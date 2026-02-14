Orbán před volbami topí pod kotlem. "Vymýtíme Bruselem podplacené soudce i novináře"

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes prohlásil, že po vítězství v dubnových parlamentních volbách vymýtí podle něj Bruselem podplacené soudce, novináře, politiky a nevládní organizace, které označil za pseudoobčanské, píše agentura AFP.
Jeho strana Fidesz podle předvolebních průzkumů zaostává za opoziční stranou Tisza a Orbán tak čelí největší výzvě od roku 2010, kdy se stal premiérem. Předsedu Tiszy Pétera Magyara označuje za loutku Bruselu.
Loňský návrat prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu a jeho vzpoura proti globálnímu byznysu, médiím a liberálům podle Orbána zlepšily šance maďarské vlády, aby zemi zbavila "zahraničních vlivů" omezujících národní suverenitu, a to i s jejich agenty. Podle Orbána se to ale podařilo jen zpola, protože v tom brání "utlačující mašinérie Bruselu".
"Tvrdě jsme pracovali a děláme pokroky, ale dílo ještě není hotovo. Proto musíme vyhrát dubnové volby, a my je vyhrajeme," uvedl Orbán v dnešní zprávě o stavu národa.
"Pseudoobčanské organizace, podplacení novináři, soudci, politici, algoritmy, byrokrati, kasírující miliony eur. To dnes v Maďarsku, představuje Brusel," uvedl Orbán. "Po dubnu to vymýtíme," dodal podle maďarské státní agentury MTI.
Ve svém úsilí o vybudování toho, co nazývá "neliberálním státem", je Orbán obviňován z umlčování kritických hlasů v justici, akademické obci, médiích a občanské společnosti i z omezování práv menšin.
Opozičního politika Magyara Orbán nařkl, že ho podporují Brusel a globální korporace a že v případě volební výhry začne "okrádat maďarské rodiny". Magyar naopak tvrdí, že zakročí proti korupci a Orbána a jeho okolí obvinil z obohacování se z veřejných prostředků.
ŽIVĚSchillerová chce Pavla přesvědčit, aby podepsal rozpočet se schodkem 310 miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je připravena po schválení letošního státního rozpočtu ve Sněmovně jednat o něm s prezidentem Petrem Pavlem a ráda by ho přesvědčila, aby ho podepsal.
ŽIVĚ8. den ZOH: Adamczyková pojede týmový závod s Chourou. Češi nasadí dva páry
Sledujte události a zajímavosti z osmého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚZelenskyj děkoval za muniční iniciativu. Popsal, jak by vyhlásil na Ukrajině volby
Ukrajinský prezident Zelenskyj v projevu na mnichovské konferenci poděkoval Česku za muniční iniciativu, z pódia oslovil prezidenta Pavla. Ruský prezident Vladimir Putin podle Zelenského doufá, že by mohl zopakovat Mnichov 1938 a získat část Ukrajiny, stejně jako nacistický diktátor Adolf Hitler získal část Československa.
Galileo v akci: Youtuber se nechal vystřelit z jedoucího auta, aby potvrdil zákony fyziky
Nejen pro pobavení, ale také pro vzdělání diváků se youtuber nechal vystřelit za jízdy z nákladního auta, které jelo rychlostí 80 kilometrů v hodině. Nic se mu nestalo a v pořádku odešel po svých, ale navíc potvrdil, že fyzikální zákony stále platí.
,,Lidé mají naději, pořád se tu rodí děti,“ popisuje život v Oděse válečný zpravodaj Dorazín
Dopadají tam ruské rakety, časté jsou útoky drony. Válečný zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín přesto v přímořské Oděse potkává i známky normálního života: pořád se rodí děti, sousedé posedí u kávy a v létě se pláže zaplní turisty. Čtyři roky trvající válce navzdory. V unikátním rozhovoru pro Aktuálně.cz Dorazín popisuje, proč Ukrajinu nechce opustit a co zemi dává naději.