Sex, drogy a vydírání. Maďarskem zmítá předvolební skandál. Šmírovali lídra opozice

Maďarský opoziční lídr Péter Magyar tvrdí, že čelí vyděračské kampani založené na tajně pořízených intimních záznamech. Podle něj má jít o promyšlenou operaci „v ruském stylu“, jejímž cílem je jeho diskreditace před dubnovými volbami. Vládní strana Fidesz jakoukoli účast na této kampani popírá.
Maďarský opoziční lídr Péter Magyar ve čtvrtek obvinil vládní stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána z příprav vyděračské kampaně založené na tajně pořízeném sexuálním videu. Podle Magyara má jít o záznam pořízený sledovací technikou, který mohl být navíc dodatečně zmanipulován.
„Mám podezření, že se chystají zveřejnit nahrávku pořízenou technikou tajných služeb a možná i zfalšovanou, na které jsme já a moje tehdejší přítelkyně zachyceni při intimním styku,“ uvedl Magyar na sociálních sítích.
Dodal, že novináři obdrželi fotografii ložnice doplněnou vzkazem „již brzy“, což má naznačovat blížící se zveřejnění videa. Snímek se rychle rozšířil na sociálních sítích a vyvolal veřejnou debatu, samotné video se však zatím neobjevilo.
Fotografie se objevila také na webové stránce pojmenované po místopředsedovi strany Tisza Márku Radnaiovi. Ten podle serveru Euronews uvedl, že doména mu nepatří a nemá s jejím obsahem nic společného.
„Je mi 45 let a mám normální sexuální život s dospělou partnerkou,“ reagoval Magyar na spekulace.
Noc, ze které má pocházet kompromitující záznam
Ve čtvrtek odpoledne následně zveřejnil obsáhlé prohlášení, v němž popsal události z noci na 2. srpna 2024. Právě z této noci má podle něj pocházet kompromitující záznam.
Podle Magyara uspořádala strana Tisza 2. srpna letní setkání pro své příznivce, jehož se sám zúčastnil. Na konci akce se objevila jeho bývalá přítelkyně Evelin Vogelová, která ho pozvala na domácí párty do bytu osoby, která se rovněž účastnila setkání.
Magyar uvedl, že v té době už spolu vztah neměli, přesto ji během večera svedl a nad ránem spolu odešli do bytu. Na místo dorazili přibližně kolem páté hodiny ráno.
„V bytě se nacházelo několik lidí, které jsem neznal,“ popsal opoziční lídr s tím, že na stole u vstupu viděl alkohol a „látku připomínající drogy“.
Magyar zdůraznil, že se žádných látek nedotkl a drogy neužívá. Připomněl, že jeho dřívější drogový test vyšel negativně, a dodal, že je připraven kdykoli se podrobit dalšímu vyšetření.
Po několika minutách se podle jeho slov s Evelin Vogelovou odebrali do pokoje zachyceného na fotografii. „Došlo mezi námi k dobrovolnému sexuálnímu styku,“ uvedl Magyar. Z bytu měli odejít kolem poledne.
Zpětně prý Magyara znepokojilo chování jeho bývalé partnerky i skutečnost, že krátce poté začalo stupňující se vydírání. Tehdy mu podle jeho slov došlo, že se mohl stát terčem „ruského typu kompromitujících materiálů“. Uvedl také, že v bytě mohly být nelegálně pořízeny obrazové i zvukové záznamy.
Maďarský server Index připomíná, že tato výpověď je v rozporu s jeho předchozím vyjádřením. Zatímco dříve hovořil o „tehdejší přítelkyni“, později uvedl, že v době události už spolu s Evelin Vogelovou netvořili pár.
Tvrzení o zapojení tajných služeb, manipulaci se záznamy a účasti konkrétních politických aktérů zatím nebyla potvrzena. Zástupci vládní strany Fidesz jakoukoli účast na šíření kompromitujících materiálů odmítli.
Kauza se objevila v době vyhrocené předvolební kampaně před dubnovými parlamentními volbami. Magyarova strana Tisza podle průzkumu institutu 21st Research Institute vede mezi voliči nad Fideszem v poměru 35 procent ku 28 procentům.
Viktor Orbán vládne Maďarsku od roku 2010 s absolutní většinou a případná změna vlády by zásadně proměnila vztahy země s Evropskou unií i její postoj k válce na Ukrajině.
