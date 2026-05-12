Zloděj ukradl lebku svaté Zdislavy, její hodnota je nevyčíslitelná

Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání.
Oznámení o krádeži lebky přijali policisté v úterý zhruba v 18:20. „Na základě dosud provedeného šetření policisté zjistili, že ke spáchání uvedeného skutku došlo dnes v době od 18:00 do 18:15. Dosud neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Tento neznámý muž byl s uvedenou lebkou v ruce na velmi nekvalitním záznamu kamery zachycen,“ sdělila Sochorová.
Muž měl pravděpodobně černé či jinak tmavé oblečení a na nohou měl zřejmě bílé či jinak světlé boty. Českolipští kriminalisté, kteří aktuálně intenzivně šetří veškeré okolnosti celé události, žádají o pomoc i veřejnost. „Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu a dosud neznámému muži, který lebku svaté Zdislavy z baziliky odcizil, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Policisté samozřejmě přijmou také informace k místu, kde by se mohla lebka svaté Zdislavy nyní nacházet,“ dodala mluvčí.
Památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev 30. května. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995.
Zdislava se narodila kolem roku 1220 na hradě v Křižanově na Žďársku. Když jí bylo něco přes 15 let, byla provdána za významného českého velmože Havla Markvartice do severních Čech na hrad Lemberk v Jablonném v Podještědí. Zdislava podle Dalimilovy kroniky proslula svým milosrdenstvím, dobročinností, křesťanskými skutky lásky k bližnímu a léčitelským umem. Zemřela mladá, již v roce 1252, vyčerpána mnohými starostmi a mateřskou péčí nejen o vlastní rodinu, ale i o velkou rodinu všech pocestných, chudých a nemocných. Zdislaviny ostatky byly uloženy v kostele svatého Vavřince v Jablonném. Právě na tomto místě byla později vybudována bazilika. Její hrob je v kryptě pod oltářem. Její lebka byla umístěna na oltáři v první boční kapli baziliky.
Mohlo by vás zajímat: Davy teenagerů, rvačky, loupeže, střelba. Šílený fenomén přerůstá Americe přes hlavu
Zdecimovaná Sparta překonat Plzeň nedokázala. Slavia má znovu nabito na titul
Fotbalisté Sparty ve šlágru třetího z pěti kol nadstavbové části první ligy remizovali doma s Plzní bez branek. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu sice na druhém místě tabulky snížili ztrátu na vedoucí Slavii na čtyři body, jejich pražský rival i tak může už ve středu po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. Tým z Edenu získá jistotu v případě výhry.
Záhadná smrt v NBA. Clarke měl problémy s drogami, krátce na to v 29 letech zemřel
V 29 letech zemřel basketbalista Memphisu Brandon Clarke. Bez bližších podrobností to uvedly NBA i hráčova zastupující agentura. V posledních letech kanadského rodáka, který měl i americké občanství, pronásledovala zranění. V dubnu byl zadržen a následně propuštěn na kauci kvůli překročení rychlosti a držení zakázané látky.
Začal 79. ročník festivalu v Cannes, režisér Jackson dostal čestnou Zlatou palmu
Americká herečka Jane Fondová a její čínská kolegyně Kung Li v úterý večer zahájily 79. ročník mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Informovala o tom agentura AFP, podle níž bylo vrcholem ceremoniálu udělení čestné Zlaté palmy novozélandskému režisérovi Peteru Jacksonovi. Filmový festival bude ve městě na francouzské Riviéře pokračovat do 23. května, o hlavní cenu bude bojovat 21 filmů.
ŽIVĚ Konflikt s Íránem vychází Američany draho, inflace je na tříletém maximu
Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zrychlil na 3,8 procenta z tempa 3,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř tři roky. Vyplývá to z úterní zprávy amerického ministerstva práce. Inflaci tlačí vzhůru výrazný nárůst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.
ŽIVĚ Trump jde proti Moskvě, USA nepodpoří ruské ovládnutí celého Donbasu
Mezi Spojenými státy a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to v úterý řekl novinářům ve Washingtonu před odletem na návštěvu Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobýt. Americký prezident také řekl, že udělá všechno pro to, aby válka na Ukrajině skončila.