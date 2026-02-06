"Odvedli raněné a stříleli je do hlavy." Íránec v Česku netuší, co se stalo s rodinou

V Íránu na konci prosince začaly velké protesty, kvůli kterým jsou v zemi tisíce mrtvých a zatčených. Teokratický režim odpojil internet, a je tak velmi obtížné zjistit, co se v zemi opravdu děje. Podobný problém mají i studenti, kteří jsou v Česku a mnohdy netuší, co se děje jejich blízkým.
Reportérovi Aktuálně.cz se podařilo spojit s jedním z nich, který studuje v v Olomouci. Rodinou se mu nepodařilo - až na jednu krátkou výjimku - kontaktovat už týdny. Z bezpečnostních důvodů si přál zůstat v anonymitě, jeho identitu ale redakce zná.
Student v rozhovoru popisuje složitou situaci, do které se mnozí íránští studenti dostali. Jejich rodiče a příbuzní nemají možnost jim poslat peníze do zahraničí, i proto si chválí, že se za ně jejich česká alma mater postavila a podpořila je.
Jaké informace se nyní dají získat z Íránu? Z toho, co vidíme, přichází spousta protichůdných zpráv, nevíme, jestli režim padá, případně jestli dochází k popravám…
Bolestivá je hlavně nejistota. Nevím, co se děje, zablokovali a odřízli všechny možné způsoby komunikace. Internet je nyní v některých oblastech pouze velmi omezeně obnoven a dostáváme obrovské množství informací o lidech zabitých armádními zbraněmi a o extrémně brutálních scénách. Někteří lidé se dokázali připojit pomocí VPN a jiných způsobů, ale je důležité zdůraznit, že desítky tisíc lidí se stále nemohou připojit vůbec.
„Režim systematicky vraždí vlastní obyvatele“
Jaké zprávy z rodné země nyní i přes omezenou možnost získávat informace máte?
Islámský režim právě teď systematicky zabíjí vlastní obyvatele. Bezpečnostní složky vtrhly do nemocnic, odvedly zraněné a střílely je do hlavy. V ulicích jsou kontrolní stanoviště a každý, kdo má známky zásahu paintballovými nebo kovovými projektily, je zatčen a zabit. Nejde pouze o popravy nebo oběšení — dochází také ke stínání hlav a pohřbívání lidí zaživa.
Zpráv přichází spousta, kvůli výpadku internetu ovšem nikdo neví, které jsou pravdivé. Všichni ale víme, že islámský režim neustále páchá násilí. Stříleli na vlastní lidi. Jsme jediný národ, který je zabíjen vlastními vládci. Je to velmi bolestivé. Stalo se to i při předchozích protestech a dlouho o tom nebyly žádné zprávy.
Stalo se něco podobného už v minulosti? Íránem zmítaly protesty už v roce 2022 poté, co byla zabita mladá žena kvůli tomu, že si sundala na veřejnosti hidžáb.
Když naposledy odpojili internet před čtyřmi lety kvůli Mahsá Amíníové, netrvalo to tak dlouho a nebylo to tak rozšířené. Měli jsme pevnou linku, na kterou jsme mohli volat, a všichni jsme si byli jisti, že ji zase připojí. Nyní už je to ale rekordní doba a právě jsem četl zprávu, kterou zveřejnila íránská vláda, že internet nepřipojí po dobu příštích dvou měsíců.
Nebyl jsem schopný se už týdny spojit s rodinou. Jen jednou se mi podařilo spojit s mámou, asi tak na 30 vteřin, ale nestihli jsme si pořádně nic říct. Oba navíc víme, že hovory jsou odposlouchávány a kontrolovány. Nemohli jsme si dovolit říct nic víc než „jak se máš?“ a hovor byl okamžitě přerušen.
Máte nějaké informace o tom, jak rozsáhlé režimní „čistky“ skutečně jsou? Zatímco režim dosud přiznal jen něco přes tři tisíce obětí, humanitární organizace hovoří až o desetitisících.
Vzhledem k informační blokádě nemůžeme získat pravdivé a skutečné zprávy o počtu mrtvých, o počtu lidí, kteří byli zmasakrováni. Takže nikdo neví. Ale z toho, co vidím například na Instagramu, je všude krev. Tentokrát neměli žádné slitování. Bylo to brutální násilí a tentokrát to bylo opravdu jiné. Ale dokud znovu nepřipojí mobilní data, neznáme přesný rozsah. Určitě něco skrývají, proto odpojili internet.
