„Je to otevřené vyhlášení války.“ Orbán odmítl evropský plán pro Ukrajinu

Maďarský premiér Viktor Orbán obvinil Brusel z „otevřeného vyhlášení války Maďarsku“. Orbán tím reagoval na nový plán Evropské unie, který počítá s částečným přijetím Ukrajiny mezi členské státy už v roce 2027. Všechno se ale může změnit, pokud Orbánova strana Fidesz prohraje dubnové parlamentní volby.
Evropský plán na začlenění Ukrajiny mezi členské státy narazil na tvrdý odpor Maďarska. „Tento nový plán je otevřeným vyhlášením války Maďarsku. Ignorují rozhodnutí maďarského lidu a jsou odhodláni odstranit maďarskou vládu za každou cenu“, napsal premiér Viktor Orbán ve středu na sociální síti X.
Podle něj ho chce Brusel odstavit od moci a nahradit ho jeho politickým oponentem Péterem Magyarem. Premiér tím mimo jiné reagoval na blížící se parlamentní volby, které v Maďarsku proběhnou v neděli 12. dubna.
Podle posledních průzkumů ztrácí Orbánův Fidesz nad opoziční stranou Tisza o deset procentních bodů. Tu vede výše zmíněný Péter Magyar. V následujících měsících se proto očekává velmi vyhrocená předvolební kampaň.
Ukrajina součástí EU už příští rok?
Ukrajina by se podle zmíněného plánu mohla stát součástí Evropské unie už příští rok. Kyjev by v unii získal částečné členství, zároveň by však neměl plné pravomoce jako ostatní členské státy. Ty by Ukrajina obdržela až ve chvíli, kdy dokončí reformy vyžadované pro vstup mezi evropskou sedmadvacítku.
Podle serveru Politico chce Brusel tímto částečným členstvím snížit riziko, že Ukrajina ztratí naději na vstup do EU a odvrátí se od Západu. Kyjev chce navíc podmínku o členství v unii zahrnout do mírové smlouvy s Moskvou, o kterou dlouhodobě usiluje americký prezident Donald Trump.
Orbán členství Ukrajiny v unii odmítá dlouhodobě. Evropská komise proto hledá způsob, jak prosadit plán i bez Maďarska. Jedním z nápadů je požádat amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na Orbána vyvinul tlak. Brusel má dále v záloze článek 7 Smlouvy o Evropské unii, který by odebral Budapešti hlasovací práva.
Všechno ale v tuto chvíli záleží na tom, jak dopadnou maďarské parlamentní volby v dubnu. Pokud je vyhraje Orbánův protivník Péter Magyar, je možné, že Maďarsko přestane členství Ukrajiny v Evropské unii blokovat.
