdo je proti Benešovým dekretům? Kritika přichází z nečekané strany, jde o majetek
Nadcházející sjezd sudetských Němců v Brně vzbuzuje velké emoce. K velkým kritikům patří například vládní SPD. Obávají se údajného zrušení Benešových dekretů. K těm je však kritický i jejich spojenec. A nejen on. Deník Aktuálně.cz přináší otázky a odpovědi ohledně nadcházející akce.
ŽIVĚ Trump jde proti Moskvě, USA nepodpoří ruské ovládnutí celého Donbasu
Mezi Spojenými státy a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to v úterý řekl novinářům ve Washingtonu před odletem na návštěvu Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobýt. Americký prezident také řekl, že udělá všechno pro to, aby válka na Ukrajině skončila.
Hertl hvězdou. Dostálovi dal gól, na další nahrál a postrčil Vegas k mečbolu
Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola play off NHL proti Anaheimu nasměroval Vegas k výhře 3:2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii a mají postupový mečbol.
Odbojář, který děsil gestapo. „Byl jako Bond,“ připomíná jeho příběh badatel
Dvě pistole, baloňák a sebevražedná odvaha. Tak působil štábní kapitán Václav Morávek, jeden z legendárních Tří králů a jedna z nejvýznamnějších postav českého odboje za druhé světové války. Jeho činnost, osobnost i okolí popisuje ve Spotlightu Aktuálně.cz badatel Pavel Černý, který právě publikoval poslední díl své trilogie o slavném odbojáři.
Rubio doprovází Trumpa do Číny, i když je na jejím sankčním seznamu
Americký ministr zahraničí Marco Rubio doprovází prezidenta Donalda Trumpa na cestě do Pekingu navzdory tomu, že na něj Čína v minulosti uvalila sankce. Čínské úřady tento problém vyřešily změnou přepisu jeho jména.