Zahraničí

Orbán před volbami topí pod kotlem. "Vymýtíme Bruselem podplacené soudce i novináře"

ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes prohlásil, že po vítězství v dubnových parlamentních volbách vymýtí podle něj Bruselem podplacené soudce, novináře, politiky a nevládní organizace, které označil za pseudoobčanské, píše agentura AFP.

FILE PHOTO: Hungarian Prime Minister Viktor Orban holds an international press conference in Budapest
Loňský návrat prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu a jeho vzpoura proti globálnímu byznysu, médiím a liberálům podle Orbána zlepšily šance maďarské vlády, aby zemi zbavila "zahraničních vlivů".Foto: REUTERS
Jeho strana Fidesz podle předvolebních průzkumů zaostává za opoziční stranou Tisza a Orbán tak čelí největší výzvě od roku 2010, kdy se stal premiérem. Předsedu Tiszy Pétera Magyara označuje za loutku Bruselu.

Loňský návrat prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu a jeho vzpoura proti globálnímu byznysu, médiím a liberálům podle Orbána zlepšily šance maďarské vlády, aby zemi zbavila "zahraničních vlivů" omezujících národní suverenitu, a to i s jejich agenty. Podle Orbána se to ale podařilo jen zpola, protože v tom brání "utlačující mašinérie Bruselu".

"Tvrdě jsme pracovali a děláme pokroky, ale dílo ještě není hotovo. Proto musíme vyhrát dubnové volby, a my je vyhrajeme," uvedl Orbán v dnešní zprávě o stavu národa.

"Pseudoobčanské organizace, podplacení novináři, soudci, politici, algoritmy, byrokrati, kasírující miliony eur. To dnes v Maďarsku, představuje Brusel," uvedl Orbán. "Po dubnu to vymýtíme," dodal podle maďarské státní agentury MTI.

Ve svém úsilí o vybudování toho, co nazývá "neliberálním státem", je Orbán obviňován z umlčování kritických hlasů v justici, akademické obci, médiích a občanské společnosti i z omezování práv menšin.

Opozičního politika Magyara Orbán nařkl, že ho podporují Brusel a globální korporace a že v případě volební výhry začne "okrádat maďarské rodiny". Magyar naopak tvrdí, že zakročí proti korupci a Orbána a jeho okolí obvinil z obohacování se z veřejných prostředků.

29.10.2024, Praha Zahraniční zpravodajn Martin Dorazín - Rozstřel.