Nejnovější čísla Mezinárodního centra pro lidská práva uvádějí, že režim zabil nejméně 43 tisíc lidí, více než 10 tisíc lidí bylo oslepeno a přes 350 tisíc osob bylo zraněno. Pro lepší představu: 43 tisíc mrtvých odpovídá přibližně polovině obyvatel města Olomouce, které má zhruba 100 tisíc obyvatel.
Jaké to je, sledovat dění z tak velké dálky, z Olomouce?
Bohužel stále existuje spousta lidí, kteří o Íránu nemluví a Írán nepodporují. A myslím, že to je tím, že mají z této Islámské republiky nějaké výhody. Proto nepodporují hlas íránského lidu.
Na druhou stranu tady byl tlak například Donalda Trumpa a USA. Jak si vysvětlujete, že navzdory tomu je režim stále naživu?
Pokud chcete někoho ovládat, musíte ho udržovat v chudobě a bez znalostí. Pokud dáte lidem vzdělání, pochopí, co jim děláte. A pokud budou mít dost peněz a klidný život, snadno se proti vám vzbouří. Íránská vláda udržovala lidi v chudobě - tak chudé, že celý den mysleli jen na to, jak si vydělat na jídlo. Když jste hladoví a nemáte ani co jíst, nemáte kapacitu přemýšlet ani mluvit o tom, co vám dělají.
Mohu uvést jeden příklad: Když jsem chtěl opustit svou zemi, jedno euro mělo hodnotu 23 tisíc tománů, což je místní měna. Minulý měsíc už to bylo 175 tisíc tománů, což je zhruba jeden průměrný íránský plat. Proto mnoho rodin chce poslat své děti do zahraničí. Chtějí, aby jejich alespoň jejich děti byly svobodné, jako chtěl můj otec, moji přátelé a tito lidé. Ale je to těžší a těžší, když není za co.
Druhou věcí je náboženství: s náboženstvím můžete vést všechny lidi. Mohou říkat, že Bůh řekl, že pokud uděláte toto, půjdete do nebe. A tak zabíjejí lidi na ulicích. Vyslovují jméno Boha a zabíjejí lidi, což není správné.
Íránský režim protestující označil za nepřátele státu a varoval, že se pokoušejí o „válku s Bohem“. Úřady z podněcování protestů obvinily USA a Izrael a odsoudily „teroristické činy“.
Přesně tak. Nazvali je teroristy. V 21. století se tohle děje… Přitom máme spoustu organizací, máme spoustu aktivistů. Ale ani jeden aktivista, který mluvil o Palestině, už nemluví. Ani jeden aktivista ze sítí, který mluvil o dětech v Palestině, nemluví o čtyřleté holčičce, která zemřela před několika dny.
Víte, proč mlčí? Protože pokud islámský režim padne, Palestina už nebude existovat, Hamás už nebude existovat. A oni nebudou moci provádět tyto teroristické akce. Jsem velmi rád, že Evropský parlament uznal IRGC za teroristickou skupinu a že některé země chtějí zavřít velvyslanectví a vyhostit velvyslance.
Měli to udělat mnohem dříve, ale alespoň teď nám přinesli jiskřičku naděje. Myslím, že už to není politický problém. Po tomto počtu mrtvých lidí je to otázka lidskosti.
Vláda Meloniové jde tvrdě proti demonstrantům v Itálii, opozice bije na poplach
Italská vláda ve čtvrtek večer přijala dekret o veřejné bezpečnosti, který mimo jiné umožňuje policii před demonstracemi dočasně zadržet podezřelé z výtržnictví. Informovala o tom dnes agentura APA.
Švédská streamovací služba Spotify začne uživatelům prodávat tištěné knihy
Švédská společnost Spotify, která je provozovatelem největší světové služby pro streamování hudby, začne uživatelům své aplikace kromě poslechu audioknih nabízet rovněž možnost kupovat si tištěné knihy.
ŽIVĚAtentát v Moskvě. Zástupce šéfa ruské rozvědky GRU střelili do zad
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informuje server Meduza. Generálporučík je v nemocnici, informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici, dodal web.
Šumava má nové obyvatele: do nové rezervace tam vyběhla skupina divokých koní
Do nové rezervace na území Chráněné krajinné oblasti Šumava vyběhla skupina divokých koní. Do lokality u řeky Blanice přijeli z rezervace velkých kopytníků ve středočeských Milovicích. Šumavská rezervace je šestnáctá v České republice.
Exekuce proti nevinné ženě: Nejvyšší soud jí dal šanci na vyšší odškodnění
Nejvyšší soud dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodnění za nesprávný úřední postup soudní exekutorky. Odpovědnost nese stát, žaloba míří konkrétně na ministerstvo spravedlnosti.