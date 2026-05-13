Rubio doprovází Trumpa do Číny, i když je na jejím sankčním seznamu

Americký ministr zahraničí Marco Rubio doprovází prezidenta Donalda Trumpa na cestě do Pekingu navzdory tomu, že na něj Čína v minulosti uvalila sankce. Čínské úřady tento problém vyřešily změnou přepisu jeho jména.
Ještě v dobách, kdy byl Rubio senátorem, se zasazoval o posílení lidských práv v Číně, která na něj kvůli tomu dvakrát uvalila sankce. Jde o taktiku, kterou proti svým protivníkům zpravidla používají Spojené státy.
Čína v úterý oznámila, že nebude Rubiovi bránit ve vstupu na své území. "Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem," řekl podle AFP mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu. Krátce předtím, než se Rubio loni v lednu ujal úřadu, začaly čínská vláda a oficiální média první slabiku jeho příjmení přepisovat s jiným čínským znakem.
Dva nejmenovaní diplomaté řekli, že se domnívají, že pro Čínu šlo o způsob, jak se vyhnout uplatňování sankcí proti Rubiovi, který pod původním přepisem svého příjmení měl vstup do Číny zakázaný. Zástupce amerického ministerstva zahraničí potvrdil jen to, že Rubio cestuje s Trumpem.
Syn kubánských emigrantů Rubio je znám svým odporem vůči komunismu. V minulosti byl hlavním autorem zákona, na základě kterého USA zavedly dalekosáhlé sankce na Čínu kvůli využívání nucené práce Ujgurů, což je muslimská menšina. Peking tato obvinění odmítá. Rubio rovněž kritizoval postup Číny vůči Hongkongu.
Před svým schvalováním do funkce šéfa americké diplomacie se Rubio v projevu v Senátu zaměřil na Čínu a označil ji za bezprecedentního protivníka. Nicméně od nástupu do ministerského úřadu podporuje Trumpa, který o svém čínském protějšku Si Ťin-pchingovi mluví jako o příteli a který se zaměřil na budování obchodních vztahů na úkor lidských práv, píše AFP.
Loni ale Rubio potěšil Tchaj-wan, když řekl, že Trumpova administrativa nebude vyjednávat o budoucnosti tohoto demokraticky spravovaného ostrova ve snaze zajistit si obchodní dohodu s Pekingem. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území.
