Zahraničí

Trump zveřejnil příspěvek, v němž označil Venezuelu za 51. stát USA

ČTK

Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na níž je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Stalo se to jen krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát rád udělal.

Americký prezident Donald Trump Foto: AP
V příspěvku, na němž je na mapě území Venezuely vyvedeno jako americká vlajka, Trump nenapsal žádný komentář. „51. stát,“ uvedl jen.

Podle amerických médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele coby součásti USA zásoby ropy, které má tato jihoamerická země největší na světě. Vyjádřil také přesvědčení, že ho Venezuela miluje. Podobně jako nyní o Venezuele se v minulosti vyjadřoval o Kanadě a o jejím premiérovi Marku Carneym mluvil jako o guvernérovi, což je označení šéfů amerických států.

Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová v reakci na výrok šéfa Bílého domu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA.

Odbojář, který děsil gestapo. „Byl jako Bond,“ připomíná jeho příběh badatel

Dvě pistole, baloňák a sebevražedná odvaha. Tak působil štábní kapitán Václav Morávek, jeden z legendárních Tří králů a jedna z nejvýznamnějších postav českého odboje za druhé světové války. Jeho činnost, osobnost i okolí popisuje ve Spotlightu Aktuálně.cz badatel Pavel Černý, který právě publikoval poslední díl své trilogie o slavném odbojáři.

Ilustrační foto

Lidé vypili nejméně vína za posledních 60 let, můžou za to Trumpova cla

Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy, kterou v úterý zveřejnila Mezinárodní organizace pro révu a víno.

