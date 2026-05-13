Trump zveřejnil příspěvek, v němž označil Venezuelu za 51. stát USA

Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na níž je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Stalo se to jen krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát rád udělal.
V příspěvku, na němž je na mapě území Venezuely vyvedeno jako americká vlajka, Trump nenapsal žádný komentář. „51. stát,“ uvedl jen.
Podle amerických médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele coby součásti USA zásoby ropy, které má tato jihoamerická země největší na světě. Vyjádřil také přesvědčení, že ho Venezuela miluje. Podobně jako nyní o Venezuele se v minulosti vyjadřoval o Kanadě a o jejím premiérovi Marku Carneym mluvil jako o guvernérovi, což je označení šéfů amerických států.
Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová v reakci na výrok šéfa Bílého domu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA.
